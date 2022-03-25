英制裁俄外长继女等65个实体和个人 美制裁400余个俄罗斯实体和个人

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英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）3月24日宣布，英国政府对65个实体和个人实施追加制裁，包括俄罗斯外交部长拉夫罗夫的继女以及俄罗斯最大银行的CEO。她指出，自俄罗斯入侵乌克兰以来，英国已经制裁了1000多名相关个人和企业。美国国务院和财政部周四亦通过声明宣布，对400余个俄罗斯个人和实体进行追加制裁。

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英国外交部周四通过声明表示：“今天的制裁针对支持俄罗斯非法入侵的关键行业，包括俄罗斯铁路公司和国防公司Kronshtadt（俄罗斯无人机的主要生产商）。瓦格纳集团——据报道负责暗杀泽连斯基总统的俄罗斯雇佣军组织也受到了制裁。还有六家银行成为（制裁）目标，包括阿尔法银行，其共同创始人包括之前被制裁的寡头米哈伊尔·弗里德曼（Mikhail Fridman）、彼得·阿文（Petr Aven）和格尔曼·汗（German Khan）。世界上最大的钻石生产商阿尔罗萨公司也受到了制裁。”

英国外交部指出：“受到制裁的个人包括亿万富翁石油大亨尤金·施维德勒(Eugene Shvidler) 、廷科夫银行的创始人奥列格·廷科夫（Oleg Tinkov）、俄罗斯最大银行、俄联邦储蓄银行的首席执行官赫尔曼·格雷夫（Herman Gref）和外交部长拉夫罗夫的继女波琳娜·科瓦列娃（Polina Kovaleva）。被俄罗斯任命为梅利托波尔市‘市长’的加林娜·丹尼琴科（Galina Danilchenko）也受到制裁——这是首次有个人因与目前在乌克兰的俄罗斯军队合作而受到制裁。”

现年26岁的科瓦列娃是俄外长拉夫罗夫情妇波利亚科娃（Svetlana Polyakova）的女儿。俄反对派领袖纳瓦尔尼领导的“反腐败基金会”的调查负责人佩夫奇赫（Maria Pevchikh）10日在推特上透露称：“拉夫罗夫在过去50年里一直有一个‘官方’妻子。不过，很久没有人听说过她，也没人在公开场合看到他们在一起。相对于这位女士，斯维特拉娜·波利亚科娃。她是（拉夫罗夫）真正的妻子，他们从2000年初就在一起了。”根据飞行纪录显示，波利亚科娃曾与拉夫罗夫一起出国60多次，包括当俄外长在执行外交任务时。

科瓦列娃被指在她21岁时曾于伦敦西部富人区肯辛顿用现金买下了一栋价值440万英镑的公寓。根据科瓦列娃现已删除的Instagram账户上的照片显示，她曾在受制裁的俄寡头德里帕斯卡（Oleg Deripaska）拥有的一艘游艇上放松拍照。她并在伦敦帝国理工学院获得了硕士学位。

特拉斯通过声明表示：“这些寡头、企业和雇佣的暴徒是谋杀无辜平民的同谋，他们付出代价是正确的。普京不应该有任何幻想——我们与我们的盟友团结一致，将继续收紧俄罗斯经济的螺丝，以帮助确保他在乌克兰失败。将不会有任何松动。所有今天被制裁的人将被冻结他们在英国的资产，这意味着任何英国公民或公司都不能与他们做生意，受到旅行禁令的个人也被禁止前往或离开英国。”

特拉斯补充说：“今天的制裁将使英国自入侵以来所制裁的银行的全球资产总值达到5000亿英镑，寡头和家族成员的净资产超过1500亿英镑。《经济犯罪法》带来的条款简化了之前的立法，因此英国可以更加迅速有效地应对当前的危机。政府将继续收紧螺丝，利用制裁来削弱俄罗斯经济，其规模是克里姆林宫或任何主要经济体从未见过的。”

特拉斯说：“英国领导了国际制裁工作，通过针对其国防公司、贸易和运输部门，切断了俄罗斯经济的整个部门，并与盟国合作，将俄罗斯排除在SWIFT金融体系之外。”

