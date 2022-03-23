俄总统与国际组织关系特使、“私有化之父”丘拜斯因反战辞职

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据彭博社3月23日引述两名知情人士的话报导，俄罗斯联邦总统与国际组织关系以实现可持续发展目标特使阿纳托利·丘拜斯（Anatoly Chubais）因反对普京总统发动的对乌侵略战争而辞职，并已离开俄罗斯。曾在叶利钦时期担任俄联邦第一副总理、总统办公厅主任、财政部长等要职的丘拜斯也因此成为了，在入侵乌克兰问题上与克里姆林宫决裂的最高级别在职官员。

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现年66岁的丘拜斯曾在1991至1994年担任俄联邦国有资产国家管理委员会主席，并随后在叶利钦政府中担任要职，负责俄罗斯的私有化，对苏联解体后向俄罗斯引入市场经济和私有制产生重要影响，被称为俄罗斯“私有化之父”。

丘拜斯在2008至2020年期间担任俄罗斯纳米技术集团公司董事长。普京并于2020年12月将其任命为俄联邦总统与国际组织关系以实现可持续发展目标特使，主要负责应对气候变化等国际性议题。

丘拜斯是1990年代少数几个留在普京政府并与西方官员保持良好关系的俄罗斯经济改革者之一。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫没有立即回应评论请求。

作为俄罗斯在上世纪90年代私有化的设计师，当年担任圣彼得堡市副市长的普京在1996年选举失败后，是丘拜斯安排他到莫斯科，进入叶利钦的总统府办公厅工作。在普京的领导下，丘拜斯在俄罗斯大型国有企业中担任高级职务，直到2020年普京任命他为可持续发展问题特使。

自入侵乌克兰受阻以来，普京当局加强了对反战的国内批评者的压力。普京在3月16日警告说，他将清除俄罗斯的“人渣和叛徒”，他指责这些人暗中为美国及其盟友工作

普京警告说：“任何人民，特别是俄罗斯人民，总是能够把爱国者与人渣和叛徒区分开来，并把他们像不小心飞进嘴里的蠓虫一样吐出来。”他称：“我相信，这种自然和必要的社会自我清洗只会加强我们的国家，我们的团结、凝聚力和应对任何挑战的准备。”

据塔斯社援引一位接近丘拜斯的消息人士的话证实，他辞去了总统特使的职位。两名接近丘拜斯的消息人士告诉《俄罗斯商业咨询》 新闻网站，丘拜斯已经人在土耳其，不打算回俄罗斯。

报导提及，曾在俄前总统梅德韦杰夫任内担任高级经济顾问，并在2018年之前担任副总理的阿尔卡季·德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)在谴责入侵乌克兰后，于上周辞去了由俄政府支持的斯科尔科沃基金会的负责人职位。德沃尔科维奇也是世界国际象棋联合会主席，他是截至目前多名公开反战的俄联邦前高官之一。