美国正式评定俄军在乌克兰犯下战争罪行 欧洲理事会主席：必须确保普京将被打败

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）3月23日通过一份声明表示，美国政府已正式评定俄罗斯武装部队成员在乌克兰犯下战争罪行。欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）另在接受美国有线电视新闻（CNN）采访时表示：“我们必须确保普京将被打败。这必须是共同的目标。”他强调：“这是一个安全问题，关系到欧洲的未来，也关系到世界的未来。”

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布林肯周三通过美国国务院网站发布声明称：“俄罗斯总统弗拉基米尔·普京自从发动他无端和不公正的战争以来，就发动了无情的暴力，在整个乌克兰造成死亡和破坏。我们已经看到许多关于不分青红皂白的攻击和故意针对平民的攻击以及其他暴行的可信报告。俄罗斯军队摧毁了公寓楼、学校、医院、重要的基础设施、民用车辆、购物中心和救护车，导致成千上万的无辜平民死亡或受伤。”

布林肯称：“俄罗斯军队袭击的许多地点都可以清楚地识别为平民在使用。这包括马里乌波尔妇产医院，正如联合国人权事务高级专员办事处在3月11日的报告中明确指出的。它还包括对马里乌波尔一家剧院的袭击，该剧院上清楚地标有‘дети’——俄语中的“儿童”的巨大字样，从空中可以看到。普京的部队在车臣的格罗兹尼和叙利亚的阿勒颇使用了这些相同的战术，他们加强了对城市的轰炸，以摧毁人民的意志。他们在乌克兰这样做的企图再次震惊了世界，正如泽连斯基总统清醒地证明的那样：‘让乌克兰人民沐浴在血与泪之中’。”

布林肯称：“俄罗斯军队继续其野蛮攻击的每一天，包括妇女和儿童在内的无辜平民被杀和受伤的人数都在攀升。截至3月22日，被围困的马里乌波尔的官员说，仅在该市就有超过2400名平民被杀。不包括马里乌波尔的破坏，联合国已正式确认有超过2500名平民伤亡，包括死亡和受伤，并强调实际人数可能更高。上周，我赞同拜登总统的说法，根据我们都看到的无数破坏和痛苦的叙述和图像，普京的部队在乌克兰犯下了战争罪行。我当时指出，故意以平民为目标是一种战争罪行。我强调，国务院和其他美国政府专家正在记录和评估乌克兰的潜在战争罪行。”

布林肯称：“今天，我可以宣布，根据目前掌握的信息，美国政府评估认为，俄罗斯部队的成员在乌克兰犯下了战争罪行。我们的评估是基于对公共和情报来源的现有信息的仔细审查。与任何被指控的罪行一样，对该罪行有管辖权的法院最终负责确定具体案件的刑事罪责。美国政府将继续追踪有关战争罪的报告，并将酌情与盟友、伙伴以及国际机构和组织分享我们收集的信息。我们致力于利用一切可用的工具追究责任，包括刑事起诉。”

欧洲理事会主席米歇尔当天在接受CNN采访时表示，乌克兰总统泽连斯基已被邀请在本周的欧洲理事会峰会上发言。他补充说，这将是泽连斯基在2月24日俄罗斯开始入侵乌克兰后的欧盟27国领导人首次集会上发言。

米歇尔在布鲁塞尔向CNN主持人阿曼普尔表示：“我们必须确保普京将被打败。这必须是共同的目标。”他强调：“这是一个安全问题，关系到欧洲的未来，也关系到世界的未来。”米歇尔说，自俄罗斯入侵乌克兰以来，他已与泽连斯基和普京多次交谈，希望帮助他们达成“停火，并使真诚的轨道成为可能，以便进行谈判。”

米歇尔补充说：“这非常困难，因为我们不确定俄罗斯政府是否有诚意。我们并不天真——我们认为，他们正试图进行军事攻击，以加强他们在谈判会谈中的地位。”他谈到：“但另一方面，我们必须改变权力的平衡，以便在与俄罗斯的直接会谈中给泽连斯基总统一个更好的位置。”欧洲理事会会议定于3月24日至25日进行，乌克兰是议程上的主要议题。美国总统拜登被确认将于周四出席，与欧盟27国领导人讨论乌克兰和美欧合作的问题。

