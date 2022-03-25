乌克兰据报向美国要求每天提供500枚毒刺和500枚标枪导弹

乌克兰/俄罗斯/北约

据美国有限电视新闻网（CNN）获得的一份详细说明所需军事物资的文件，乌克兰在过去几天里更新了其关于美国政府提供额外军事援助的广泛愿望清单，包括比以前要求的多出数百枚的防空和反坦克导弹。

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报导指，乌克兰人在最近几周提交了类似的清单，但最近提供给美国国会议员们的请求似乎反映了对美制“毒刺”防空导弹和“标枪”反坦克导弹日益增长的需——乌方称他们每天迫切需要各500枚这两种导弹。 据一位了解这两项请求的消息人士说，在这两种情况下，乌克兰要求的导弹比最近提供给美国国会议员们的类似清单中的导弹多出数百枚。

报导指，新的清单是在乌克兰人声称他们在俄罗斯的持续攻击下面临潜在的武器短缺时提出的——这引起了美国和北约官员的一些反驳，他们强调更多的军事援助已经进入该国。

截至3月7日，在俄罗斯入侵乌克兰不到两周的时间里，美国和其他北约成员国已经向乌克兰发送了大约17000枚反坦克导弹和2000枚防空导弹。自那时起，包括美国在内的北约国家一直保持着武器和设备的流通，即使俄罗斯威胁要将这些货物作为目标。

一位美国高级国防官员说，拜登总统2月底批准的3.5亿美元对乌安全援助包中的最后一批军事物资在过去几天内抵达乌克兰，而接下来的两批总额为10亿美元的军事援助也已经开始抵达。

拜登周四告诉媒体称：“在我发言的时候，装甲系统、弹药和我们的武器正在流入乌克兰”。这位美国国防部官员说，在这些装备进入乌克兰的多个陆地边境口岸之前，将是经过“许多天的多次飞行”，才能把它们运到东欧。

与此同时，英国政府在周三宣布将再向乌克兰援助6000枚导弹，包括反坦克和高爆炸性武器，同时向乌克兰军队提供约3300万美元的资金援助。英方表示，算上这批最新的军事援助承诺，他们将向乌克兰提供多达10000枚导弹，而且这些额外的军事援助是在承诺的4亿英镑人道主义和经济援助之外的。

瑞典国防大臣胡尔特奎斯特（Peter Hultqvist）当天也宣布，瑞典将再向乌克兰提供5000件反坦克武器。一名德国联邦议会消息人士周三告诉法新社，德国将向乌克兰增送2000件反坦克武器，帮助其击退俄罗斯的入侵。乌克兰军队已经从德国联邦国防军获得了1000枚反坦克武器和500枚“毒刺 ”防空导弹。

报导指，提供给CNN的清单详细列出了乌军的其他几个紧急需求，包括：战斗机、攻击直升机和S-300等防空系统。文件中还列出了两种类型的俄制战斗机，其中一种旨在为地面部队提供近距离空中支援。根据提供给CNN的清单，乌克兰要求每种飞机都有36架。

美国国会的一些议员们认为，拜登政府应该尽快向乌克兰提供他们所要求的武器。来自内华达州的民主党参议员罗森（Jacky Rosen）上周末访问了波兰和德国，会见了帮助抵达这些国家的乌克兰难民的民间社会组织，以及驻扎在国外帮助人道主义工作的美国军队。

罗森说，她此行的最大收获是当地的“紧迫感”。罗森补充说“他们需要所有的工具，不仅要在战争中生存，而且要赢得战争，所以我们是否向他们提供空对地导弹、无人机，以及所有的军事支持”。