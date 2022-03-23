拜登启程访欧 美国将再制裁逾400名俄国家杜马议员和精英

美国/欧洲/乌克兰

美国总统拜登（Joe Biden)3月23日离开首都华盛顿开始对欧洲为期4天的访问。他在出访时通过推特表示：“我正在去欧洲的路上，召集国际社会支持乌克兰，并确保普京为其选择的战争付出沉重的经济代价。”据《华尔街日报》3月22日报导，拜登政府正准备对俄罗斯国家杜马的逾300名议员实施新的制裁，作为对普京当局全面入侵乌克兰的惩罚努力的一部分。

广告 继续浏览后续

拜登在出访前接受了媒体简短的采访。有记者提问说：“总统先生，你现在有多担心化学战的威胁，俄罗斯（是否）会使用化学武器？ 这种威胁有多高？”拜登回答说：“我认为这是一个真正的威胁。”据一位美国官员称，在拜登前往布鲁塞尔与北约盟国领导人就乌克兰局势进行紧急会谈之前，五角大楼向白宫提供了一系列可能在东欧盟国增兵的方案。

据美国有限电视新闻网（CNN）报导，北约国家领导人预计在此次峰会期间将同意加强联盟的部署态势，包括通过增加北约在联盟东翼的部队，加强网络防御和扩大北约的演习规模。美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周二在主持拜登访欧的媒体吹风会时表示，后者将与盟国协调对乌克兰的军事援助和对俄罗斯的新制裁。

沙利文提及：“就我们而言，自从拜登总统和美国在11月开始警告世界俄罗斯即将发动侵略以来，我们已经明确和持续地进行了三方面的努力。第一，通过提供武器和军事装备帮助乌克兰自卫；第二，与欧洲、印度-太平洋和世界其他地区的盟国和伙伴密切协调，通过实施前所未有的制裁，对俄罗斯施加严厉和不断升级的经济代价；第三，通过加强我们在东翼的力量态势和使我们的盟国更有能力抵御俄罗斯的其他形式的侵略，强化北约和西部联盟。”

沙利文称：“我们已经在所有三个方面采取了决定性的行动，拜登总统的行程将涉及在这三个方面的每一个方面采取进一步行动。他将出席北约紧急峰会，其他29个北约盟国的领导人也将参加。他将参加七国集团领导人会议。他还将在欧洲理事会会议上向欧盟27国领导人讲话。他将有机会就下一阶段对乌克兰的军事援助进行协调。他将与我们的伙伴一起，对俄罗斯实施进一步的制裁，并收紧现有的制裁，以打击规避行为，并确保有力的执行。”

沙利文补充说：“（拜登）他将与盟国合作，对北约在东翼的力量态势进行长期调整。他将宣布采取联合行动，加强欧洲的能源安全，最终减少欧洲对俄罗斯天然气的依赖。他将宣布美国对协调的人道主义反应作出进一步贡献，以减轻乌克兰境内平民的痛苦，并应对日益增长的难民潮。从布鲁塞尔出发，拜登总统将前往波兰，在那里他将与目前正在帮助保卫北约领土的美国军队接触，他还将会见参与人道主义响应的专家。他还将与波兰总统杜达举行双边会晤。”

沙利文强调，普京在冲突开始时提及核武威胁是“我们确实必须关注的事情”。他并补充说：“根据我们目前的分析，我们迄今没有改变我们的核态势。 但我们在不断监测这种潜在的紧急情况。当然，我们会尽可能认真地对待这个问题。”

另据美国官员和《华尔街日报》记者查看的内部文件显示，拜登总统打算最快在周四访问欧洲期间，宣布对俄罗斯国家杜马的300多名议员实施制裁，他将在欧洲与北约盟国领导人会面，制定他们的下一步行动。据美国官员说，这些新的针对俄罗斯的制裁措施将与欧盟和七国集团成员协调宣布。美国国家安全委员会拒绝对此发表评论。

据悉，美方即将实施的对俄制裁方案将针对400名个人，包括俄国家杜马的立法者和俄罗斯精英，这是在俄罗斯入侵乌克兰的第四周所采取的制裁措施。上个月，普京本人以及他政府中的一些高级官员也受到了多国的联合制裁。

俄罗斯联邦议会由450个席位的国家杜马（下院）和170个席位的联邦委员会（上院）组成。上个月，俄罗斯立法者通过了一项要求普京承认俄罗斯控制的顿涅茨克和卢甘斯克分离主义地区“独立”的法案。随后，数百名投票支持这一法案的俄国家杜马议员已遭到了欧盟和英国的制裁。本月，俄联邦国家杜马的一个委员会批准了一项法律，将传播有关俄罗斯对乌克兰入侵的所谓“虚假新闻”定为犯罪。该法案包括可能的15年以下的监禁。