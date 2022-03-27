泽连斯基：俄军正摧毁我们国家民族的一切，但他们将为此承担责任

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月26日在向全国发表的视频讲话中表示，俄罗斯军队正在破坏使乌克兰成为一个国家的一切，但俄军将为此承担责任。

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泽连斯基在讲话中说：“自由国家的自由人民! 不会被侵略者征服的自由的（基辅州）斯拉维奇市! 今天，我们都和你们在一起——在你们的街道上，在你们的抗议活动中。我们一起告诉占领者一件事：趁着你们还能走，回家去吧。俄罗斯侵略者进入斯拉维奇市，在那里面临着与在我国南部、在我国东部同样的反应。乌克兰团结一致，希望自由生活，独立生活，为了自己的梦想，而不是其他人的病态幻想。我们为乌克兰斗争的每一天，我们在占领者迄今进入的所有地区的每一次抵抗表现都证明，乌克兰是一个充满生机的国家，她在整个领土上有历史根源和道德基础。”

泽连斯基说：“他们所做的一切都无法帮助他们暂时进入的乌克兰领土上的占领者。切断我们的电视，启用莫斯科电视台主持人的热情洋溢的胡说八道的演讲，散发宣传单，分发卢布。卢布，在俄罗斯很快就会被称量，而不是按面值评估。收买占领者在所有垃圾场寻找的弃儿来描绘所谓的亲俄政府，也无济于事。”

泽连斯基说：“对俄罗斯军队的回答将是唯一——仇恨和蔑视。而我们乌克兰的武装力量将不可避免地到来。这就是为什么普通的乌克兰农民俘虏了坠落在我们土地上的俄罗斯飞机的飞行员。这就是为什么我们的‘拖拉机部队’——乌克兰农民在田地里拿走了俄罗斯的装备，并将其送给我们的乌克兰武装部队。特别是，俄罗斯试图保密的最新型号（武器装备）。而现在，占领者把它们留在我们的土地上，就这样跑掉了......”

泽连斯基说：“实际上，他们做的是正确的事情。因为对他们来说，逃跑比死亡要好。而且现在和将来都不会有其他的选择。一个多月以来，乌克兰的每一个人都团结起来，把所有的精力都投入到我们国家的保卫工作中。与武装部队一起，与我们所有的保卫者一起，与我们的国民警卫队一起。我想再次以极大的敬意祝贺乌克兰国民警卫队的节日。我真诚地感谢你们为保护国家、保护乌克兰人所做的一切！你们是我的朋友。感谢你们为即将到来的、因你们而得以实现的所有胜利步骤。”

泽连斯基说：“今天我向在与俄罗斯占领者的战斗中表现突出的国民警卫队士兵颁奖章。我还向乌克兰国民警卫队的五名上校授予准将军衔。在2月24日以来的全面战争中，总共有476名国民警卫队士兵被授予国家奖励。我今天还与波兰总统安杰伊·杜达进行了两次交谈，关于我们在波兰寻求庇护的人民，以及加强我们共同安全的必要性。我们国家的安全，实际上是所有欧洲人的安全。”

泽连斯基说：“这种安全的价格是多少？这是很具体的（问题）。这些是乌克兰的飞机。这些是为我们国家提供的坦克。这是反导弹防御。这是反舰武器装备。这就是我们的合作伙伴所拥有的东西。这就是在他们的储存设施中被灰尘覆盖的东西。毕竟，这不仅是为了乌克兰的自由——这也是为了欧洲的自由。因为如果波罗的海国家、波兰、斯洛伐克和整个东欧面临着与俄罗斯入侵者发生冲突的风险，这对欧洲大陆的每个人来说都是不可接受的。危险仅仅是因为他们只把北约所有飞机的百分之一和北约所有坦克的百分之一留在了他们的机库中。百分之一！我们没有要求更多。我们并没有要求更多。我们也不要求更多。而我们已经等了31天了!”

泽连斯基说：“那么谁在管理欧洲-大西洋共同体？还是因为莫斯科的恐吓吗？伙伴们需要加强对乌克兰的援助。这句话是：伙伴们需要! 因为这关系到欧洲的安全。而这正是我们在基辅达成的共识，当时东欧国家的三位总理以及（波兰副总理）卡钦斯基先生抵达我国首都，那是在3月中旬。今天，在与波兰总统谈话后，我立即与马里乌波尔的保卫者联系。我一直与他们保持着联系。他们的决心、他们的英雄主义和顽强精神令人印象深刻。我对他们每个人都心存感激! 我希望那些31天来一直在考虑如何转移一打或两打飞机或坦克的人，至少也能得到他们勇气的一部分......。”

