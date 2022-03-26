美乌外长防长首次2+2会谈 拜登出席会议：乌克兰鼓舞了整个世界

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在美国总统拜登（Joe Biden）3月26日到访波兰首都华沙期间，美国和乌克兰在当地举行了双方间的首次外长、防长“2+2”会谈。拜登也特别参会，以示在俄罗斯入侵中对乌克兰政府和人民的支持。

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拜登周六通过推特表示：“今天，我会见了乌克兰外交部长德米特里·库列巴（Dmytro Kuleba）和国防部长阿列克谢·列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）。我们讨论了我们动员世界支持乌克兰的努力以及美国正在提供的大量军事和人道主义援助。”

列兹尼科夫会前在推特上写道：“这是第一次以2+2的形式开会。与德米特里·库列巴和奥斯汀国防部长（Lloyd Austin）及布林肯国务卿一道，我们讨论了当前的问题和乌克兰与美国两国在政治和国防方面的合作。”列兹尼科夫称，他们周六晚还将出席拜登总统关于俄罗斯对乌战争的演讲。

就当天的会议形式，库列巴称：“这种特殊的 2+2 形式使我们能够在政治和国防领域寻求实际决策，以加强乌克兰反击俄罗斯侵略的能力。”

会谈结束后，列兹尼科夫指出，就与美方官员的会谈成果持“谨慎的乐观态度”，并提到了乌克兰军队的迫切需求。列兹尼科夫说：“拜登总统说：‘乌克兰鼓舞了整个世界’。令人鼓舞。我们生活在一个乌克兰中心主义的时代，但却与共同的敌人相互斗争。”

白宫会后发表的声明说：“（拜登）总统向（乌克兰）部长们介绍了美国为动员全世界支持乌克兰打击俄罗斯侵略所做的努力，包括通过（拜登）总统本周在比利时的会议，以及美国正在向乌克兰提供的大量军事和人道主义援助。他们讨论了帮助乌克兰保卫其领土的进一步努力。”

白宫的声明称：“他们还讨论了美国正在采取的行动，与我们的盟友和伙伴协调，包括通过（拜登）总统3月24日在布鲁塞尔宣布的新制裁行动，使普京总统对俄罗斯的野蛮侵略负责。”

布林肯（Antony Blinken）通过推特表示：“在普京总统的全面入侵进入第二个月之际，我们承诺将继续支持满足乌克兰的人道主义、安全和经济需求。”

据美国国务院发表的声明介绍说：“外长和防长们讨论了3月24日在布鲁塞尔举行的北约特别峰会的成果，以及美国在面对俄罗斯联邦对乌克兰城市和平民日益残酷的攻击时对乌克兰主权和领土完整的坚定承诺。布林肯国务卿和奥斯汀部长都承诺，在普京总统的全面入侵进入第二个月时，将继续支持满足乌克兰的人道主义、安全和经济需求。”

据美国有限电视新闻网（CNN）引述知情人士的话报导，美方正在考虑制裁为俄罗斯军方制造物资的俄罗斯公司，尽管还没有做出正式决定。周六在华沙与美国高级官员会面后，库列巴说，乌方相信拜登政府的官员“渴望继续推进进一步的（对俄）制裁”。

库列巴补充说：“我们有一些欧洲国家需要被说服，他们也需要被接纳（对俄制裁），所以我们今天与我的同行布林肯国务卿就我们将如何与他们合作达成一致。”

库列巴在华沙对记者说：“今天我们确实从美国收到了关于我们的国防合作将如何发展的额外承诺，没有其他国家比美国向乌克兰提供更多的支持。”他谈到：“乌克兰的耐力和西方武器，主要是美国武器，是（抵御俄国入侵）战场上的成功秘诀。”