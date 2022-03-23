北约军事官员：俄军阵亡人数在7千至1.5万人之间 俄黑海舰队一上校旅长阵亡

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据美国有限电视新闻网（CNN）报导，两名北约高级军事官员3月23日在新闻发布会上向媒体表示，据估计，在俄罗斯对乌克兰的持续入侵中，一个月内最多或有多达1.5万名俄罗斯军人丧命。另据多方消息显示，俄罗斯黑海舰队第810海军陆战旅旅长阿列克谢·沙罗夫上校22日在马里乌波尔附近的战斗中阵亡。

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CNN的报导指，这些北约高级军事官员指出，到目前为止，在冲突中丧生的俄罗斯军人总数可能最低至7000人，或最高至15000人。其中一位官员说，他们的估计是基于乌克兰告诉他们的情况、他们从俄罗斯“有意或无意”了解到的情况以及“公开来源”汇总的信息进行的评估。

这位官员周三说：“我们的估计是基于乌克兰人告诉我们的，俄罗斯人让我们知道的，有意的或错误的，因为在战争中会发生错误，以及我们从公开来源获得的情报，我们认为俄罗斯人已经损失了最低7000人，最多15000人死亡。”

据乌克兰武装部队总参谋部发布的消息指，有15600名俄罗斯军人已在入侵行动中丧生。总体而言，这两位北约高级军事官员估计，可能有30000至40000名俄罗斯士兵死亡、受伤或完全失踪。

其中的一位官员说：“据统计，在冲突中，当你有一个士兵被杀时，你一般有三个受伤的士兵，所以如果你去四折，那将是，我说在30000到40000（人）之间的损失，损失在行动中被杀，在行动中受伤，战俘失踪，你不知道士兵发生了什么事。”

报导指，其他美国官员也估计了类似的范围，低至7000人，高至14000名俄罗斯士兵被杀，但他们对这些估计表示“信心不足”。北约和美国都没有在乌克兰当地派驻部队，这使得准确估计俄罗斯的伤亡人数变得非常困难。准确的统计可能需要几周甚至几个月的时间，而且可能只有在战斗停止后才有可能得知。

俄罗斯政府至今仍未更新在战争中死亡的士兵总数。俄罗斯亲克林姆林宫小报《共青团真理报》本周的一篇报道曾提及，据称俄罗斯国防部记录了9861名俄罗斯军人阵亡，16153人受伤，后来这一段落在文章中被删除。

此外，据俄罗斯社交媒体VK上的塞瓦斯托波尔苏维埃军官联盟受认证账户，以及俄占区“塞瓦斯托波尔新闻网”等多方消息来源显示，俄罗斯黑海舰队第810海军陆战旅旅长阿列克谢·尼古拉耶维奇·沙罗夫（Alexei Nikolaevich Sharov）上校22日在马里乌波尔附近的战斗中阵亡。

据“塞瓦斯托波尔新闻网”报导，黑海舰队附近的两个独立消息来源向其证实了这一信息。2021年，沙罗夫被任命为驻扎在塞瓦斯托波尔的第810旅的指挥官。同年11月，在海军陆战队战士庆祝精锐军支部成立316周年之际，沙罗夫曾发表庆祝词称：“我们，当代海军陆战队，有尊严地继承了我们前辈的传统”。他说，“‘我们在哪里，哪里就有胜利’这句话已经成为黑海舰队所有海军陆战队员的座右铭和行动指南。”

报导指，塞瓦斯托波尔苏维埃军官联盟及塞瓦斯托波尔市议会向亲友、同事和所有认识阿列克谢·尼古拉耶维奇·沙罗夫的人表示诚挚的哀悼。