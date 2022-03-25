泽连斯基在欧盟峰会发表讲话：我们相信你们的人民，我们相信欧洲联盟

乌克兰/俄罗斯/欧盟

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月24日受邀以线上方式向布鲁塞尔当天举行的欧洲理事会会议发表了讲话。美国总统拜登（Joe Biden）也受邀出席了此次会议。

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泽连斯基向当时在座的欧盟27国领导人表示：“向你们所有人问好，向我们所有的朋友，乌克兰的朋友们问好！向所有支持自由的人问好! 欧洲理事会主席先生，我的朋友查尔斯(米歇尔，Charles Michel)，我祝贺你，也祝贺我们所有人，祝贺你再次当选（欧洲理事会主席）。我认为这非常重要，这也是正确的。我很感谢有机会向你们和欧洲各国致辞。”

泽连斯基说：“今天，俄罗斯的入侵已经过去一个月了。在顿巴斯侵略了8年之后。大战的一个月，简而言之，关于这场战争的编年史。因为一切都在我的脑海中，一切都在碎片中。不幸的是，是悲剧性的片段。这一切都始于2月24日，来自俄罗斯。导弹飞来的时候是清晨时分：针对我们和平的城市。人们还在睡觉，但死亡已经降临。”

泽连斯基说：“俄罗斯派出装甲车对付我们，给乌克兰带来了几千辆坦克。很难计算其中有多少已经被烧毁，有多少还能杀死我们。炸弹落在我们的人民身上，从白俄罗斯起飞的飞机上。而他们甚至不承认是他们干的。俄罗斯占领了切尔诺贝利核电站。工作人员在那里24天都没有被释放。想象一下，人们在这样一个设施中生活了24天，在这样一个设施中工作。这些都是我们的人。”

泽连斯基说：“因此，切尔诺贝利不会再发生任何可怕的事情。为了防止大灾难的发生。而俄罗斯军方将他们作为人质。俄罗斯坦克向扎波罗热的核电站开火。俄罗斯向Babyn Yar（犹太人大屠杀纪念中心）发射导弹。俄罗斯已经摧毁了230多所学校和155所幼儿园，杀害了128名儿童；向大学发射导弹，用火箭炮烧毁居民区。整个城市、村庄就这样化为灰烬。什么都没有留下。俄罗斯军队杀害了记者。尽管他们看到他们身上有‘新闻’的字样。他们可能没有被教过读书，只学会了杀人。”

泽连斯基说：“俄罗斯已经封锁了马里乌波尔。这是在我们这个时代没有人能够想象到的封锁：数十万人没有水，没有食物。在不断的炮击下，在不断的轰炸下。俄罗斯军方故意炸毁医院、妇产医院、避难所。他们甚至炸毁了避难所，想象一下！他们知道人们躲在那里，明明知道人们躲在那里。他们在哈尔科夫杀害了96岁的鲍里斯·罗曼琴科（Borys Romanchenko），一枚俄罗斯射弹飞进了他的公寓，一个在纳粹集中营中幸存下来的人的公寓，却无法在前往我们乌克兰哈尔科夫的俄罗斯面前生存。感谢上帝，我们的军队在那里阻止了俄罗斯。俄罗斯军队正在使用磷弹——这是今天早上的事。强奸妇女，掠夺房屋，毁坏教堂! 所有的教堂。甚至那些莫斯科牧首区的教堂。”

泽连斯基说：“（俄罗斯）从乌克兰绑架了2000多名儿童。我们不知道我们的孩子在哪里，我们的2000名儿童在哪里。（他们）向人道主义车队开火。他们不关心谁在那里：儿童、妇女、陪同人道主义货物的教会代表。他们在顿涅茨克杀了人，却嫁祸于我们。他们说是我们，是‘民族主义者’（干得）。俄罗斯正在做这一切。已经有一个月了，在我们的土地上。而乌克兰呢？乌克兰在做什么？乌克兰没有开进外国的土地，从未梦想过任何战争。击落导弹，敦促陌生人放下武器，返回家园。为了生命的缘故。你们明白吗？为了生命的缘故，而不是死亡。（乌克兰人）医治和喂养战俘，允许他们通过电话联系他们的亲属；从田地里收集俄罗斯士兵的尸体，（俄罗斯人）他们只是离开，抛弃（俄军士兵的）尸体，成百上千的尸体。”

