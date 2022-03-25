乌克兰的“新纳粹分子”亚速夫营是什么？

乌克兰/俄罗斯/新纳粹

普京2月24日黎明出兵乌克兰震惊全世界，普京发动侵略行为的动机也同样令人费解，普京誓言要将乌克兰 "去军事化和去纳粹化"。更加令人震惊的是俄罗斯国内居然有相当一部分民众认同普京的说法。而事实上，2019年当选的乌克兰总统泽伦斯基以73%的支持率胜利当选，他本人就是犹太后裔，虽然不能排除犹太人成为纳粹分子的可能性。被普京政府以及莫斯科媒体谴责在乌克兰轰炸居民住宅，屠杀平民的乌克兰极端民族主义民兵亚速夫营究竟是什么样的组织？他是否属于乌克兰正规军？他在其中所占的比例如何？乌克兰极右翼政党在乌克兰政府占有何等地位？

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法国世界报乌克兰战争调查版与独立网络媒体Alencontre近日都刊登了对该组织的调查文章，世界报文章的标题是：

被普京谴责为是新纳粹分子的亚速夫营是什么，英国战地记者，对乌克兰了解至深的 获奖记者Aris Roussinos的文章的标题则是：乌克兰极右翼民兵的真相，俄罗斯加强了泽伦斯基军队中的危险派别。

法广综合以上两篇文章的内容做一个综述：

由新纳粹志愿者组成的营，旨在打击亲俄的顿巴斯

2014年4月顿巴斯地区爆发战争时，乌克兰军队混乱不堪，政府担心会像前一个月在克里米亚发生的那样，将领土控制权丢给俄罗斯。为了对付亲俄罗斯的分离主义分子，政府允许独立于军队的志愿营作战。出现了几个极右翼的武装编队。

其中有 "黑色军团"，它很快就被称为 "亚速营"，指的是与克里米亚和乌克兰东南部接壤的海域。这是一支由大约一百名具有民族主义和新纳粹思想的志愿者组成的部队，其中一些人 "来自流氓和准军事团体"，法国东方语言文化研究中心（Inalco）专门研究极右翼和乌克兰民族主义的研究员阿德里安-诺戎（Adrien Nonjon）解释道。

该营的创始人安德烈-比列茨基来自哈尔科夫，他是仇外、反犹太和种族主义的社会民族议会党的领导人。阿佐夫使用了与SNA相同的纳粹启发的象征主义。它的标志是一个倒置的wolfsangel（"狼牙棒"），非常容易让人联想到德国第二党卫军师 "Das Reich "的标志。纳粹神秘主义的另一个象征，即代表一个有几条光线的圆形卍字的 "黑太阳"，也曾一度被纳入该营的标志中。

在互联网上，该组织的一些成员提及第三帝国的情况被记录在案。希望诋毁乌克兰军队的亲俄活动家经常分享照片，例如一张照片--至少可以追溯到2017年--其中一名男子高举着冲锋枪，在几面旗帜前，包括一面亚速的旗帜和一面乌克兰颜色的纳粹党。据《解放报》报道，另一个至少可以追溯到2015年，显示一群穿着军装的人围着阿道夫-希特勒的画像，其中一个人穿着亚速公司的T恤衫。

2014年6月，亚速营的士兵参加了使乌克兰部队重新控制乌克兰东部顿涅茨克州主要港口城市马里乌波尔的战斗。这次对莫斯科支持的亲俄分离主义分子的胜利，让他们在乌克兰民众眼中有了英雄的形象。

自2014年11月以来加入乌克兰政府军编制

2014年9月的明斯克一号协议，规定 "从乌克兰领土上撤出非法武装编队和军事装备，以及非正规战斗人员和雇佣军"。从此非正式军队或者选择加入乌克兰国民警卫队或者解散。2014年11月，亚速营正式成为乌克兰内政部下属的一个国民警卫团。

阿德里安-诺戎分析指出："这使他们能够使自己合法化，更广泛地招募人员并获得现代武器。它成为国民警卫队的一支精英部队，"。根据德国《明镜》杂志的调查，乌克兰人以及外国战士（格鲁吉亚人、俄罗斯人、白俄罗斯人，甚至还有一些法国人）都受到吸引使该团的队伍膨胀，从创建时的一百名士兵发展到2017年底的近2500人。它的士兵被认为很强悍，2016年联合国以及大赦国际和人权观察的报告将顿巴斯的某些战争罪行（酷刑、强奸）归咎于他们。

不过，许多加入亚速营的志愿者，却并不是极右翼分子。法国国际关系研究所历史学家和政治学专家维亚切斯拉夫-利哈乔夫在2016年的一份说明中写道："[加入]它（......）只是以他们认为最有效的方式为他们的国家而战......然而，所有新兵都被灌输了极右的、往往是仇外的思想。"

