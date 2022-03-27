美国宣布向乌克兰追加1亿美元的民事安全援助

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）3月26日通过声明宣布，美国将向乌克兰提供“1亿美元额外的民事安全援助”。

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布林肯在声明中称：“美国打算再提供1亿美元的民事安全援助，以加强乌克兰内务部的能力，在普京总统有预谋的、无端的和无理的攻击面前，提供基本的边境安全，维持民事执法职能，并保障关键的政府基础设施。”

布林肯说：“增加的资金将继续源源不断地为乌克兰国家边防局和乌克兰国家警察提供个人防护设备、野战装备、战术装备、医疗用品、装甲车和通信设备。在美国政府的重要援助下，乌克兰执法人员正在发挥关键作用，拯救俄罗斯政府残酷袭击的受害者，领导和保护因袭击而流离失所的车队，并为被无情和破坏性轰炸蹂躏的平民区提供安全保障。”

布林肯说：“美国继续与支持乌克兰人民和政府的国际社会站在一起，因为他们正在捍卫他们的民主和国家。我们继续敦促普京结束暴力，控制他的部队，包括那些犯下战争罪行的人，并选择和平与外交的道路。我们致力于利用一切可用的工具，包括刑事起诉，追究战争罪行和其他暴行的责任。”