泽连斯基说：“乌克兰为了和平而团结起来了，为了和平，乌克兰也团结了世界。试图解除被围困的城市的封锁，维持着核电站的安全运行。即使在占领者面前也是如此。（我们）呼吁国际原子能机构进行干预，并耐心地向国际官僚机构解释正在发生的事情，将人们从危险地区疏散，不停地尝试提供人道主义援助，记录俄罗斯的战争罪行，收集证据，邀请记者（采访）。维护一个正常国家的所有机构的运作。保卫自己的国家! 而每天早上……你们听到我说的了吗？每天早上，整个国家，整个乌克兰：儿童、祖父母，每个人都以默哀的方式纪念所有为我们国家牺牲的人。你们在俄罗斯电视上听到过这样的事情吗？你们在他们的学校里看到过这种情况吗？他们甚至对‘战争’这个词感到羞耻。他们称其为‘特别行动’。”

泽连斯基说：“尽管他们在这里组织了一场大屠杀，就像纳粹那样。这些是不同的世界——我们和他们。这些是不同的价值观。这是一种不同的生活态度。俄罗斯军队不知道什么是尊严。他们不知道什么是良知，他们不明白为什么我们如此重视我们的自由。这就决定了国家将如何生活。而谁应该属于欧洲。而欧盟呢？我想感谢你们——你们团结一致，团结在我们周围。但我想说的是，这是以这样或那样的方式完成的。但是我要重申，最主要的是，你们已经团结起来了。而我们真的很感谢这一点，你们实施了制裁。我们很感激，这些是强有力的步骤。但这有点晚了。因为如果它们是预防性的（措施），俄罗斯就不会开战了。至少没有人知道是怎么回事，有过这样一个机会。”

泽连斯基说：“你们阻止了北溪2号，我们对你们表示感谢。这也是理所当然的，但这也有点晚了。因为如果来得及，俄罗斯就不会造成天然气危机，至少有过这样一个机会。而现在你们和我正在为乌克兰加入欧盟做准备。最后，我在这里请求你——不要迟到，求你们了。因为在这一个月里，你们比较了这些世界，你看到了一切。你们看到了谁值得什么。你们也看到了乌克兰应该在不久的将来加入欧盟。至少你们已经拥有了这方面的一切，而我们拥有这个机会。”

泽连斯基说：“立陶宛声援我们，拉脱维亚声援我们，爱沙尼亚声援我们，波兰声援我们（加入欧盟）。法国——埃马纽埃尔（马克龙总统，Emmanuel Macron），我真的相信，你会站在我们这边。斯洛文尼亚声援我们，斯洛伐克声援我们，捷克共和国声援我们。罗马尼亚知道什么是尊严，所以他将在关键时刻站在我们一边。保加利亚站在我们这边。我相信，希腊会站在我们这边。德国……稍后。葡萄牙——嗯，几乎是（站在我们这边）……克罗地亚站在我们这边。瑞典——黄色和蓝色应该永远站在一起。芬兰——我知道你们和我们在一起。荷兰代表着理性，所以我们会找到共同点。马耳他——我相信我们会成功的。丹麦——我相信我们会成功的。”

泽连斯基说：“卢森堡——我们相互理解。塞浦路斯——我真的相信你们和我们在一起。意大利——感谢你们的支持! 西班牙——我们会找到共同点的。比利时——我们会找到争论点。奥地利——与乌克兰人一起，这对你们来说是个机会，我确信这一点。爱尔兰——嗯，差不多。匈牙利......我想在此打住，说实话，一言以蔽之。（匈牙利）你们必须自己决定你们和谁在一起。你们是一个主权国家，我去过布达佩斯。我很喜欢你们的城市，我去过很多次——非常漂亮，非常好客的城市。（匈牙利）人也是如此。你们的生活中也有悲惨的时刻。我参观了你们（首都布达佩斯）的河岸。我看到了这个纪念碑......多瑙河岸边的鞋子，关于（犹太人）太屠杀的纪念碑。我当时和我的家人在那里。”

泽连斯基说：“听着，维克多（匈牙利总理欧尔班，Viktor Orbán），你知道在马里乌波尔发生了什么吗？如果可以的话，请到你的河岸去，看看那些鞋子。你就会看到在今天的世界上，大规模杀戮是如何再次发生的。而这正是俄罗斯今天正在做的事情。同样的鞋子，在马里乌波尔，也有同样的人。成年人和儿童、祖父母。而且有成千上万的人，而这几千人都走了。你们还在犹豫是否要实施制裁？你们犹豫是否让武器通过？你们还在犹豫是否与俄罗斯进行贸易？没有时间犹豫了，现在已经是决定的时候了。我们相信你们，我们需要你们的支持。我们相信你们的人民，我们相信欧洲联盟。而且我们相信，在关键时刻，德国也会与我们站在一起。谢谢你们! 荣耀归于乌克兰!”