瑞士已冻结超过61亿美元的受制裁俄罗斯在瑞资产

瑞士/俄罗斯/乌克兰

瑞士联邦经济事务秘书处官员欧文·布林格（Erwin Bollinger）3月24日表示，瑞士已冻结价值57.5亿瑞士法郎（约合61.7亿美元）的俄罗斯在瑞资产，总额可能将继续增加，目前已涉及近900名个人和62家公司。

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据负责监督制裁的布林格向媒体介绍说：“今天，我第一次可以向你们说明被冻结资金的数额。迄今为止，瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)已经收到了总额约为57.50亿瑞士法郎的资金和资产通知。”自中立国瑞士因俄罗斯入侵乌克兰而开始对其采取欧盟制裁以来，该国政府一直拒绝估计被冻结或可能受到制裁的俄罗斯资产规模。

布林格指出：“所引用的远远超过50亿瑞士法郎的数字涉及的是一个时间快照，随着进一步报告的出现和欧盟制裁名单的潜在增加（瑞士也会承担），这个数字可能会进一步上升。”

乌克兰总统沃泽连斯基此前对瑞士施加了舆论压力，瑞士是俄罗斯寡头们的热门目的地，也是俄罗斯财富的聚集地之一。据瑞士银行游说团体估计，该国银行持有多达2130亿美元的俄罗斯资产。然而，实际找到要冻结的资产是一个令人头痛的官僚主义问题。

瑞士联邦经济事务秘书处所面临的批评是准备不足，人手不够，无法处理蜂拥而至的报告，甚至在记者询问官员是否有更多的资产可能从缝隙中溜走，博林格回答说：“我们不能只是去钓鱼，从每个政府部门收集材料。”他补充说：“这和道路交通是一样的：即使没有警察站在每个红绿灯前，也有必须遵守的规则。”

据路透社报导，瑞士地区官员对实施制裁表示困惑，指出缺乏明确的指令。博林格承认联邦政府可以做出改进。他指出，银行们正在梳理记录，以确保没有受制裁的人溜走。例如，瑞士信贷已经申请允许20名合规人员在夜间、周末和假日工作。

博林格提醒说，不要以为存储在瑞士的数千亿俄罗斯资产都受到了制裁。他说：“不是每个受制裁的个人或实体都在瑞士有资产。”他称，“而且，另一方面，不是每个在瑞士持有资产的俄罗斯人都同时在制裁名单上。”

自俄罗斯全面入侵乌克兰后，瑞士联邦委员会2月28日举行特别会议，决定参与欧盟对俄罗斯的一揽子制裁计划，冻结俄罗斯有关个人和机构在瑞士资产，禁止瑞士公司与被制裁对象进行业务往来。据欧盟3月22日介绍，目前，欧盟采取的相关制裁措施总共适用于俄罗斯及白俄罗斯的877名个人和62个实体。