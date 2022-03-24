北约领导人联合声明：我们呼吁所有国家，不以任何方式支持俄罗斯的战争努力

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在俄罗斯全面入侵乌克兰一个月之际，北约特别峰会3月24日在比利时首都布鲁塞尔的北约总部举行。北约30国领导人在会后发表了联合声明，并强调：“我们仍然团结一致，坚决反对俄罗斯的侵略，援助乌克兰政府和人民，并捍卫所有盟友的安全。”

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北约30国领导人通过声明表示：“我们，北约30个盟国的国家元首和政府首脑，今天开会讨论俄罗斯对乌克兰的侵略，这是几十年来对欧洲-大西洋安全的最严重威胁。 俄罗斯对乌克兰的战争已经打破了欧洲的和平，并造成巨大的人类痛苦和破坏。”

声明表示：“我们以最强烈的措辞谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。我们呼吁普京总统立即停止这场战争，从乌克兰撤出军事力量，并呼吁白俄罗斯根据2022年3月2日联合国大会通过的侵略乌克兰决议，结束其共谋行为。 俄罗斯应遵守联合国国际法院3月16日的裁决，立即暂停军事行动。 俄罗斯对乌克兰的攻击威胁到全球安全，对国际规范的攻击使世界更加不安全。普京总统的升级言论是不负责任和破坏稳定的。”

声明指出：“乌克兰人以对俄罗斯野蛮征服战争的英勇抵抗鼓舞了全世界。我们强烈谴责俄罗斯对平民，包括妇女、儿童和处境脆弱者的破坏性攻击。我们将与国际社会其他成员合作，追究那些违反人道主义和国际法的人的责任，包括战争罪行。我们对性暴力和人口贩运的风险增加深表关切。我们敦促俄罗斯允许快速、安全和不受阻碍的人道主义准入，允许平民安全通行，并允许向马里乌波尔和其他被围困的城市提供人道主义援助。我们还谴责对民用基础设施的攻击，包括危及核电站的攻击。我们将继续反驳俄罗斯关于其攻击乌克兰的谎言，并揭露捏造的叙述或制造的嫁祸行动，为进一步升级，包括针对乌克兰平民的升级做准备。俄罗斯使用任何化学或生物武器都是不可接受的，并会导致严重后果。”

声明表示：“俄罗斯需要通过立即实施停火来显示其对谈判的认真态度。我们呼吁俄罗斯建设性地参与与乌克兰的可信谈判，以取得具体成果，首先是可持续的停火，并朝着从乌克兰领土完全撤军的方向发展。 俄罗斯在进行讨论的同时继续进行侵略是令人遗憾的。我们支持乌克兰为实现和平所做的努力，也支持盟国通过外交途径为结束战争和减轻人类痛苦而对俄罗斯施加压力的努力。 ”

声明称：“我们全力声援泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）总统、乌克兰政府，以及勇敢的乌克兰公民，他们正在保卫自己的家园。 我们向所有因俄罗斯侵略而死亡、受伤和流离失所的人以及他们的家人表示敬意。我们重申，我们坚定不移地支持乌克兰在其国际公认的边界内的独立、主权和领土完整，并延伸到其领海。”

声明指出：“根据《联合国宪章》，乌克兰拥有基本的自卫权。自2014年以来，我们为乌克兰行使这一权利的能力提供了广泛支持。我们培训了乌克兰的武装部队，加强了他们的军事能力和实力，并提高了他们的复原力。北约盟国已经加强了他们的支持，并将继续向乌克兰提供进一步的政治和实际支持，因为乌克兰继续保卫自己。北约盟国还将继续在网络安全和防止化学、生物、放射性和核性质的威胁等领域提供援助。北约盟国还提供广泛的人道主义支持，并接纳了数百万难民。外长们将在4月的会议上进一步讨论我们对乌克兰的支持。”

声明称：“我们团结一致，决心打击俄罗斯破坏国际安全与稳定基础的企图。我们正在追究俄罗斯和白俄罗斯的责任。为了结束这场战争，我们对俄罗斯实施了大规模的制裁并付出了沉重的政治代价。我们仍然决心对俄罗斯保持协调的国际压力。我们将继续与相关的利益相关者和其他国际组织，包括欧盟，密切协调。跨大西洋的协调对于有效应对当前的危机仍然至关重要。”

