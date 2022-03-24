白宫宣布美国将接收10万名乌克兰难民

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周四，在美国总统拜登访问欧洲期间，白宫宣布，将接收多达10万名乌克兰难民进入美国。哥伦比亚广播公司（CBS）周四报导，一名美国高级官员也证实，政府预计今年9月的2022财政年度结束前，接纳超过10万名因俄国入侵而逃离家乡的乌克兰人，人数可能多达12万5千人。

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联合国难民署资料显示：自俄国今年2月24日入侵乌克兰以来，已有超过360万名乌克兰人逃离家园，其中超过210万人逃到波兰。美国国务院数据显示：截至今年2月，美国接收的6500名难民中，仅有700名乌克兰人。

政府官员说，美国接纳流离失所的乌克兰人，将特别关注接纳维权人士、记者、非异性恋族群（LGBTQ）、政治异议人士、寻求医疗照护者，及其他在美国有家属的民众。流离失所的乌克兰人可以透过难民计划等不同移民途径抵美。

官员还指出，美国还将宣布提供10亿美元援助流离失所的乌克兰人，及承诺未来5年提供110亿美元处理战争对农业生产的潜在影响所引发全球粮食安全问题。

除了这些资金外，拜登还将宣布启动一项新的欧洲民主恢复倡议，提供至少3.2亿美元的资金，以支持乌克兰及其邻国的人权和推进民主原则。

政府高级官员说，随着新制裁的出台，美国、七国集团其他成员国和欧盟也将宣布计划，通过明令禁止任何与俄罗斯央行有关的黄金交易来削弱俄罗斯央行支撑经济的能力。