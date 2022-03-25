拜登受邀参加欧盟峰会：美欧将加强合作减少对俄罗斯能源依赖

欧盟/美国/乌克兰

美国总统拜登（Joe Biden）3月24日应邀出席了欧洲理事会会议，并与欧盟27国领导人就乌克兰局势等系列问题交换了意见。会后，拜登还与欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）发表了联合声明。欧盟27国领导人同样也在会议结束后，就俄罗斯全面入侵乌克兰发表了联合声明，表达对乌克兰人民的支持。

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美国和欧盟通过声明介绍称：“今天，美国总统小约瑟夫·拜登（Joseph R. Biden, Jr.）加入了欧洲理事会。领导人们讨论了欧盟和美国对俄罗斯在乌克兰无端和无理的军事侵略的协调和统一反应。他们回顾了他们正在进行的对俄罗斯和白俄罗斯施加经济代价的努力，以及他们准备采取更多措施和阻止任何规避制裁的企图。领导人们讨论了俄罗斯侵略造成的紧迫需求，承诺继续提供人道主义援助，包括向收容难民的邻国提供援助，并强调俄罗斯必须保证向受暴力影响或逃离暴力的人提供人道主义援助。领导人们欢迎包括国际刑事法院检察官在内的国际调查的开始，以及目前为收集暴行证据所做的努力。”

声明称：“此外，领导人们还讨论了欧盟和美国在减少对俄罗斯化石燃料的依赖、加速向清洁能源过渡方面的合作，以及应对全世界不断变化的粮食安全需求的必要性。领导人们还就加强乌克兰、摩尔多瓦和更广泛的东部伙伴关系地区的民主复原力的重要性达成一致意见。最后，领导人们强调了加强跨大西洋安全和防务的重要性，包括通过欧盟《战略指南针》中描述的北约-欧盟的有力合作。”

拜登会后通过推特表示：“今天，我参加了在布鲁塞尔举行的欧洲理事会会议。我们承诺向逃离乌克兰暴力的人提供进一步的人道主义援助，并继续对俄罗斯的行动施加经济成本。”欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）亦指出：“欧洲理事会成员和美国总统讨论了欧盟和美国对俄罗斯在乌克兰的无端和无理的军事侵略的协调和统一的反应。”

拜登随后还与欧盟委员会主席冯德莱恩发表了联合声明。声明指出：“我们一致谴责俄罗斯对乌克兰进行的毫无道理和无端的侵略战争。我们声援勇敢地捍卫自己家园的乌克兰人民，我们呼吁俄罗斯结束对其邻国的野蛮攻击。 我们团结一致，支持乌克兰的主权和领土完整。我们团结一致，决心捍卫我们共同的价值观，包括民主、尊重人权、全球和平与稳定，以及基于规则的国际秩序。”

声明称：“今天，我们正在继续进行跨大西洋的协调努力，以支持乌克兰人民，让俄罗斯为其无理的行动付出严重的代价，并加强我们的民主、经济和社会的复原力。特别是：美国和欧盟与世界各地志同道合的伙伴一起，加强并调整了其制裁制度。此外，应加紧努力，协调对逃避制裁的反应；我们继续动员和协调重要的人道主义救济，以支持乌克兰境内的人民、那些被迫逃离的人，以及那些受到俄罗斯战争在世界各地造成的严重影响的人。这包括在已经捐助的近3亿美元和欧盟提供的5.5亿欧元之外，美国准备提供超过10亿美元的新人道主义援助。”

声明补充说：“美国和欧盟正在密切协调，以确保他们在临时保护和人道主义接纳方面的努力，包括重新安置或转移，是互补的，并为乌克兰的邻国提供急需的支持；我们正在宣布新的行动，以加强乌克兰和邻国的民主复原力和捍卫人权；美国和欧盟正在支持战争罪文件专家的工作，他们正在乌克兰实地收集证据；我们正在我们的能源合作中采取进一步的具体步骤，以确保供应安全并减少对俄罗斯化石燃料的依赖。”

声明指出：“为了防止普京在乌克兰的战争所引发的价格上涨和粮食供应中断所引发的潜在粮食危机，我们打算加倍共同努力，提高全球粮食安全，并在必要时向我们在世界各地的合作伙伴提供直接粮食援助；我们将通过各种行动推进我们在网络安全方面的合作，从支持乌克兰政府的网络复原力和网络防御到旨在打击虚拟货币的滥用。”

