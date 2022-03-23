泽连斯基对日本国会发表讲话：我感谢贵国在这样一个历史时刻的原则立场

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月23日向日本国会发表了视频演说。他呼吁日本和国际社会继续对持续入侵的俄罗斯实施经济制裁。泽连斯基表达危机感称，俄罗斯“正在准备使用沙林等的化学武器进行攻击”。他还谈及俄军炮击欧洲最大的核电站、扎波罗热核电站，并指乌国内核电站处于危险形势之中。据了解，泽连斯基是首位在日本国会发表在线演说的外国政要。

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泽连斯基在讲话中说：“亲爱的（日本众议院议长）细田先生! 亲爱的（参议院议长）山东女士! 岸田首相先生! 尊敬的日本国会议员们! 亲爱的日本人民!作为乌克兰总统，我非常荣幸在日本国会历史上第一次向你们讲话。我们的首都相隔8193公里的距离。取决于路线，平均来说，（两国首都之间的行程）要坐15个小时的飞机。但我们的自由感之间的距离是多少？在我们对生活的渴望之间？在我们对和平的渴望之间？”

泽连斯基说：“2月24日，我没有看到任何距离，我们的首都之间哪怕只有一毫米的距离，我们的感情之间甚至只有一秒钟（的距离）。因为你们立即来到了我们的身边（提供援助），为此我很感谢你们。当俄罗斯破坏了整个乌克兰的和平时，我们立即看到，世界是真正反对战争的。真正为了自由，真正为了全球安全，真正为了每个社会的和谐发展。日本已经成为亚洲这一立场的领导者。你们立即开始工作，制止俄罗斯联邦发动的这场残酷的战争。你们立即开始为乌克兰的和平而努力。因此，在欧洲，而这真的非常重要。它对地球上的每个人都很重要。因为没有乌克兰的和平，世界上就没有人能够满怀信心地展望未来。”

泽连斯基说：“你们每个人都知道切尔诺贝利是什么。乌克兰的核电站，1986年在那里发生了强烈的爆炸，辐射释放。其后果在地球的不同地方都有记录。切尔诺贝利站周围30公里的区域仍然是封闭的，它是危险的。在消除该站爆炸后果的过程中，数千吨被污染的材料、碎片和汽车被丢弃在封闭区的森林中，就在地里。2月24日，俄罗斯的装甲车经过这片土地，将放射性尘埃扬到空中。切尔诺贝利站被占领了：通过武力，通过武器。想象一下，一个发生灾难的核电站，关闭被摧毁的反应堆的禁闭室，运营的核废料储存设施。俄罗斯把这个设施也变成了战争的竞技场。而俄罗斯正在利用这30公里的领土，这个封闭区，准备对我们的国防部队进行新的攻击。”

泽连斯基说：“俄罗斯军队离开乌克兰后，需要多年时间来调查他们对切尔诺贝利造成的损害。哪些处理放射性物质的场所被破坏。以及放射性尘埃如何在地球上扩散。女士们，先生们! 在我们的土地上有四个正在运行的核电站! 这些是15个核单位。而它们都受到了威胁。俄罗斯军队已经用坦克向欧洲最大的扎波罗热核电站开火。战斗已经破坏了数百个工厂，其中许多特别危险。炮击威胁着天然气、石油管道和煤矿。前几天，俄罗斯军队还向乌克兰苏米地区的一家化工厂开火，出现了氨气泄漏。我们被警告（俄军）可能（对乌克兰发动）的化学袭击，特别是使用沙林，正如在叙利亚（发生的）那样。”

泽连斯基说：“而世界政治家们讨论的主要话题之一是：如果俄罗斯也使用核武器，该如何反应。世界上任何一个人、任何一个国家的信心都会被彻底摧毁。我们的军人已经英勇地保卫乌克兰28天了。28天，世界上领土面积最大的国家（对乌克兰）发动了全面入侵。但（俄罗斯）他不是潜力最大的国家，不是最具影响力的国家，而且从道德的角度来看是最小的国家。”

泽连斯基说：“俄罗斯已经对乌克兰的和平城市使用了一千多枚导弹，无数的炸弹。俄罗斯军队摧毁了我们几十个城市。有些被烧成了废墟。在许多被俄罗斯占领的城镇和村庄，我们的人民甚至不能有尊严地埋葬他们被杀害的亲戚、朋友和邻居。他们不得不把他们直接埋在破房子的院子里，埋在道路附近，埋在任何有可能的地方......数千人被杀害，包括121名儿童。大约900万乌克兰人被迫离开他们的家，他们的家乡，逃离俄罗斯军队。我们的北部领土、东部、南部正在变得空旷，因为人们正在逃离这种致命的威胁。”

