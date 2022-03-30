中外交部重申：中俄合作三个“无上限”

中俄合作三个“无上限”

俄罗斯外交部长拉夫罗夫已抵达中国，这是自莫斯科上个月开始入侵乌克兰以来他首次访问中国。拉夫罗夫来华出席第三次阿富汗邻国外长会的俄罗斯外长拉夫罗夫在安徽屯溪举行会谈。在当天举行的记者招待会上，路透社记者问：北京冬奥会开幕前，中俄元首称双方合作没有上限。现在两国要扩大合作意味着什么？合作要扩大到什么程度？将涵盖哪些领域？中国外交部发言人汪文斌表示：中俄合作争取和平无上限，维护安全无上限，反对霸权无上限。中俄关系不结盟，不对抗，不针对第三方。

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拉夫罗夫将与来自巴基斯坦、伊朗、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的代表一起参加两次关于阿富汗的多国会议。

外交部长王毅将代表中国，塔利班任命的外长阿米尔·汗·穆塔基将代表阿富汗出席地区会议。卡塔尔和印度尼西亚将作为客人出席。

中国外交部表示，俄罗斯外长还将出席与中、美阿富汗问题特使举行的“三驾马车”单独会议。外交部发言人汪文斌在周二的例行吹风会上谈到三驾马车会议时说：“中国、美国、俄罗斯和巴基斯坦都是在阿富汗问题上具有重要影响的国家。”

中国不承认阿富汗塔利班政府，但对美国和其他国家的严厉批评不予理睬。它一直保持喀布尔大使馆开放，也没有评论塔利班限制女孩教育和其他侵犯人权的举动。

这些会议在安徽省屯溪古镇举行，这里可能相对容易实施“泡泡防疫”，与普通民众分开。外交官则能够避免前往首都北京和中国其他主要城市的国际旅客所需的21天新冠隔离。

周三，俄罗斯驻北京大使馆在其微博社交媒体账户上的一篇帖子中证实，拉夫罗夫已降落在东部城市黄山，并发布了代表们从飞机上下来并与身穿防护服的卫生官员会面的照片。

俄罗斯对乌克兰的进攻也可能在一系列行动中显得尤为突出。

与许多西方国家不同，中国拒绝谴责入侵，在向乌克兰提供人道主义援助方面落后于许多其他国家。

目前尚不清楚拉夫罗夫和中国外长王毅是否会在阿富汗会谈之外会面。

阿富汗历届政府都将该国的矿产资源（估计价值1万亿美元）视为繁荣未来的关键，但在持续的冲突和暴力事件中，没有一届政府能够开发这些资源。

现在，包括伊朗、俄罗斯和土耳其在内的多个国家正寻求投资，以填补去年美国混乱撤军导致国际援助组织撤离、阿富汗资产冻结和经济实际崩溃后留下的真空。

哥伦比亚大学政治学家、中亚问题专家亚历山大·库利表示，在本周的会议上，中国将寻求将自己定位为阿富汗人道主义援助和经济发展项目的领军者，并将公开呼吁美国解冻阿富汗政府的资产和账户。

“中国正在悄悄地宣称自己是该地区领先的外部力量，”库利告诉美联社。“这样做，它将把自己定位为美国地区政策的批评者和由阿富汗邻国组成的人道主义联盟的替代领导人。”