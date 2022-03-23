泽连斯基向法国国会发表讲话：价值观比利润更有价值，特别是用鲜血换来的利润

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月23日向法国国会两院和巴黎市议会发表了在线视频演说。泽连斯基的讲话受到了法国国会两院在场议员们的热烈鼓掌。

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泽连斯基在讲话中说：“女士们，先生们，参议员们! 女士们，先生们，议员们！巴黎市的议员们! 法国人民! 感谢你们今天有幸向你们发言。我相信你们很清楚在乌克兰发生的事情。你们知道为什么会发生这种情况。你们也知道谁应该受到指责。即使那些把头藏在沙子里的人也知道。而他们的手还在试图从俄罗斯获得金钱。所以今天我对你们说：诚实、勇敢、理性和热爱自由的人们。我带着问题对你们说：如何停止战争？如何让我们的国家恢复和平？因为构成答案的大部分难题都在你们手中。”

泽连斯基说：“3月9日，俄罗斯的炸弹被投到了我国马里乌波尔市的一家儿童医院和一家妇产医院。这是一个位于乌克兰南部的和平城市，绝对的和平——直到俄罗斯军队接近并围攻它，就像在中世纪一样。直到他们开始用饥渴折磨人们，放火杀人。在俄罗斯人投下炸弹的妇产医院里有一些人。有的妇女正在分娩。他们中的大多数人都获救了，有些人受了重伤。有一名妇女不得不截肢，因为她的脚完全被炸碎了。还有另一名妇女……她的骨盆碎裂了。她的孩子在出生前就死了。”

泽连斯基说：“医生们试图拯救这名妇女。为她的生命而战! 但她恳求医生让她死亡。她恳求离开她，不要帮助她。因为她不知道为了什么而活着。他们进行了争执，她还是去世了。这发生在乌克兰，发生在欧洲，发生在2022年。当数以亿计的人甚至无法想到这可能是这样的，世界可能被如此破坏。我现在请你们为成千上万的乌克兰男女，所有因俄罗斯入侵我们和平的乌克兰领土而被杀害的人，默哀一下。”

泽连斯基说：“经过几周的俄罗斯入侵，马里乌波尔和其他被占领者打击的乌克兰城市就像凡尔登的废墟。就像第一次世界大战的照片一样，我相信，你们每个人都看过。俄罗斯军队并不关心要打击哪些目标。他们摧毁一切：居民区、医院、学校、大学；装有食品和药品的仓库被烧毁。他们烧毁一切。他们没有考虑到‘战争罪’和‘有约束力的公约’等概念。他们给乌克兰带来了恐怖，国家的恐怖。你们每一个人都知道这一点。所有的信息都可以得到。所有的事实都在那里。”

泽连斯基说：“关于妇女在临时占领区被俄罗斯军队强奸的问题。关于难民在路上被枪杀。关于他们明知记者是记者而将其杀害。关于那些在大屠杀中幸存下来的老人，他们现在被迫在防空洞里躲避俄罗斯对和平城市的攻击，保护自己。80年来，欧洲一直没有再看到现在正在乌克兰发生的事情。因为俄罗斯的行动。当有的人如此绝望以至于乞求死亡！就像这名妇女。2019年，当我成为总统时，已经有了一个与俄罗斯谈判的模式，即‘诺曼底模式。谈判的形式是为了结束顿巴斯的战争，在乌克兰东部的战争，已经持续了8年，很不幸。”

泽连斯基说：“有四个国家参加了‘诺曼底’模式的会议——乌克兰、俄罗斯、德国和法国。四个国家，但通过他们，整个世界，所有的立场都得到了代表。有人支持，有人试图拖延这一进程，有人想毁掉一切。但似乎重要的是，世界总是出现在‘诺曼底’（模式）会议的桌子上，即和平的桌子前。而当谈判产生结果时，当我们设法将人们从囚禁中解救出来时，当我们能够在2019年12月就一些决定达成一致时，这就像一股清新的空气，就像一丝希望。希望与俄罗斯的会谈能有所帮助。可以用语言说服俄罗斯领导人，让莫斯科选择和平。”

