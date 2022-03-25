拜登：中国明白其经济未来与西方的关系比与俄罗斯的关系更密切

美国/北约/欧盟

美国总统拜登（Joe Biden）3月24日在比利时首都布鲁塞尔出席了北约峰会、七国集团峰会和欧盟峰会。拜登当天在北约总部逗留期间并就俄罗斯入侵乌克兰的系列问题接受了各大媒体在记者会上的采访。

广告 继续浏览后续

拜登在周四的记者会上发言说：“今天是俄罗斯开始其在乌克兰的杀戮，对乌克兰的野蛮入侵一个月（的日子）。而我们就在当天举行了北约峰会。当时，我希望那次峰会的压倒性目标是在我们的北约和欧洲盟友之间在三个关键的重要问题上保持绝对团结。首先，是以军事和人道主义援助支持乌克兰。第二，是实施有史以来最大规模的——最大规模的制裁，经济制裁制度，以削弱普京的经济并惩罚他的行动。第三，是加强我们北约盟国的东翼，他们显然非常，非常担心，有点担心（那里）会发生什么。”

拜登表示：“我们完成了所有这三项工作。而今天，我们决心维持这些努力并在此基础上继续努力。自从我担任总统以来，美国已经承诺向乌克兰提供超过20亿美元的军事装备——防空系统、反装甲系统、弹药。就在我发言时，我们的武器正在流入乌克兰。今天，我宣布美国已经准备承诺提供超过10亿美元的人道主义援助，以帮助向受乌克兰战争影响的数百万乌克兰人提供救济。许多乌克兰难民将希望留在欧洲，离他们的家更近。但我们也将欢迎10万名乌克兰人来到美国，重点是（让他们与在美国的）家庭团聚。我们将投资3.2亿美元，以加强乌克兰和邻国的民主复原力和捍卫人权。”

拜登说：“我们还在与七国集团和欧盟就粮食安全以及能源安全进行协调，我明天会有更多关于这方面的发言。我们还宣布对400多个与欧盟保持一致的个人和实体进行新的制裁：300多名（俄罗斯国家）杜马议员、寡头以及为俄罗斯战争机器提供燃料的俄罗斯国防公司。除了现在驻扎在欧洲以保卫北约领土的10万美军之外，正如你们已经知道的，北约在罗马尼亚、匈牙利、保加利亚和斯洛伐克建立了四个新的战斗群，以加强东部战线。”

拜登说：“普京寄希望于北约的分裂。在我12月和1月初与他的早期谈话中，我清楚地看到，他不认为我们可以维持这种凝聚力。北约从来没有像今天这样团结。普京得到的结果与他进入乌克兰的意图正好相反。我们与我们的欧洲——欧洲联盟和七国集团中的主要民主国家建立了同样的团结。”

在随后的问答环节中，来自美联社的记者问道：“总统先生。 所以你已经警告过使用化学武器的真正威胁。 你是否收集到具体的情报，表明普京总统正在部署这些武器，将它们转移到位置，或考虑使用它们？如果他真的使用化学武器，美国或北约是否会以军事行动来回应？”

拜登说：“你知道，关于第一个问题，我不能回答。我不打算给你情报数据。第二，我们会回应。如果普京使用化学武器，我们会作出回应。反应的性质将取决于使用的性质。”

来自彭博社的记者提问称：“你能和我们谈谈两件事吗，（总统）先生。第一，自从你与中国的习主席谈话以来，你是否看到来自中国的任何行动或缺乏行动的迹象，使你相信他们是否会干预并帮助俄罗斯，无论是出售武器还是提供物资以支持乌克兰的这场战争？其次，你能否说这——今天的谈话转向了粮食短缺的话题，以及美国将采取什么措施来解决小麦短缺的问题，特别是由于这场战争的结果？ ”

拜登说：“关于与中国的习近平主席有关的第一个问题，我与习近平进行了非常直接的谈话——现在，我猜，是六天前，七天前，在这个范围内。而且我向他明确表示——我没有作出威胁，但我向他明确表示，确保他理解他帮助俄罗斯的后果，就像报道的那样，也是人们所预期的那样。我没有进行威胁，但我指出了由于他们的野蛮行为而离开俄罗斯的美国和外国公司的数量。我表示，我知道他——因为我们过去曾长期讨论过他对确保他与欧洲和美国的经济关系和经济增长的兴趣有多大，并表示，如果他事实上采取行动，他就会把自己及这些目标置于重大的危险之中。”

