泽连斯基在北约峰会发表讲话：请不要再告诉我们，我们的军队不符合北约标准

乌克兰/北约/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月24日受邀以线上会议的方式向布鲁塞尔当天举行的北约峰会发表了讲话。

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泽连斯基在讲话中向北约领导人和政府首脑表示：“我从我们的首都基辅向你们讲话，基辅和我们整个国家一样，已经战斗了一个月。是的，这是真的——我们不在联盟中，不在世界上最强大的防御联盟中，在联合保护伞下的30个国家之一，在（《北大西洋公约》）第5条的保护伞下。感觉我们是处于‘灰色地带’，在西方和俄罗斯之间。但我们捍卫我们所有的共同价值观。我们是充满希望的人！我们一直在捍卫所有这些价值。而且我们捍卫所有这些价值已经有一个月了！”

泽连斯基说：“（乌克兰人进行了）一个英勇抵抗的月份，一个最黑暗的痛苦的月份，一个对和平国家的破坏不受惩罚的月份，随之而来的是整个全球安全架构。这一切都发生在全世界的眼前。几十年来，俄罗斯积累了大量的资源：军事资源、人力和装备、航空炸弹、导弹。他们把钱疯狂地投资在死亡上，而世界却投资在生命上。但乌克兰却在勇敢地坚持着! 以成千上万的生命为代价，以被摧毁的城市为代价，以将近1000万被迫移民为代价。其中350人已经在你们的领土上，在北约国家的领土上。我很感谢（你们向）这些（乌克兰）人的支持。而人们，不幸的是，继续离开他们的家园。他们在逃离占领者带来的恐怖。”

泽连斯基说：“入侵的最初几个小时对我们来说意味着残酷的导弹袭击。在战争的一个月里，俄罗斯向我们的城市发射了一千多枚不同的导弹，进行了数百次空袭。2月24日，我向你们提出了一个非常明确的、符合逻辑的请求，即帮助关闭我们的天空，无论形式如何，保护我们的人民免受俄罗斯炸弹和导弹的伤害。我们没有听到一个明确的答复。乌克兰没有强大的反导弹武器，并且拥有比俄罗斯（规模）小得多的机队。因此，他们在空中的优势就像使用大规模毁灭性武器一样。而你今天看到的后果是——多少人被杀，多少和平的城市被摧毁。”

泽连斯基说：“乌克兰军队已经在不对称的条件下抵抗了一个月! 而我一个月来一直在重复着同样的事情：为了拯救人民和我们的城市，乌克兰需要军事援助——没有限制（的军事援助）。因为俄罗斯无限制地使用其全部武库来对付我们，摧毁所有的生物，任何物体——从房屋到教堂，从食品仓库到大学，从桥梁到医院。乌克兰要求你们提供飞机，这样我们就不会失去这么多的人。而你们有数以千计的战斗机! 但我们还没有得到任何东西。我们要的是坦克。这样我们就能解除我们现在正在死亡的城市——马里乌波尔、别尔江斯克、梅利托波尔等。在这些城市里，俄罗斯把几十万人当作人质，人为地制造饥荒——没有水，没有食物，那里什么都没有。”

泽连斯基说：“你们至少拥有2万辆坦克! 乌克兰要求将你们所有坦克的百分之一、百分之一送给或卖给我们! 但我们还没有得到明确的答复...... 在战争期间，最糟糕的事情是对求助者没有明确的答复。乌克兰从来不想打这场战争，也不想打好几年。我们只想拯救我们的人民。我们想生存下去! 只想生存下去! 像任何国家一样，我们有权利这样做，对生命的权利，对这百分之一的权利。而且我不怪北约——我想说清楚。你们没有罪，摧毁我们城市的不是你们的导弹，不是你们的炸弹。顺便说一下，今天早上有磷弹袭击。磷制的俄罗斯炸弹。成年人再次被杀，儿童再次被杀。我只想让你们知道，联盟仍然可以通过向我们提供我们需要的所有武器，防止乌克兰人死于俄罗斯的打击、俄罗斯的占领。”

泽连斯基说：“是的，我们不在（北约）联盟中。我也没有提出这些要求。但乌克兰人从不认为联盟和盟国是不同的。在生死攸关的问题上，你们可以单独成为一支力量，但在一起——没有：说北约可能害怕俄罗斯的行动。我相信你们已经明白，俄罗斯并不打算在乌克兰停下来。不打算也不会这样做。俄罗斯想走得更远，针对北约的东翼成员：波罗的海国家、波兰——那是肯定的。那么北约会不会停止思考，担心俄罗斯会如何反应？谁能肯定这一点？而且你们有信心（《北大西洋公约》）第5条能够发挥作用吗？‘布达佩斯’已经对我们不起作用了。我们（所签署）的《布达佩斯备忘录》，没有对乌克兰的和平起作用。”

泽连斯基说：“我将诚实地告诉你们——今天布达佩斯（匈牙利政府）也没有为乌克兰的和平而努力。是的，我们从联盟的个别成员那里得到了帮助。我对此非常感激，乌克兰人对此表示真诚的感谢，对你们每个人的付出，支持我们（表示感谢）。但联盟呢？（《北大西洋公约》）第5条的问题是根本。我只想让你们知道我们对这一问题的看法。我真诚地希望，我们的评估和疑虑是错误的。我真诚地希望，你们实际上有一个非常强大的联盟。因为如果我们错了，世界就安全了。但如果我们至少有百分之一是对的，我请你们重新考虑你们的态度。你们自己的估计，并真正照顾到安全，欧洲的安全，以及由此带来的世界的安全。”

泽连斯基说：“你们可以把你们所有飞机的百分之一给我们。你们所有的坦克的百分之一。一个百分点！我们不能只买它们。这样的供应只直接取决于北约的决定，顺便说一下，取决于政治决定。多管火箭炮系统、反舰武器、防空手段。没有它们，有可能在这样的战争中生存吗？因此，当它们最终可用时，它们将给我们和你们带来百分之百的安全。而我们需要一个（这样的安全）。而我对你们唯一的要求是......在经历了这样一个月的战争之后。这是为了我们的军队而提出的要求，在对俄罗斯进行了这样一场战争之后... 永远不要，请不要再告诉我们，我们的军队不符合北约标准。”

泽连斯基说：“我们已经展示了我们的标准能够达到什么程度。我们可以为欧洲和世界的共同安全付出多少。我们能做多少事情来保护我们所珍视的一切、你们所珍视的一切免受侵略。但是，北约还没有显示出联盟在拯救人民方面能做什么，要表明这确实是世界上最强大的防御联盟。而世界也正在对此等待。乌克兰也非常等待，等待着真正的行动，真正的安全保障；来自那些言而有信的国家。而且他们的行动能够维持和平，确实如此。所有的提议都在桌面上。我们的需求也摆在桌面上。我们立即需要和平。答案由你们决定。我很感谢那些帮助我们的人! 谢谢你们! 荣耀归于乌克兰!”