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）当天亦通过声明宣布：“普京总统的战争继续给乌克兰人民带来恐怖和广泛的痛苦。与此同时，在俄罗斯，国家杜马继续利用其立法权力，针对国内异议人士和政治反对派，破坏信息的自由流动，并限制俄罗斯公民的人权和基本自由。除了3月11日指定的12名成员之外，美国今天还指定了328名俄罗斯国家杜马成员。这些成员支持克里姆林宫侵犯乌克兰的主权和领土完整，包括通过条约承认俄罗斯代理控制的乌克兰东部地区，即所谓的顿涅茨克人民共和国（DNR）和卢甘斯克人民共和国（LNR）的自称‘独立’。”

布林肯补充说：“美国还将指认整个俄罗斯国家杜马，以及普京的亲密盟友——俄联邦储蓄银行的负责人赫尔曼·格雷夫。今天的行动是根据第14024号行政命令采取的，该命令授权对俄罗斯的有害外国活动进行制裁。这些行动补充了我们的盟友和合作伙伴正在进行的努力，以追究这场针对乌克兰及其人民的不合情理的战争的助长者。”

布林肯说：“作为这一行动的一部分，我们也在针对多个俄罗斯精英，包括他们的财产和家庭成员。 值得注意的是，这将包括被指定实体PJSC Sovcombank银行的17名董事会成员。 这些高管加入了越来越多的与被封锁的俄罗斯金融机构有关的个人名单，他们现在也发现自己受到了美国的制裁。 此外，伏尔加集团（OOO Volga）因在俄罗斯联邦经济的金融服务部门运作而被重新指定。”

布林肯说：“因此，伏尔加集团的所有者根纳季·尼古拉耶维奇·季姆琴科（Gennady Nikolayevich Timchenko）也将与季姆琴科拥有的Transoil（铁路货运）公司一起被重新指定。季姆琴科的妻子埃琳娜·彼得罗夫娜·季姆琴科（Elena Petrovna Timchenko）和女儿纳塔利娅·布朗宁（Natalya Browning）现在也将与Transoil公司的董事会成员克谢尼娅·根纳杰夫娜·弗兰克（Ksenia Gennadevna Frank）及其配偶格列布·谢尔盖耶维奇·弗兰克（Gleb Sergeevich Frank）一起被指定。”

布林肯说：“此外，美国正在采取行动，对俄罗斯的国防机构施加额外的严重代价。这包括指认多个与国防有关的实体和一个相关个人。今天行动的一个重要组成部分是指定俄罗斯国防公司，这些公司是俄罗斯国防工业基地的一部分，生产的武器曾被用于俄罗斯的侵略战争。通过切断几十家俄罗斯国防公司与美国金融系统的联系，今天的行动将对俄罗斯的国防工业基地产生深刻和持久的影响。我们正在针对，并将继续针对俄罗斯的战争努力的供应商，以及反过来，他们的供应链。”

布林肯表示：“与我们的伙伴和盟友一起，美国旨在打击俄罗斯参与战争和对包括乌克兰在内的其他国家进行侵略的能力的核心。我们将继续施加代价，直到普京结束这场针对乌克兰的无端战争。我们呼吁那些最接近普京的人停止并公开谴责这场冷血的战争，这场战争造成了包括儿童在内的数百名平民毫无道理的死亡，是欧洲自第二次世界大战以来最大的人道主义灾难。”

布林肯说：“与此同时，我们继续支持乌克兰，包括通过额外的8亿美元的安全援助，使美国在过去两周内对乌克兰承诺的安全援助总额达到10亿美元，自去年3月以来超过了20亿美元。美国是向乌克兰提供人道主义援助的最大单一国家捐助者。 我们与勇敢的乌克兰人民站在一起，他们在抵御克里姆林宫的侵略时表现出令人难以置信的勇气和激烈的决心。”

美国财政部长耶伦（Janet Yellen）通过声明表示：“美国与我们的伙伴和盟友一起，正在打击俄罗斯资助和实施其对乌克兰的战争和暴行的能力的核心。俄罗斯国家杜马继续支持普京的入侵，扼杀信息的自由流动，并侵犯俄罗斯公民的基本权利。我们呼吁那些最接近普京的人停止并谴责这场冷血的战争。”

美国财政部还发布了关于与俄罗斯中央银行进行涉及黄金的交易的新指南。该指导意见明确指出，任何涉及与俄央行有关的黄金交易都在现有的制裁范围内。据了解，俄罗斯拥有价值1300亿美元的黄金储备，约占其外汇紧急储备总额的20%，这是俄罗斯央行在帮助稳定卢布、抑制通胀、支持金融体系和国内企业方面的重要金融工具。