拜登说：“我不打算评论任何关于我们知道或不知道那次谈话的结果的细节。但明天是，是明天还是下周一，乌尔苏拉（欧盟委员会主席冯德莱恩）将与中国举行会议？”一名白宫助手提醒说：“4月1日。”

拜登说：“1号——4月1日。我们已经讨论过，因为我认为中国明白，其经济未来与西方的关系比与俄罗斯的关系更密切。所以我，我希望他不会参与。我们今天还讨论了我们有必要建立，北约有必要建立，以及欧盟有必要建立一个系统，让我们有一个组织来查看谁违反了任何制裁，以及他们在哪里、何时和如何违反了制裁。这就是我们要实施的事情。这还没有完成。因此，关于习近平，我没有什么可报告的了。”

拜登说：“关于粮食短缺，是的，我们确实谈到了粮食短缺。而且这将是真实的（问题）。这些制裁的代价不仅仅是强加给俄罗斯，它也强加给很多国家，包括欧洲国家和我们国家。因为俄罗斯和乌克兰在小麦方面一直是欧洲的粮仓，例如，只是给你一个例子。但我们在七国集团中与美国进行了长时间的讨论，美国是世界上第三大小麦生产国，加拿大也是一个主要的主要生产国。 我们都谈到了我们如何能够更迅速地增加和发送粮食。粮食短缺。”

拜登说：“除此以外，我们还谈到了敦促所有欧洲国家和其他国家结束对向国外发送食品的贸易限制。 因此，我们正在与我们的欧洲朋友一起研究，将采取什么措施来帮助缓解与粮食短缺有关的担忧。我们还谈到了一项重大的、主要的美国投资，其中包括在我们向前推进时提供人道主义援助的需要，包括粮食（问题）。”

《华尔街日报》的记者提问称：“总统先生，在你看来，泽连斯基总统是否需要割让任何乌克兰领土，以获得与俄罗斯的停火协议？还是说这完全不在考虑范围之内？还有，你是否认为俄罗斯需要从二十国集团（G20）中除名？”

拜登说：“关于后一点，我的答案是肯定的。这取决于二十国集团。我今天已经提出了这个问题。我提出了一种可能性，如果不能做到这一点，如果印度尼西亚和其他国家不同意，那么在我看来，我们应该要求乌克兰能够参加会议，以及基本上乌克兰能够参加二十国集团会议并观察。”

就之前的一个提问，拜登回答说：“这完全是基于乌克兰的判断。‘不在乌克兰背后谈任何有关乌克兰的事’。我不相信他们将不得不这样做，但这是一个判断。有一些谈判，应该说是讨论已经发生了，我没有参与其中，包括乌克兰人。而这是，这是他们要作出的判断。 ”

美国广播公司的记者问：“（总统）先生，你在这场冲突中已经非常清楚地表明，你不希望看到第三次世界大战。 但是，在如此早地表达这一点时，你是否有可能太快地排除了对这场战争的直接军事干预？普京会不会因为知道你不打算直接参与这场冲突而变得胆大妄为？”

拜登说：“（对两个问题的答案）不是，也不是。”记者追问：“你不相信吗？再澄清一下，关于化学武器。如果（俄罗斯）在乌克兰使用化学武器，是否会引发北约的军事反应？”拜登说：“它将重新——它将触发一种回应，无论是否，你问的是北约是否会越过（不直接军事干预）；我们到时会作出这个决定。”

该记者问：“还有我的最后一个问题。因为你明天就要去波兰了，你是否认为亲身了解这场战争对这些逃离自己国家的数百万乌克兰人的影响会改变你可能的反应方式？”

拜登说：“我不这么认为，因为我去过很多很多的战区。我多次去过难民营。 在过去的15年里，我一直在战区。它是破坏性的。而你看得最多的是你看到这些年幼的孩子，你看到没有父母的孩子，他们在这些难民营。你看到妇女和丈夫——男人和女人，他们完全迷失，你看到他们的表情，他们脸上的茫然表情，那种绝对的感觉，‘我的上帝，我在哪里？ 我将会发生什么？’因此，此行将起到如何的作用，它将加强我的承诺，让美国确保我们是处理所有这些人的重新安置的主要部分，以及在乌克兰境内和境外需要的人道主义援助。”

