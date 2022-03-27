拜登指普京是“屠夫” 马克龙：我不会使用这种语言，因为我仍在与普京总统交谈

乌克兰/法国/俄罗斯

法国总统马克龙3月27日就俄罗斯入侵乌克兰战事受访时表示：“正在发生的是欧洲的两种愿景的对立。普京捍卫的是一个帝国的欧洲，一个统治的欧洲，一个不尊重边界完整和人民自决权的欧洲。我们的欧洲是建立在完全相反的愿景之上的。”就美国总统拜登26日谴责发动这场战争的普京是“屠夫”，并在随后的讲话中呼吁其不继续执政的言论，马克龙认为，我们不应该在乌克兰的战争中“在语言或行动上升级”。

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马克龙就乌克兰局势和即将到来的法国总统大选选情，及过去5年来他的施政成果和其所主张的政策接受了法国电视三台节目的专访。他被主持人问及拜登前一天在华沙发表的强硬言论，称普京是“屠夫”，并在讲话中呼吁其不继续执政。该主持人提到，虽然白宫随后对拜登的“不继续执政”这一言论进行了澄清，但是否会担心如此的发言将使局势恶化，对此，马克龙回答说：“我认为，首先，我们必须要实事求是。必须采取一切措施，防止局势失控。”

马克龙补充说：“我不会使用这种语言，因为我仍然在与普京总统交谈。”他谈到：“我们集体想要达成何种目标？我们想要停止俄罗斯在乌克兰发动的战争，不打仗，不升级，这就是目标。”

马克龙说，因此我们作出了不在乌克兰进行直接军事干预的选择。他称，作为总统他的责任是保护法国人，防止战争在法国领土上发生，制裁俄罗斯使其停止入侵，帮助乌克兰人进行抵抗及接待难民。马克龙续称，通过外交途径以达成停火和俄罗斯的全面撤军。他表示：“如果我们想做到这一点，我们必须在语言或行动上都不升级。”

就该主持人提出的乌克兰战争是否让欧洲再次成为美俄对峙的逐鹿地带问题，马克龙说：“首先，从地理上来说，面对俄罗斯的是欧洲人。”他谈到，美欧之间共享着同样的价值观，美国作为北约盟友与欧洲合作，特别是强化联盟东翼在东欧的防御工作是一个良好的事情。他重申，在俄罗斯旁边生活的是欧洲人，因此欧洲必须采取他在过去5年来所主张的共建欧洲防御政策。

马克龙说：“我们欧洲人决不能向任何升级屈服。我们欧洲人绝不能忘记我们的地理和历史。我们没有与俄罗斯人民交战。”他强调，欧洲不再处于莫斯科和华盛顿之间 “冷战”的背景下。

就被俄军围困的乌东马里乌波尔市所面临的人道危机，马克龙指出，他将在“明天或后天”与普京通话，以组织从该市的人道主义撤离行动。他谈到：“在马里乌波尔，我们必须绝对保护最脆弱的人群。因此，我们与在该市有社区的土耳其和希腊一起，发起了一项人道主义行动的建议。这必须迅速完成，在接下来的几天里。”

马克龙说：“我们正在与乌克兰当局、我们的合作伙伴和非政府组织一起组织这次行动。然后，我将在明天或后天与普京总统进行讨论，告诉他细节”。马克龙警告在这个问题上“俄罗斯方面的玩世不恭”。他强调：“这绝不能成为俄罗斯手中的人道主义行动。”他补充说：“有一项国际人道主义法律，我们打算强制执行。”