泽连斯基说：“俄罗斯甚至封锁了我们的出海口，通常的贸易路线，并向世界上其他一些，潜在的侵略者展示如何通过封锁海上航行对自由国家施加压力。女士们，先生们!今天，是乌克兰、伙伴国家和我们的反战联盟能够保证世界安全不会被完全破坏。世界上将有一个国家自由的立足点，为了人民，为了保护社会的多样性，为了边界的安全：确保我们、我们的孩子、我们的孙子仍然拥有和平。你们看，国际机构并没有发挥作用。即使是联合国和安理会... 他们能做什么？他们需要改革。他们需要注入诚信，要变得有效，真正做出决定，真正产生影响，而不仅仅是讨论。”

泽连斯基说：“由于俄罗斯对乌克兰的战争，世界变得不稳定了。世界正处于许多新危机的边缘。而现在谁能确定明天会是什么样子？世界市场的动荡对所有依赖原材料进口的国家都是一个问题。环境和粮食的挑战是前所未有的。而最重要的是，现在正在决定地球上所有的侵略者——明确的和潜在的（侵略者）是否会被说服，他们所发动的战争将导致强大的惩罚，以至于他们不应该发动战争。他们不应该破坏世界。而负责任的国家联合起来保护和平是绝对合乎逻辑和正确的。”

泽连斯基说：“我感谢贵国在这样一个历史时刻（所表现出）的原则立场。为了对乌克兰的真正帮助。你们是亚洲第一个对俄罗斯施加真正压力以恢复和平的国家，是你们支持对俄罗斯的制裁；而且我敦促你们继续这样做。我呼吁亚洲国家，也就是你们的合作伙伴，团结一致，稳定局势。以便俄罗斯寻求和平，并停止其对我们国家乌克兰的野蛮入侵的海啸。（我认为），有必要对与俄罗斯的贸易实行禁运，有必要将公司从俄罗斯市场撤出，这样资金就不会流向俄罗斯军队。有必要帮助我们的国家、我们的保卫者、我们的士兵，他们正在更多地阻止俄罗斯军队。现在就有必要开始考虑重建乌克兰的问题，关于恢复被俄罗斯摧毁的城市和被它破坏的领土的生活。”

泽连斯基说：“人们需要回到他们生活的地方。他们长大的地方，他们觉得哪里是他们的家，他们的小故乡。我相信你能理解这种感觉。这种需要。返回自己土地的需要。我们需要发展新的安全保障。以便有可能在每次出现对和平的威胁时采取预防性的、强有力的行动。在现有国际结构的基础上，有可能做到这一点吗？在这样一场战争之后——肯定不行。我们需要创造新的工具，新的保障。这将对任何侵略起到预防和强有力的作用。这将是真正的帮助。日本的领导力在其发展中是不可缺少的。对于乌克兰，对于世界。我把（这一倡议）它提供给你们。这样，世界就能再次感到自信。对明天会是什么样子有信心。确信明天会到来，并将是稳定和和平的。为了我们，为了子孙后代。”

泽连斯基说：“女士们，先生们! 日本人民! 我们可以和你们一起做很多事情，甚至比我们能想象的还要多。我知道你们拥有多么辉煌的发展历史。你们可以如何建立和捍卫和谐、遵循原则、珍惜生命、保护环境。这一切的根源在于你们的文化，其中乌克兰人真的很喜欢。我的话不是没有根据的，这实际上是事实。早在2019年，在我成为乌克兰总统的六个月后，我的妻子奥莉娜参加了一个为视力障碍儿童的项目。在创作有声读物的项目中，而她用乌克兰语为日本的童话故事配音。因为它们对我们来说是可以理解的，对儿童来说。而这只是我们的关注，乌克兰的关注，对你们的成就的巨大海洋中的一滴（的关注）。”

泽连斯基说：“我确信，那时日本将与我们在一起——就像现在一样。在我们的反战联盟中。在这个对我们所有人都至关重要的时刻。谢谢你！ありがとうございました！荣耀归于乌克兰! 荣耀归于日本!” 泽连斯基讲话结束后受到了在场全体日本国会议员的起立鼓掌。演讲结束后，日本首相岸田文雄向记者强调：“现在国际社会必须共同努力实施制裁，以促使俄罗斯采取积极行动。”他表示，日本政府正在考虑实施额外的对俄制裁措施。

岸田文雄告诉媒体称：“（泽连斯基）总统在极其困难的情况下保护人民的决心和勇气给我留下了深刻印象。” 他还表示，打算努力对俄罗斯实施额外制裁，并向乌克兰提供人道主义援助。岸田强调：“毫无疑问，学校和医院遭到袭击，许多平民丧生。俄罗斯的袭击绝不应该被原谅。”日本外务大臣林芳正告诉媒体说：“我一直说，我们本着保卫国家的精神与乌克兰站在一起，本着为国家着想的精神，我又能感受到这一点。我已经更新了这种感觉。”