此外，欧盟27国领导人在会议结束后就俄罗斯入侵乌克兰表示：“俄罗斯对乌克兰的侵略战争严重违反了国际法，正在给平民造成巨大的生命损失和伤害。俄罗斯正在指挥对平民的攻击，并针对民用物体，包括医院、医疗设施、学校和庇护所。这些战争罪行必须立即停止。那些负有责任的人和他们的同伙将根据国际法被追究责任。俄罗斯军队对马里乌波尔和其他乌克兰城市的围困以及对人道主义援助的拒绝是不可接受的。俄罗斯军队必须立即提供通往乌克兰其他地区的安全通道，以及向马里乌波尔和其他被围困的城市运送人道主义援助。”

声明指出：“欧洲理事会敦促俄罗斯紧急保证被困在所有其他战区的平民安全地前往他们选择的目的地，立即释放所有人质，提供不间断的人道主义援助，并建立人道主义走廊。它还敦促俄罗斯充分尊重其在国际法下的义务，包括国际人道主义法，并遵守国际法院最近的命令。”

声明称：“欧洲理事会要求俄罗斯立即停止对乌克兰领土的军事侵略，立即无条件地从乌克兰全境撤出所有部队和军事装备，并充分尊重乌克兰在国际公认边界内的领土完整、主权和独立。”

声明表示：“欧盟站在乌克兰及其人民一边，欧洲理事会重申《凡尔赛宣言》，承认乌克兰的欧洲愿望和欧洲选择，正如《结盟协定》中所述。欧洲理事会再次邀请欧盟委员会根据条约的有关规定提出意见。欧盟将继续提供协调的政治、财政、物质和人道主义支持。迄今为止，欧盟已经采取了重要的制裁措施，对俄罗斯和白俄罗斯产生了巨大的影响，并随时准备堵塞漏洞，针对实际和可能的规避行为，以及迅速采取行动，对俄罗斯和白俄罗斯实施进一步的协调有力的制裁，以有效挫败俄罗斯继续侵略的能力。欧洲理事会呼吁所有国家配合这些制裁。必须制止任何规避制裁或以其他方式援助俄罗斯的企图。”

声明称：“俄罗斯对乌克兰的军事侵略已迫使数百万人逃离家园。在临时保护机制的推动下，他们中的许多人在欧盟找到了住所和安全。应特别关注最弱势人群的需求以及预防和发现人口贩运的措施。欧洲理事会向全欧洲所有对逃离这场残暴战争的人表示声援的公民、组织和政府表示敬意。”

声明指出：“这场危机对收容国的基础设施和公共服务构成了重大挑战，特别是在与乌克兰的边境地区。欧洲理事会承认为欢迎逃离乌克兰战争的难民所做的一切努力，并呼吁所有成员国本着持续的统一和团结精神加强努力，并请欧盟委员会采取任何必要的举措来促进这些努力。欧洲理事会还呼吁紧急完成欧盟委员会最近提出的支持成员国的建议，以确保欧盟能够迅速为难民及其收容者调动资金，并请欧盟委员会努力提出更多建议，加强欧盟在这方面的支持。欧洲理事会呼吁各成员国在欧盟委员会的支持下，制定应急计划，以解决中长期的需求。”

声明称：“欧盟致力于确保持续和不间断的电力和天然气流向乌克兰。最近，乌克兰和摩尔多瓦的电网与欧盟的电网同步，这是一个了不起的成就。它表明，我们的未来现在是相互联系的。必须确保乌克兰核设施的安全，包括在国际原子能机构的支持下。”

声明称：“考虑到俄罗斯的军事侵略给乌克兰带来的破坏和巨大损失，欧盟承诺向乌克兰政府提供支持，以满足其当前的需要，并在俄罗斯的攻击停止后，支持重建一个民主的乌克兰。为此，欧洲理事会同意建立一个乌克兰团结信托基金，并邀请其国际伙伴参与，并呼吁毫不拖延地开始准备工作。欧洲理事会敦促欧盟委员会继续提供技术援助，以帮助乌克兰实施必要的改革。”

声明称：“欧洲理事会呼吁在适当的时候组织一次国际会议，在乌克兰团结信托基金下筹集资金。”

声明强调：“欧洲理事会还重申，其致力于与摩尔多瓦共和国及其人民站在一起。”