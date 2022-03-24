泽连斯基向七国集团峰会发表讲话：自由必须是武装的，生命必须战胜死亡

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月24日受邀以线上会议的方式向布鲁塞尔当天举行的七国集团（G7）峰会发表了讲话。

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泽连斯基在讲话中向七国集团领导人表示：“女士们，先生们! 你们所代表的世界上最伟大的民主国家! 首先，我要感谢·朔尔茨总理和（七国集团轮值）主席国德国给了我今天向你们讲话的机会。在这个紧急的首脑会议上。今天是俄罗斯联邦开始全面入侵乌克兰的整整一个月。俄罗斯，曾与先进的民主国家一起出席了这个会议。当时的七国集团是八国集团。而且，人们对俄罗斯的参与，对与俄罗斯的对话抱有很大的希望。我想强调的是，这些希望中的大部分，以及在七国集团旁边的位置，俄罗斯提前得到了。而且其仍然不配得到这种提前（的机会）。”

泽连斯基说：“但这一点和其他类似的进展给俄罗斯领导层留下了印象，认为他们怎样都能逃脱处罚。近年来，俄罗斯政府制造了如此多的危机和如此多的不稳定，现在已经成为世界的一个主要问题。这个问题只会越来越大。而你和我仍然不知道，在俄罗斯制造的问题得到解决之前，还需要举行多少次这样的紧急峰会。欧洲正在经历一场战争，其中的每一天都充满了俄罗斯军队的战争罪行。今天早上，我收到消息，俄罗斯军队对乌克兰的平民使用了磷弹。”

泽连斯基说：“俄罗斯在乌克兰境内大规模使用化学武器的威胁是相当真实的。我们正试图找出被驱逐的乌克兰人的确切数字。每天被强行驱逐到俄罗斯的人被剥夺了文件、通讯工具；一切都被拿走了——并被分配到他们的地区。甚至在那时，俄罗斯还试图动员他们加入其军队! 它非法绑架儿童。根据我们的数据，已经有两千多人了。乌克兰的城市：马里乌波尔、哈尔科夫、切尔尼戈夫、奥赫蒂尔卡和其他城市——看起来像一场全球灾难。它们被毁了。人们用来逃离这些城市的道路，就像末世电影的场景，有数百辆被烧毁和射杀的汽车。”

泽连斯基说：“但这是真的：发生了一场全球性的灾难! 俄罗斯破坏了全球安全架构，对国际关系造成了有力的打击。但这仅仅是个开始。这场战争之后，可能会出现全球粮食危机。乌克兰土地上没有和平的时间越长，世界市场从乌克兰获得的粮食就越少。因此，亚洲、非洲、甚至欧洲的许多国家，在获得基本产品和食品价格方面可能会出现异常问题。这肯定会导致政治不稳定。也许这也是俄罗斯领导人的目标？我不知道（答案）。”

泽连斯基说：“我们都必须立即采取行动! 立即停止俄罗斯军队，把他们从乌克兰的领土上赶走。在世界面临更高水平的问题之前，立即需要和平。现在最好是尽可能地加强对俄罗斯的制裁，以阻止其军事机器，而不是处理粮食和政治安全全球危机的后果。前所未有的挑战! 如果是这样，就需要对与俄罗斯的贸易实行全面禁运。有必要剥夺俄罗斯在战争中使用GPS的机会。这一点非常重要。这样，这个系统就不会帮助俄罗斯的导弹和炸弹摧毁和平的城市。”

泽连斯基说：“俄罗斯银行，最重要的是，俄罗斯中央银行必须从全球金融体系中得到全面封锁。战争罪犯应该完全没有钱! 他们被冻结的资产，除其他外，应转为重建乌克兰的赔偿金。现在给乌克兰提供我们真正需要的武器支持，比以后为其他国家寻找武器要好。我们指的是格鲁吉亚、摩尔多瓦、波罗的海国家、波兰和中亚地区。越早发生我们所要求的这种情况，东欧就会越早出现和平。这符合我们的最佳利益。这也符合你们的最佳利益。这也符合所有民主国家的利益。因为民主国家必须有能力保护自己。自由必须是武装的。生命必须战胜死亡。”

泽连斯基说：“我强调这一点：不向再帮助这样的俄罗斯政府！再也不会了。再也不要。对它或对任何其他违反国际法的国家采取的任何步骤，都应该在它们走向和平、走向普遍承认的规则之后进行，并在预防性威慑系统的基础上。我感谢你们的空前团结。感谢你们对我国和我国人民的和平的坚决支持。我感谢你们中那些百分之百努力阻止这场战争的人。我相信我们能做到这一点。我们将能够使你们的七国集团不仅成为伟大的七国集团，而且成为伟大的七国维和者。”

泽连斯基说：“我们为此需要什么？乌克兰在回答这个问题时非常具体。首先——每周加强对俄罗斯侵略的制裁，直到它停止并为我们恢复和平。第二——参与建立一个新的安全保障体系，为乌克兰，为我们的地区。真正的保障，有效的（保障）。那些可以在24小时内阻止任何侵略者的保障。我们提出建立一个协会——U-24。这就是世界真正需要的东西。不仅仅是为了预防性地阻止战争或已经开始的敌对行动。但也要向那些受到自然灾害影响的国家提供援助，在大流行病期间需要得到支持，面临移民或粮食危机的国家。”

泽连斯基说：“世界需要新的有效联盟! 新的有效保障! 这可以支持发展中的民主国家。这可以支持那些还没有稳定机构的国家的经济。第三——这直接关系到我们国家和东欧。我们必须在战后尽快地共同重建我们的国家。重建城市。恢复经济生活。让人们回来。我提议你们参与这样一个项目。恢复项目。我相信这将符合我们的共同利益。但首先，为乌克兰提供武器。首先，每周增加对俄罗斯的制裁。就是说，和平是第一位的。我们有实力做到这一点。你们也有力量去做。所以，愿有和平！我很感激每一个支持我们的人。我感谢每一个支持我们的人。谢谢你们。荣耀归于乌克兰!”

泽连斯基周四稍早还在北约领导人特别峰会上发表了视频讲话。他当天同样还向瑞典国会发表了视频演讲，并于稍后会见了来到基辅访问的波罗的海三国议会议长。