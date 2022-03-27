乌国防情报负责人：普京或试图将韩朝方案强加于乌克兰

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据乌克兰国际文传电讯社3月27日报导，乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）向媒体表示，有理由相信俄罗斯总统普京正在考虑对乌克兰采取“朝鲜”方案，在未能接管整个国家的情况下建立一个莫斯科控制的地区，试图建立一个类似朝鲜和韩国的国家分裂模式。

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乌克兰国防部情报总局新闻处援引布达诺夫的话说：“（俄军）在基辅附近的失败和无力推翻乌克兰中央政府之后，普京已经在改变主要的行动方向——这些方向是南部和东部。有理由相信，他正在考虑乌克兰的‘朝鲜方案’。也就是说，他将试图在我国非占领区和占领区之间强加一条分配线。事实上，这是在乌克兰制造南北朝鲜的企图。”布达诺夫补充说：“毕竟，他绝没有力量吞噬整个国家。”

报导指，布达诺夫相信，建立通往克里米亚的陆地走廊的问题对普京政权仍有意义。但这个计划的实施有一个主要问题，即占领被围困的乌东马里乌波尔市。

布达诺夫说：“占领者将试图把被占领土拼凑成一个单一的准国家实体，来反对独立的乌克兰。我们已经看到有人试图在被占领土上建立‘平行’当局，并迫使人们放弃格里夫纳。也许他们会想在国际层面上对此进行讨价还价。”

同时，布达诺夫指出，乌克兰公民在被占领土上的抵抗和集会、乌克兰武装部队的反击以及领土的逐步解放，都使敌人的计划的实施大大复杂化。“此外，乌克兰游击队全面出击的季节即将开始。那么留给俄罗斯人的实际情况将只有一个——如何生存，”布达诺夫总结道。

据了解，乌克兰谈判代表团成员、最高拉达“人民公仆”党负责人阿拉卡米亚（David Arakhamia）介绍说，乌克兰和俄罗斯代表团的下一轮谈判将于3月28日至30日在土耳其举行。