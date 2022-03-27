布林肯：美国并不寻求俄罗斯政权更迭

美国/俄罗斯/乌克兰

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）3月27日在耶路撒冷出席记者会时表示，美国并不寻求在俄罗斯进行政权更迭。同样就拜登总统周六的发言，美国驻北约大使朱莉安·史密斯（Julianne Smith）称，拜登的这一言论是“有原则的人性反应”。她指出，这是拜登在访问了数百名乌克兰难民，花了一天的时间看到战争所造成的一手惨剧后做出的回应。

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以色列总理贝内特（Naftali Bennett ）周日在与布林肯举行的联合新闻发布会上表示，以色列坚定地支持乌克兰，已经在乌克兰建立了一个野战医院来照顾那些受伤的人，并正在尽他们所能帮助结束这场战争。

贝内特说：“至于乌克兰的战争，以色列坚定地与乌克兰人民站在一起，并将继续努力帮助减少痛苦和结束流血事件。我们已经派出我们的顶级医疗队，在乌克兰西部建立了最先进的野外医院。据报道，他们已经照顾和治疗了500多名病人。此时此刻，医生和护士正冒着生命危险，拯救那些需要帮助的人的生命。我为以色列正在做的事情感到骄傲。当然，当被要求为结束这场战争的努力做出贡献时，我们也在尽我们所能。我们这样做的同时，与美国和我们的欧洲伙伴保持密切协调。”

布林肯当天在与以色列候补总理兼外长亚伊尔‧拉皮德（Yair Lapid）出席记者会时被问及，“你能否解释拜登总统关于普京不能继续执政的评论，你是否认为这些言论使莫斯科有可能与美国断绝外交关系？”

布林肯对此回答说：“关于总统昨天令人难以置信的强有力的演讲，我认为总统，白宫昨晚提出的观点是，很简单，普京总统不能被授权对乌克兰或其他任何人发动战争或参与侵略。如你所知，而且你已经听到我们反复说过，我们没有在俄罗斯或其他任何地方进行政权更迭的战略。 在这种情况下，正如在任何情况下，这取决于有关国家的人民。这取决于俄罗斯人民。”

布林肯补充说：“但我们确实有一项战略，以大力支持乌克兰。我们一直在这样做，并召集世界各地的伙伴和盟友这样做，包括提供空前数量的安全援助。这对乌克兰抵御飞机、坦克和其他武器的袭击的能力产生了有意义的影响。我们有一个对俄罗斯施加空前压力的战略，而且我们正在推进这一战略。我们有一项战略，以确保我们提供我们所能提供的所有人道主义支持，我们有一项战略，以加强北约组织。所有这些都在向前推进。总统昨天非常详细地阐述了这一点，而这正是我们所关注的。”

就“伊朗核协议”问题，布林肯在记者上提到：“当然，正如亚伊尔所说，伊朗是一个关键的讨论话题。当涉及到最重要的因素时，我们的看法一致。 我们都承诺，都决心让伊朗永远不会获得核武器。俄罗斯对乌克兰的侵略再次提醒我们为什么这一点如此重要：一个拥有核武器或有能力在短时间内生产核武器的伊朗将变得更具侵略性，并会认为它可以在虚假的有罪不罚的情况下采取行动。”

布林肯说：“美国认为，恢复全面执行《联合全面行动计划》（伊朗核协议）是把伊朗的核计划放回它原来的盒子里的最好方法，但自从美国退出该协议后，它就逃出了这个盒子。但是，无论是否有《联合全面行动计划》，我们对伊朗永不获得核武器这一核心原则的承诺是坚定不移的。而无论如何，我们将继续与我们的以色列伙伴就前进的道路进行密切协调。”

同样就拜登呼吁普京不继续执政的发言，美国驻北约大使史密斯周日在接受CNN“国情咨文”节目采访时表示，“（拜登）他去了华沙的国家体育场，真的与数百名乌克兰人见面。他听到了他们在俄罗斯在乌克兰的残酷战争之后逃离乌克兰时的英雄故事。在那一刻，我认为这是对他那天听到的故事的有原则的人性反应。”

尽管如此，史密斯说：“美国没有改变俄罗斯政权的政策，句号”。在被问及美国是否认为普京应该继续掌权时，史密斯转而谈到白宫的谈话要点：“整个政府，包括总统在内，都认为我们现在不能授权普京在乌克兰发动战争或进行这些侵略行为。”史密斯不同意白宫官员对总统言论的快速回避表明他的助手们在世界舞台上破坏他的可信度，相反，她说官员们对总统的快速旅行“感觉很好”。