乌克兰战争 比利时宣布增加军费10亿欧元

比利时周四(24日)宣布为该国国防经费新拨款10 亿欧元，俾能支持北约系统，在俄罗斯军队入侵乌克兰后的加强北约东部侧翼的防卫。

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比利时国防部长卢迪文·德登德（Ludivine Dedonder）周四在布鲁塞尔北约峰会期间举行的新闻发布会上宣称，这涉及到“在短期内提高在乌克兰持续冲突背景下的国防准备水平和反应能力”的问题.

这项计划在 2022 年至 2024 年期间使用的新拨款，也使正在进行中的立法作业机构有了双倍的力度。 这位部长指出，这是自 2020 年 10 月现任政府上任以来已预定的经费上“再增添10 亿欧元”。

比利时国防部长德登德在布鲁塞尔北约峰会的新闻发布会上指出，这是一个“在乌克兰持续冲突的背景下，能在短期内提高国防的准备水平和反应能力”的问题，

德登德指出，利比时特别打算扩大对北约快速反应部队（NRF）的支持，在此框架下，比利时已经参与在法国指挥下驻扎在罗马尼亚的一个拥有300名士兵的阵营。

这名国防部长还补充说，比利时在 2030 年之前将投资 100 亿欧元国防经费。此外，比利时还与部署在爱沙尼亚的战斗机一起参与对北约东部侧翼领空范围的监视。

这些投资是对国防部长德登德在 1月底提出的STAR庞大战略计划；STAR涉及增强安全，以及战略技术、野心及弹性等方面的补充。 现就等比利时国会的三读通过。