拜登说：“例如，这不是波兰或罗马尼亚或德国应该独自承担的事情。这是一项国际责任。而美国，作为国际社会的领导者——领导者之一，有义务参与并尽我们所能减轻整个乌克兰和那些越过边界的无辜妇女和儿童，以及男人的痛苦和折磨。我计划尝试去看那些人们，以及我希望我能够看到——我想我不应该说我要去哪里，是吗？但无论如何，我希望我能够看到很多人。”

随后来自德国《明镜周刊》的记者问道：“2024年将有一次（美国）总统选举。欧洲人普遍担心，像你的前任（那样的候选人），甚至你的前任本人，可能会再次当选总统。 那么，是否有任何步骤，你正在努力做的和北约正在努力做的事情，这些天，以防止你正在努力做的事情在两年后被推翻？ ”

拜登说：“不，我不是这样想的。处理外交政策的时间比现在参与这个过程的任何人都长。我对影响没有任何担心------。我这次竞选时做出了一个承诺。我不打算再次竞选（美国总统），我是真心的。我无意再次竞选总统，而且，直到我看到那些人从弗吉尼亚州的田野里走出来，举着火把，打着纳粹旗帜，简直是在唱他们在20年代初，或者应该说是30年代在德国使用的那种卑鄙的韵律。然后，当你提到的那位先生被问及他的想法时——一位年轻女子被杀，一位抗议者；他被问及他的想法，他说：‘双方都有非常好的人’。就在那时，我决定我不会再沉默了。”

拜登说：“而当我这次参选时，我认为美国媒体，无论他们对我的看法是好是坏，都承认这一点：我下了决心。没有什么选举值得我不做我认为正确的事情。这不是一个玩笑，我已经没有时间再玩这个了。因此，我们在选举中还有很长的路要走——很长的路要走。我对任何选举的关注是确保我们保留众议院和美国参议院，以便我有空间继续做我能够做的事情，即发展经济，以合理的方式处理美国的外交政策，并领导世界，成为自由世界的领导者。”

拜登说：“所以，但这不是一个——这不是一个不合逻辑的问题，有人会问。我对国内的人们说：想象一下，如果我们坐在那里，看着联邦议院的大门被打破，警察被杀，数百人冲进来，或者想象一下，如果我们看到在英国议会或其他地方发生这种情况。我们会有什么感觉？我感到安慰的一件事是：我不认为你会找到任何欧洲领导人认为我不能胜任这项工作。我是真心这么说的。这并不是说，‘哇......’ 它是那个 -那个；问题是，当我参加的第一次七国集团会议，就像我今天做的那样，是在英国。我坐下来，我说，‘美国回来了’ 。我的一个同行，同事，一个国家元首随后问道：‘多长时间？’ ‘多长时间？’”

拜登说：“因此，我不责怪，我不，我不批评任何人问这个问题。但是，在下一次选举中，如果我有同样的人与我竞选，我会（感到）非常幸运。”

记者会最后，来自美国哥伦比亚广播公司的记者提问称：“（总统）先生，威慑并没有发挥作用。你凭什么认为弗拉基米尔·普京会根据你今天采取的行动而改变路线？”

拜登说：“让我们把事情说清楚。你记得，如果你从一开始就报道我，我没有说事实上制裁会阻止他。制裁从来没有威慑力，你们一直在说这个。制裁从来没有威慑力。 维持制裁——维持制裁，增加痛苦，以及示威，为什么我今天要求召开这个北约会议——是为了确保一个月后，我们将维持我们正在做的事情，不仅仅是下个月，下下个月，而是在这一年的剩余时间里。这就是能阻止他的原因。”

该记者追问：“你认为今天的行动会对使俄罗斯在乌克兰改变方向产生影响吗？”拜登说：“我不是这么说的。你，你，你在和我玩一个（文字）游戏。”

拜登补充说：“我知道。 答案是否定的。我认为发生的事情是，我们必须证明，目的：唯一最重要的事情是让我们保持团结，而世界继续关注这个家伙是个什么样的暴君，以及所有正在失去和毁掉的无辜人民的生活，以及正在发生的事情。 这是最重要的事情。但是，听着，如果你是普京，你认为——欧洲将在一个月或六周或两个月内破裂，为什么不，他们可以再接受一个月的任何东西。但我们必须证明——我要求举行会议的原因，我们必须保持充分、完全、彻底的团结。谢谢你们。”