声明表示：“我们呼吁所有国家，包括中华人民共和国（PRC），维护国际秩序，包括《联合国宪章》中规定的主权和领土完整原则，不以任何方式支持俄罗斯的战争努力，不采取任何帮助俄罗斯规避制裁的行动。我们对中国官员最近的公开评论表示关切，并呼吁中国停止增强克里姆林宫的错误说法，特别是关于战争和北约的说法，并促进和平解决冲突。”

声明称：“我们仍然致力于支撑欧洲和全球安全的基本原则，包括每个国家都有权选择自己的安全安排，不受外界干扰。我们重申我们对《华盛顿条约》第10条规定的北约开放政策的承诺。 ”

声明称：“我们正在向受俄罗斯威胁和干涉影响的伙伴提供有针对性的支持，并将根据伙伴的要求和我们长期的伙伴关系方案，加大援助力度，帮助他们抵制俄罗斯的恶意影响，加强他们的复原力。4月，外交部长们将审议关于加强我们对这些伙伴的支持的具体建议。”

声明强调：“我们将继续采取一切必要步骤，保护和捍卫我们盟国人民的安全和盟国的每一寸领土。我们对《华盛顿条约》第5条的承诺是铁定的。”

声明指出：“为了应对俄罗斯的行动，我们启动了北约的防御计划，部署了北约反应部队 (NRF)的成员，并在我们的东翼部署了40000名部队，以及大量的航空和海军资产，由盟国的国家部署支持的北约直接指挥。我们还在保加利亚、匈牙利、罗马尼亚和斯洛伐克建立了另外四个多国战斗小组。我们正在采取一切措施和决定，以确保所有盟国在所有领域的安全和防御，并采取360度的方法。我们的措施仍然是预防性的、相称的和非升级性的。我们现在将加快北约的转型，以应对更危险的战略现实，包括在马德里通过下一个战略概念。鉴于几十年来对欧洲-大西洋安全的最严重威胁，我们还将大大加强我们的长期威慑和防御态势，并将进一步发展维持可信的威慑和防御所需的各种准备力量和能力。这些步骤将得到加强演习的支持，并更加注重集体防御和互操作性。”

声明称：“我们正在提高我们社会和基础设施的复原力，以应对俄罗斯的恶意影响。我们正在加强我们的网络能力和防御，在发生网络攻击时相互提供支持。我们已经准备好让那些在网络空间伤害我们的人付出代价，并且正在增加信息交流和形势意识，加强民事准备，并加强我们应对虚假信息的能力。我们还将加强我们对化学、生物、放射性和核威胁的准备和防范。我们将在马德里开会（北约峰会）时作出进一步决定。 ”

声明指出：“我们为确保我们联盟和欧洲-大西洋地区的安全所采取的措施将需要足够的资源。盟国正在大幅增加其国防开支。今天，我们决定加快努力，全面履行我们对《国防投资承诺》的承诺。根据我们在《华盛顿条约》第3条中的承诺，我们将进一步加强我们抵御一切形式攻击的单独和集体能力。在我们的马德里会议上，我们将提交关于如何履行承诺的补充计划。”

北约30国领导人表示：“俄罗斯对乌克兰的无端战争是对给欧洲大陆所有人带来安全和繁荣的价值观和规范的根本挑战。普京总统选择攻击乌克兰是一个战略错误，也给俄罗斯和俄罗斯人民带来了严重后果。我们仍然团结一致，坚决反对俄罗斯的侵略，援助乌克兰政府和人民，并捍卫所有盟友的安全。”

值得一提的是，由于俄罗斯入侵乌克兰的战争尚未结束，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）将延长任期一年。他的任期原本将在2022年9月到期。美国总统拜登（Joe Biden）等北约成员国领导人为此向斯托尔滕贝格表示了支持和祝贺。拜登在推特上写道：“北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在领导和加强我们的联盟方面做了出色的工作——特别是在这个国际安全的关键时刻。我欢迎延长他的任期，并期待着在未来的一年里紧密合作。”

斯托尔滕贝格在会后表示：“在这个危险的时刻，跨大西洋的统一和团结是至关重要的。欧洲和北美正在并将继续在北约组织中坚强地站在一起。”

通过此次特别峰会，北约同意增加对乌克兰的支持，包括在网络安全，以及化学、生物、放射性和核攻击方面。他们将继续向俄罗斯施加前所未有的代价，以结束乌克兰的战争。他们还批准了四个新的北约多国战斗群，分别将部署于保加利亚、匈牙利、罗马尼亚和斯洛伐克。今天的讨论还涉及白俄罗斯对入侵的支持和中国在危机中的作用。斯托尔滕贝格指出：“北京应该利用其对俄罗斯的重要影响，并促进立即和平解决。”