泽连斯基说：“但是2月24日到来了，一个毁掉所有这些努力的日子。我们所有的人，毁了‘对话’这个词的古老含义。毁了欧洲与俄罗斯关系的经验，毁掉了几十年的欧洲历史。所有这些都被俄罗斯军队轰炸了，被俄罗斯大炮摧毁了。在俄罗斯导弹袭击后被烧毁。在办公室里没有找到真相。所以现在我们必须寻找它，并在战场上获得它。那么现在怎么办？我们还剩下什么？我们的价值观：团结，以及捍卫我们自由的决心，共同的自由! 为巴黎和基辅，为了柏林和华沙，为马德里和罗马，为了布鲁塞尔和布拉迪斯拉发。啜饮新鲜空气肯定不会再有帮助，共同行动才有意义，共同施加压力，迫使俄罗斯寻求和平。”

泽连斯基说：“女士们，先生们! 法国人民! 2月24日，乌克兰人民团结起来了。今天，我们没有右派或左派。我们不看谁在执政，谁在反对。通常的政策在俄罗斯入侵的那天就结束了，只有在和平的时候才会恢复。而这是正确的——为生命而战，为了保护我们的国家。我们感谢你们，我们感谢法国的帮助。我们感谢马克龙总统的努力。他展示了真正的领导力。我们不断与他沟通，这是真的，我们正在协调我们的一些步骤。乌克兰人看到，法国一如既往地重视自由。而你们保护它，你们记得价值观是什么：自由、平等、博爱。每一个词对你们来说都充满了力量! 我感觉到了，乌克兰人民感受到了。”

泽连斯基说：“这就是为什么我们期待你们，我们期待法国，期待你们的领导力，你们将能够使俄罗斯寻求和平。让它结束这场反对自由的战争，反对平等，反对博爱，反对使欧洲团结起来并充满自由多样生活的一切。我们期待法国，期待你们的领导力，能够恢复乌克兰的领土完整。我们可以一起做到这一点。如果在与会者中有人怀疑的话，你们的人已经确定了。像欧洲其他国家一样。在法国担任欧盟轮值主席国期间，将作出早该作出的历史性决定——关于乌克兰成为欧洲和欧盟的正式成员：在历史的时间里做出历史性的决定，在法国人民的历史上一直是这样的。”

泽连斯基说：“女士们，先生们! 法国人民! 明天将是乌克兰人为自己的生命、为自己的自由而战的一个月，因为我们的军队一直在英勇地反对俄罗斯的压倒性力量。我们需要更多的帮助! 我们需要更多的支持! 为了让自由不至于失去，必须有良好的武装：坦克和反坦克武器，航空和防空系统。我们需要这一切! 你们可以帮助我们。我知道，你们可以的！为了让自由不至于失去，世界必须用制裁侵略者来支持它。每周都有一个新的制裁方案。每个星期都是如此！”

泽连斯基说：“法国公司必须离开俄罗斯市场：雷诺、欧尚、莱罗伊·梅林和其他公司。它们必须停止成为俄罗斯军事机器的赞助商，成为杀害儿童和妇女的赞助商，成为俄罗斯军队的强奸、抢劫和掠夺的赞助商。所有公司必须一劳永逸地记住，价值观比利润更有价值。特别是用鲜血换来的利润。我们已经必须考虑到未来，关于我们在这场战争之后将如何生活：需要有保障，强有力的保证。保证安全将是不可动摇的，保证不会有战争，保证战争总体上将是不可能（发生）的。”

泽连斯基说：“我们正在创建这样一个保障体系。一个新的安全体系。我相信，法国将在其中发挥主导作用。这样，就不会有人再去求死了! 这样人们就能过上自己的生活。完整的生活。这样，我们就不会在炸弹下、在战争中向人们告别，而是在时机成熟时告别。只有在和平中，只有在尊严中。因为你们必须活着，这样你们才会被尊重。这样你们才会被人们记住。这样人们就会以法国向伟大的贝尔蒙多（Jean-Paul Belmondo）告别的方式向你们告别。谢谢你，法国!荣耀归于乌克兰!”

泽连斯基的讲话受到了法国国会两院在场议员们的热烈鼓掌。