泽连斯基说：“而且，顺便说一句，我们今天在马里乌波尔与我们的军队，与保卫这座城市的英雄们用俄语交谈。因为在乌克兰没有语言问题，也从来没有过。但现在你们，俄罗斯占领者，正在制造这个问题。你们正在做一切事情，让我们的人民自己不再说俄语。因为俄语将与你们联系在一起。只与你们有关，与这些爆炸和杀戮有关，与你们的罪行有关。你们正在驱逐我们的人民。你们欺负我们的老师，强迫他们跟着你们的宣传员重复一切。你们把我们的市长和乌克兰活动家当作人质。”

泽连斯基说：“你们在被占领土上放置广告牌，呼吁（今天出现）不要害怕说俄语。请想想这意味着什么。在我们国家的东部，俄语一直是日常生活的一部分，就像乌克兰语一样，而你们今天正在把和平的城市变成废墟。俄罗斯本身正在做一切事情来确保在我们国家的领土上发生‘去俄罗斯化’。你们正在这样做。在一代人的时间里。而且是永远。这是你的自杀式政策的另一种表现。”

泽连斯基说：“我们的代表——乌克兰外交部长和国防部长，今天在波兰与来自美国的同事会面。美国总统约瑟夫·拜登也加入了他们的行列。正如我被告知的那样，谈判特别涉及我上面提到的这些重大利益。涉及到在这种乒乓运动继续进行时我们真正需要的东西——谁应该给我们飞机和其他保护工具以及如何提供。乌克兰不能用猎枪、机枪击落俄罗斯的导弹，这些东西的供应量太大。而没有足够数量的坦克、其他装甲车，当然还有飞机，就不可能解除对马里乌波尔的封锁。所有乌克兰的保卫者都知道这一点。所有马里乌波尔的保卫者都知道这一点。成千上万的人知道这一点——（特别是）在封锁中死去的乌克兰公民和平民。”

泽连斯基说：“美国知道这一点。所有欧洲的政治家都知道。我们告诉了所有人。而这一点应该尽快让地球上尽可能多的人知道。这样，每个人都会明白是谁和为什么只是害怕阻止这场悲剧的发生。害怕简单地做出一个决定，重要的决定。当然，我们已经缴获了一些俄罗斯坦克，这个国家的军事指挥部不断把这些坦克送到这里来烧毁。然而，世界各国不会明白，如果在乌克兰的战场上，将比我们的合作伙伴更大的坦克供应商来保护欧洲的自由。”

泽连斯基说：“必须听取乌克兰的立场。我想强调的是：这不仅是我们的立场。这也是欧洲绝大多数人的立场，是欧洲大多数人的立场。如果有人不相信我，可以看看目前世界上的民意调查。如果你不想听人民的意见，那就听听俄罗斯导弹就在波兰边境附近的打击。你们在等待俄罗斯坦克的轰鸣声吗？我还与保加利亚总基里尔·佩特科夫交谈。特别是关于俄罗斯军队的行动造成的人道主义灾难以及如何拯救我们的人民。”

泽连斯基说：“我今天在卡塔尔首都的多哈论坛上发言。这是一个令人尊敬的会议，不仅对伊斯兰世界，而且对拉丁美洲和非洲的许多其他国家都很重要。在这些地区，俄罗斯的宣传仍然有很大的影响力。但我们正在努力反对全世界的谎言。让俄罗斯知道，真相不会保持沉默，并让世界上每一个国家感受到俄罗斯对乌克兰不公正的深度。反对让世界保持道德和人性的一切。占领者犯下了另一项违反历史的罪行，违背历史正义。在哈尔科夫附近，俄罗斯军队以其烙印的非人道风格‘去纳粹化’了德罗比茨基亚尔（乌克兰哈尔科夫的一个山沟）的大屠杀纪念馆。”

泽连斯基说：“在第二次世界大战期间，纳粹在那里处决了大约2万人。80年后，他们被第二次杀害。而俄罗斯正在这样做。今天德罗比茨基亚尔Drobytsky Yar的（纪念）灯台被俄罗斯的射弹摧毁，这是向全世界的整个犹太社区提出的另一个问题：俄罗斯还将允许在我们乌克兰的土地上对我们共同的大屠杀记忆犯下多少罪行？俄罗斯军队正在蓄意杀害平民，摧毁居民区，瞄准避难所和医院、学校和大学。甚至是教堂，甚至是大屠杀纪念馆!”

泽连斯基说：“俄罗斯军队正是接到了这样的命令：摧毁使我们国家民族的一切，我们的人民，我们的文化。这正是80年前纳粹分子试图占领欧洲的方式。这正是占领者在乌克兰的行为方式。没有人会原谅他们，将会有责任。就像77年前一样，很可能不是在纽伦堡。但其意义将是相似的。你们会看到的，每个人都会看到，每个人。我们保证。荣耀归于我们所有的英雄! 荣耀归于乌克兰!”