拜登通话泽连斯基 再提供5亿美元援助

美再提供5亿美元援助

美国总统拜登3月30日与乌克兰总统泽连斯基通话，就美国与盟友持续为乌克兰提供更多援助以协助乌国军队保卫家园，拜登也表示美国将再提供5亿美元援助。

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拜登（Joe Biden）30日在与泽连斯基（Volodymyr Zelensky）的约1小时通话中，就美国与其盟国和合作伙伴为乌克兰提供军事、经济与人道救援，以及持续让俄罗斯为其对乌克兰的野蛮入侵付出沉重代价交换意见。

根据白宫提供的对话纪要，拜登与泽连斯基讨论美国持续满足乌克兰主要的安全援助请求、这些武器对冲突产生的关键影响，以及美国与盟邦和合作伙伴持续努力提供更多协助乌克兰军队保卫家园。

拜登也利用机会向泽连斯基表示，美国计划对乌克兰政府再提供5亿美元援助。泽伦斯基则向拜登说明与俄罗斯的谈判状况。

与此同时，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）30日上午在国防部会见来访的德国国防部长兰布雷特（Christine Lambrecht）时表示，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）选择的战争对平民带来可怕的伤亡，并迫使数百万无辜乌克兰人流离失所。俄罗斯入侵乌克兰不仅是对乌克兰的攻击，还是对“跨大西洋安全核心原则的攻击”。

他也感谢盟邦与美国合作坚定支持乌克兰，并传达一个明确讯息，亦即任何对安全的挑战都将得到坚定而统一的回应，“我们对北大西洋公约组织（NATO）集体防御承诺如铁一般坚定”。