欧尚集团高管指坚持不撤离俄罗斯市场 乌外长呼吁对其实施抵制

乌克兰/俄罗斯/法国

经营零售业为主的欧尚集团（法国）主席兼CEO伊夫·克劳德（Yves Claude）在《星期日报》3月26日刊登的一份专访中表示，“对我们来说，最重要的是保留我们（在俄罗斯）的员工，并确保我们的主要任务，即继续为（俄乌）这两个国家的人民提供食物。”他并称，该公司从俄罗斯撤离业务不是一个“简单的决定”，因为“从经济角度看，离开是可以想象的，但从人的角度看就不行”。乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）当天随后通过推特呼吁，对该公司及其兄弟企业进行抵制。

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日在向法国国会发表视频讲话时曾呼吁，继续在俄罗斯经营的法国企业从俄罗斯撤离。泽连斯基当时在讲话中说，“法国公司必须离开俄罗斯市场：雷诺、欧尚、莱罗伊·梅林和其他公司。它们必须停止成为俄罗斯军事机器的赞助商，成为杀害儿童和妇女的赞助商，成为俄罗斯军队的强奸、抢劫和掠夺的赞助商。所有公司必须一劳永逸地记住，价值观比利润更有价值。特别是用鲜血换来的利润。”

在泽连斯基的发言后，法国汽车厂商雷诺汽车当天表示，其董事会已决定无限期暂停在俄罗斯生产自有品牌的汽车，并准备撤出对俄罗斯汽车制造商AvtoVaz的投资。雷诺在俄罗斯雇有45000名当地员工。据了解，欧尚集团在俄罗斯有231家商店，营业额达32亿欧元，即超过其全球活动的10%。该公司已选择留下。对此，欧尚集团（法国）主席兼CEO克劳德在接受《星期日报》的专访被记者提问称：“您对指责欧尚赞助莫斯科战争机器的弗拉基米尔·泽连斯基的话有何反应？”

克劳德说：“泽连斯基先生是一个非常勇敢的人，我尊重他。在他的国家正在经历的战争背景下，他堪称楷模。但这些话是不公平的。把人与人之间的关系对立起来是没有结果的。对我们来说，最重要的是保留我们的员工，并确保我们的主要任务，即继续为这两个国家的人民提供食物。我们从未有任何其他目标。我准备接受与我们不一致的公众意见。批评我们很容易，但我们在那里，我们正视它，我们在为平民百姓采取行动。”

克劳德说，“我们（在俄罗斯）有一个折扣商的定位，我们相信在高通胀时期，我们正在帮助保护居民的购买力。”克劳德补充说，他不想剥夺欧尚集团的员工（其中40%是股东）的工作和他的顾客的日常面包。除了欧尚集团，其所属于的穆里耶家族协会 (AFM)还掌握着体育用品零售巨头迪卡侬、国际家装建材零售集团乐华梅兰等多家跨国企业。

自俄罗斯入侵乌克兰后，舆论呼吁这些企业从俄罗斯撤离，他们认为这些品牌使其成为普京当局预算的最大贡献者之一。克劳德在采访中提到欧尚集团已经暂停在俄罗斯的投资，其子公司在那里“自给自足”地运营。他表示，与其他团体一样，退出集团在俄罗斯的经营将使其当地管理人员面临起诉，将其资产送给俄罗斯当局，这是一个“适得其反”的决定。

克劳德说：“我每天都会问自己问题，因为这个决定并不容易做出，但我坚信这是一个正确的决定。”当被问及这一决定对集团形象的影响时，他回答说：“我感到得到了我的股东、我的员工和我们的社会合作伙伴的支持”，但也得到了政治家的支持。克劳德最后说，没有“感觉到”穆里耶家族协会内部有任何激烈的辩论，该协会旗下的公司在俄罗斯雇用了775000名员工。

对此，乌克兰外长库列巴周日下午通过推特表示：“显然，俄罗斯的就业损失比乌克兰的生命损失更重要。如果欧尚无视139名乌克兰儿童在这个月的俄罗斯入侵期间被杀害，那么让我们无视欧尚和他们的所有产品。抵制欧尚集团、（欧尚旗下大型连锁超市）Alcampo、乐华梅兰、迪卡侬。”