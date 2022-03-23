法媒乌克兰助理遭绑架折磨 记者成为俄军攻击目标

俄罗斯/媒体

总部设在巴黎的无国界记者组织RSF周三发表声明，谴责俄罗斯军队对协助包括法广在内的法国媒体记者工作的乌克兰地方助理加以绑架，并且对他施加虐待折磨。

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这位化名为尼基塔的32岁的乌克兰地方助理经确认于3月5日在乌克兰中部遭俄军绑架，之后被拘押了9天时间，期间他遭受了殴打，电击，模拟处决，以及禁食等诸多的折磨。

他在3月14日获释之后向无国界记者组织讲述了他的经历。他曾经的工作是律师与管理人员，自2013年起，尼基塔陆续担任外国媒体在地助理与翻译。他曾服务的媒体包括法国电视二台（France 2）、BFMTV和法国国际广播电台（RFI）和法国广播电台。

在曾雇用他的外国记者中，RSF所联系者一致表示：他非常专业、认真且称职。随着俄军增加其肆意轰炸的炮火强度，他和所有乌克兰人一样，都十分担心自己的家人。

无国界记者的公告还指出，同样被俄军拘禁八天、遭受类似的虐待的乌克兰记者巴杜林（Oleg Baturin）于3月20日获释，他向无国界记者表示，俄军拘押虐待他的目的是要起到杀鸡儆猴的作用。

该非政府组织的执行主任克里斯托夫-德鲁瓦（Christophe Deloire）表示，这些悲剧并不是一个孤立的案例，它表明记者现在因其身份和工作而成为目标，这种情况对报道冲突的外国记者和乌克兰记者的未来尤其令人担忧。乌克兰记者的处境更加危险。无国界记者组织已经发现了其他令人担忧的案件，并担心会出现最坏的情况。多个国家的记者报告了他们的同事和合作者的失踪，特别是在社交网络上。无国界记者组织在乌克兰西部的利沃夫，为乌克兰和外国记者设立了一个帮助中心，为他们提供帮助，帮助他们继续报道这场战争，这场战争似乎比以往任何时候都更像是一场信息的战争。

自从俄乌战争爆发以来，至少已经有五名记者在战火中身亡。

首先，美国战地记者布伦特·雷诺de（ Brent Renaud ）3月13日在基辅郊区遇难，之后，乌克兰议会人权专员丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）议员3月15日表示，乌克兰记者 杜达尔（Wiktor Dudar ）和扎昆（ Yevhen Sakun ）也死于俄军炮火。她还指出，外国记者也遭到目标明确的枪击，有多名记者受伤，其中一名瑞士人和两名丹麦人。英国广播公司天空新闻一个记者团队摄下了自己如何在基辅西北部的布察（Bucha ）遭枪击的情景，记者拉姆塞（ Stuart Ramsay ）受伤。美国福克斯新闻报道说，该台摄影师扎采夫斯基（ Pierre Zakrzewski ）和记者库夫什诺瓦（Oleksandra Kuvshynova ）在乌克兰首都基辅附近遇难。