拜登探望华沙的乌克兰难民家庭指普京是“屠夫”

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美国总统拜登（Joe Biden)3月26日在波兰首都华沙访问期间探望了来到当地的乌克兰难民家庭，与他们互动并称赞其勇敢。在探访活动结束后，拜登在回答记者问时表示，俄总统普京对这些乌克兰人所造成的痛苦有如“屠夫”。

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拜登周六与波兰总统杜达（Andrzej Duda）举行了会谈，并参加了美乌两国外长、防长所举行的首次“2+2”会谈。他当天还专门抽出时间对来到华沙避难的乌克兰家庭进行了访问。与拜登交谈的一位女士告诉他，她和她的女儿来到波兰，但她的丈夫和儿子已经回到乌克兰作战。拜登告诉她：“这很可怕。”

这名乌克兰妇女通过翻译谈到了她的家庭所承受的恐怖，并说“乌克兰的母亲已经准备好用我们的双手掐死（普京）。”拜登随后抱起一个穿着粉红色外套的小女孩，并拿出似乎是他自己的手机，与她和她的家人在那里自拍了一张。

拜登说，自己不会说乌克兰语，但他希望有人告诉这个女孩，“我想带她回家”。在场的民众反复对拜登说：“感谢你所做的一切。”拜登对这个家庭说：“你们都很勇敢，很勇敢，很勇敢。”

当与总统同行的记者问及看到难民让他在每天与普京打交道时有何感想时，拜登回答说，“他是个屠夫”。

在探访活动结束后，在华沙国家体育场的简短问答中，拜登讲述了他在生活中如何去过这样的地方。拜登说，他总是被“人类精神的深度和力量 ”所惊讶。

拜登说：“在我的生活中，我去过很多像这样的地方，有很多难民营。而我总是对人类精神的深度和力量感到惊讶。我是说这是真诚的。这很不可思议。这是难以置信的。”

拜登对媒体说：“你们看到那些小孩子了吗？ 只是想要一个拥抱。他们只是想说谢谢。我的意思是，它只是让你如此该死的骄傲。而且他们很好，很好，很好。”

拜登说：“而且，你们知道，乌克兰人——这些孩子中的每一个都说了一些大意如下的话：‘为我的父亲、我的祖父、我的兄弟祈祷，他留下来战斗’。 我记得当你有一个人在战区时是什么感觉。每天早上你起床后，你会想。你只是想知道。 你祈祷你不会接到那个电话。他们是一群了不起的人。”

记者问：“你如何进入一些像马里乌波尔这样的城市，你知道，那里什么都没有？”拜登说：“哦，他们什么都没有。 我遇到两个来自马里乌波尔的人。这太令人震惊了。”

记者问：“（你）对乌克兰的承诺是什么？这是，我是说，你知道，你每天都在和弗拉基米尔·普京打交道，你看到了这一点。我的意思是，看看他对这些人做了什么。这让你怎么想？”

拜登回答说：“他是个屠夫。 这就是它让我想到的。”

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫随后向塔斯社表示：“一个国家的领导人必须保持清醒的头脑。”他称：“当然，每次这些个人侮辱都会缩小我们在本届（美国）政府下双边关系的机会之窗。人们必须意识到这一点。”