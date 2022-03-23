美英达成协议 结束钢铝关税

钢铝关税

美国3月22日宣布与英国达成一项协议，结束前总统特朗普对从英国进口的钢和铝征收的关税。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)在一份声明中表示：“通过允许从英国进口免关税的钢和铝，我们进一步缓解美国对这些产品的供需缺口。”她表示：“通过取消英国报复性的关税，我们向心爱的美国产品重新打开了英国市场”。

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这个协议是美国总统拜登为解决与美国盟友之间的贸易争端所做的一系列努力中的最新一项，其中一些争端已经持续了很长时间，还有一些是在特朗普政府时期开始的。

英国首相约翰逊(Boris Johnson)对“与我们的美国朋友”宣布达成这项协议表示欢呼。

他在推特上表示：“这是一个非常好的消息，对我们的钢铝行业是一个非常受欢迎的提振。”

华盛顿和伦敦今年1月宣布开始谈判，以结束这场争端。这场争端始于2018年，当时特朗普对从英国和其他国家进口的钢铁征收25%的关税，对铝征收10%的关税，以保护美国工业。

多年来，美国公司一直难以与来自中国的剩余产能竞争，但特朗普以国家安全担忧为原因，对美国的亲密贸易伙伴也进行惩罚，恶化了美国与其主要盟友的关系。

去年10月，拜登政府达成了结束对欧盟的关税的协议，并在2月初又与日本达成了同样的协议。声明说，根据周二宣布的协议，英国将取消对5亿美元美国进口商品征收的报复性关税，其中包括酒类和消费品。

美国商务部表示，该法案还规定，“由中国实体拥有的任何英国钢铁公司，必须对其财务记录进行审计，以评估来自中华人民共和国政府的影响”，审计结果将与美国分享。

在华盛顿与雷蒙多会晤并敲定这项协议的英国国际贸易大臣安妮-玛丽·特里维廉(Anne-Marie Trevelyan)说，该协议“对我们的钢铝行业及其8万名雇员来说是好消息，这些行业受到了这些关税的不公平打击。”

美国业界在赞扬这项协议时更为谨慎，提到关税给钢铝制造商带来的好处。

在此之前，美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)和特里维廉在美国港口城市巴尔的摩就更广泛的贸易关系进行了两天的会谈。

戴琪在一份声明中表示，这个取消金属关税的协议“体现了拜登总统修复与盟友关系的愿景，同时也有助于确保我们钢铝行业的长期生存能力。”

这两位贸易官员表示，她们下个月将在苏格兰继续会谈。没有迹象表明两国之间在自由贸易协议的问题上取得了进展。