米歇尔还讨论了进一步的对俄制裁，称欧盟在对俄罗斯的制裁上“必须明智”。他说，“我们已经决定对俄罗斯进行前所未有的制裁”，并补充说“我们针对的是寡头，我们针对的是俄罗斯的经济部门”。他同时承认：“我们在欧洲和美国的情况不完全一样，例如，石油或天然气部门。与美国的情况相比，我们在欧洲（对俄罗斯）的依赖性要大得多。”他补充说：“这就是为什么我们必须要有智慧。我们的目标是针对俄罗斯，目标是对俄罗斯进行痛苦的打击。目标不是让我们自己痛苦”。

当被问及欧洲在能源供应方面对俄罗斯的依赖时，米歇尔承认：“我们对俄罗斯的天然气依赖性太大”。他补充说，这并不是最近才意识到的，米歇尔指出，2020年推出的《欧洲绿色协议》是解决过度依赖俄罗斯的一个长期解决方案。

此外，米歇尔在周三向欧洲议会就乌克兰局势发表的讲话中提到：“俄罗斯对这场战争负有责任。只有俄罗斯。以妇女、儿童、平民为目标。这些都是犯罪，那些责任人将面临国际司法。没有人可以逍遥法外。”他说：“我们不是在独自谴责这场残酷的战争。远非如此。欧盟——与我们的伙伴和盟友一起，在我们对乌克兰的声援中坚如磐石。一个月来，一个国际联盟已经站起来谴责这场战争：国家、企业、公民和联合国。 我们有一个共同的目标：打败弗拉基米尔·普京。普京认为他将在几天内征服乌克兰，他错了。他以为他会分裂欧盟和我们的盟友，他错了，因为乌克兰人民正在勇敢地战斗，捍卫他们的家园和他们孩子的未来。捍卫他们的民主，捍卫我们的欧洲共同价值观。”

米歇尔说：“欧洲联盟，与我们的盟友一起，我们团结一致，我们正在对克里姆林宫采取行动。与我们的国际伙伴一起，我们实施了我们有史以来最严厉的制裁。打击金融系统。瘫痪关键经济部门，打击政权的支持者。冻结俄罗斯的外汇储备，禁止银行进入SWIFT国际结算系统。卢布暴跌；跨国公司纷纷出逃。对俄罗斯公司和决策者、宣传者、寡头进行制裁。冻结他们在欧盟的资产，禁止他们在欧盟旅行，针对他们的游艇、别墅、私人飞机。我们正在实施这些制裁，并努力堵塞为俄罗斯提供逃避的漏洞，我们准备做得更多，以饿死普京的战争机器。”

米歇尔说：“就在我们发言时，乌克兰人民正在为他们的自由而战。我们不会抛弃他们。因为这是我们的政治和道义责任。他们不仅是为自己而战，而且是为我们的共同价值观和原则而战。两周前，在凡尔赛，我们决定增加对乌克兰的人道主义、政治、财政和物质支持。有300多万人逃到了欧盟，其中大部分是妇女和儿童，我们正有尊严地欢迎他们的到来。我们将继续向他们提供他们所需要的任何援助，并对前线的国家表示声援。我们还将继续向乌克兰提供军事装备，已经通过欧洲和平基金调动了10亿欧元。我们与乌克兰的结盟协议中也有一个非常强大的工具，我们必须充分利用它。就在上周，我们继续在能源领域提供支持，将乌克兰——以及摩尔多瓦，接入我们的欧洲电网。”

米歇尔提到：“我们的乌克兰朋友也在要求另一种帮助——政治帮助。乌克兰是我们欧洲大家庭的一部分。我们同意支持乌克兰的欧洲选择和它选择自己命运的权利。我们决定立即加强我们的纽带，深化我们的伙伴关系，支持乌克兰走其欧洲道路。我们提议发起一个乌克兰团结信托基金和一个国际捐助者会议，为乌克兰的紧急需求提供支持，并帮助重建一个自由和民主的乌克兰。我们有机会在明天的七国集团和欧洲理事会的会议上讨论这些议题。”

米歇尔说：“主席女士，女士们，先生们，正如你们所看到的，过去几年对世界和欧洲来说肯定不容易。对气候和数字转型的认识，对全球危机的认识，对新冠病毒的认识，对大流行病的认识，这些都震撼了我们，但我们却抵制了这些。我们试图吸取一些教训，包括在经济复苏和更多合作的意愿方面。然后，一个月前，我们都醒来看到了一个不同的欧洲，一个不同的世界，因为战争再次在欧洲土地上展开。我们意识到我们有责任不辜负这一时刻，我们意识到我们今天所做的决定必须是明智和战略性的，以确保我们不辜负欧洲联盟和平与繁荣的这一承诺。我感谢你们的倾听。”