调查网站Bellingcat的研究员和记者、2022年出版的一本关于 "亚速运动 "的书的作者迈克尔-科尔伯恩认为，现在只有少数团员受到极右翼或新纳粹思想的驱使。2015年，该组织的发言人安德里-迪亚琴科（Andriy Diachenko）告诉美国《今日美国》日报，"该团体中只有10%至20%的人是纳粹"。不过，这个少数群体构成了该团的核心，并继续挑起种族仇恨，例如最近士兵们拍摄了自己用猪肉脂肪涂抹打算射向帮助俄罗斯的穆斯林车臣军人的子弹。

尽管如此，"亚速并不能为所欲为"，迈克尔-科尔本提醒说，。它不是独立的，必须听从乌克兰国家的命令。正如阿德里安-诺戎（Adrien Nonjon）所指出的，"将他们编入国民警卫队的目的正是为了防止这些营队转向反对国家"。

一个由亚速团退伍军人成立的极右政党

该团的创始人，白人至上主义者安德烈-比列茨基（Andrei Biletski）正试图在政治舞台上利用阿佐夫的知名度。在2014年的议会选举中，他赢得了一个代表席位。

2016年，他与该团的退伍军人一起成立了极右翼政党 "国家兵团"。它是一个极右的民族革命运动，倡导第三条道路，认为乌克兰不应该与欧亚大陆或西方国家站在一起，"阿德里安-诺琼描述道。他提出了一种孤独的民族主义，根据这种民族主义，战争是国家完成巩固的最佳方式"。

乌克兰历史学家维亚切斯拉夫-利哈乔夫在其2016年的文章中写道："亚速是乌克兰公共话语中极端民族主义合法化，甚至英雄化的最生动的例子。"英国卫报报道说，2017年，亚速团的退伍军人还创建了一支 "全国民兵"，希望 "打击街头犯罪、贩毒和公共酗酒"。

选举中几乎没有右翼极端主义的存在

但所有这些把一个团的人气变成选票的努力似乎都失败了。在2019年的议会选举中，安德烈-比列茨基失去了他作为议员的授权。极端民族主义政党斯沃博达（Svoboda）、右翼部门（Right Sector）和国民兵团之间的联盟只获得了2%的选票。

虽然围绕阿佐夫形成的星系在投票箱中失败了，但迈克尔-科尔伯恩指出，像安德烈-比列茨基这样的极端民族主义者已经设法融入乌克兰的政治格局并被正常化。由于其极大的言论自由，以及其分支（军事、政治......）倍增的能力，阿佐夫也得益于在西方极右运动中的强大人气。美国、挪威、甚至法国的新纳粹分子都曾前往乌克兰，会见其成员。

亚速夫营仅占乌克兰武装部队不到2%

很难说目前亚速团中到底有多少人。迈克尔-科尔伯恩（Michael Colborne）估计，在与俄罗斯的战争之前，这一数字为2000人。阿德里安-农庄认为这个数字在3000到5000之间（包括预备役军人）。

目前的冲突使评估变得更加困难，因为有大量的人口招募。此外，Inalco研究人员指出，"乌克兰国家和该团故意对成员的确切人数保持模糊，因为这是高度战略性的军事信息"。

根据国际战略研究所的数据，乌克兰在今年年初共有19.6万名士兵和6万名国民警卫队成员。因此，该团将不超过该国武装部队的2%。

亚苏夫营的壮大威胁乌克兰的未来

英国战地记者Aris Roussinos的文章则强调俄罗斯加强了泽伦斯基军队中的危险派别，必须对此加以警惕。作者认为，在非常时期，乌克兰政府被迫依靠顽强的、有纪律的亚速营的战士，但是，在和平时期，对乌克兰构成威胁却正是这是极端分子，正如大赦国际和人权观察组织长期以来所指出的，他们将对乌克兰国家未来的稳定构成威胁。

目前，乌克兰和泽伦斯基很可能需要民族主义和极右翼民兵的军事能力和意识形态热情，只是为了打赢他们的国家生存之战。但当战争结束后，泽伦斯基和他的西方支持者将不得不小心翼翼地把权力交给那些目标与他们都承诺遵守的自由民主准则直接冲突的团体，因此当战争结束时，对他们解除武装肯定是一个优先事项。

作者指出，在乌克兰确实有反对他的极端主义分子，但清楚他们并不是普京的工作。事实上，只有通过密切的监督他们的一举一动，才能确保他们不会在未来几年增加乌克兰人的苦难。多年来，西方自由派评论员始终抱怨乌克兰政府对其极右派视而不见，而今天这些评论员自己也在做同样的事情。

独立网络媒体Alencontre视频链接：

https://youtu.be/MUgKTfe-IqA