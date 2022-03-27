美参议员：有一个人正试图在欧洲进行政权更迭，那就是普京

美国/乌克兰/俄罗斯

美国国会参议院情报委员会主席、民主党人华纳（Mark Warner）周日在受访时，回应拜登总统周六在华沙演讲时称普京“不能继续执政“的言论表示，“有一个人正试图在欧洲进行政权更迭，那就是弗拉基米尔·普京正试图改变乌克兰的政权。”

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美国有线电视新闻网（CNN）的主持人巴什（Dana Bash）在“国情咨文”节目中问及他是否认为美国的政策应该是支持俄罗斯政权更迭时，华纳回答说：“既定政策是白宫的观点，这没有改变。要由俄罗斯人民来决定谁将在克里姆林宫掌权。”

美国国会众议院外交委员会副主席、共和党人麦考尔（Michael McCaul）在受访时则表现出更为强硬的态度。他称：“我知道这是随口一说，但无论总统说什么，都有很大的分量......在这种情况下，它向普京先生发出了一个极具挑衅性的信息。”

华纳表示，他很惊讶俄罗斯没有对乌克兰发动“他们的A队网络攻击”。华纳称，俄罗斯发动网络攻击的能力是“一流的”。当被问及为什么俄方没有这样做时，华纳说：“说实话，我们还没有一个好的答案。”他补充说，“我不认为这是缺乏能力，但这是一个我们不断提出的问题。”

当被问及网络攻击是否会触发北约第五条时，华纳说：“多年来，每天都有来自俄罗斯和中国的网络攻击。”但他补充说，如果网络攻击导致生命损失，这将是“未知领域。”

华纳说，“就字面上造成生命损失而言，对于什么被定义为违反第五条的行为，一直存在着我们所说的战略模糊性。我认为，在这一点上，它仍然是一种适当的灰色（地带）。”