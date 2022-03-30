法新社：普京告知朔尔茨天然气仍可用欧元支付

欧元仍可结算天然气账单

据法新社报道，俄罗斯总统普京3月30日告诉德国总理朔尔茨：外国企业仍可以欧元结算天然气账单。普京强调：“对于欧洲的合同伙伴来说，一切都不会改变。德国外交部发言人表示：朔尔茨还没有接受普京的提议，但要求提普京供书面信息以便确切无误地掌握这一信息。”发言人还表示：如合同上所注明，且七国集团也一直达成共识：能源交付将完全以欧元或美元支付。”

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而此前，俄方曾表示：让外国企业用卢布支付天然气费用，这增加了供应中断的可能性，到目前为止，西方国家拒绝了俄罗斯提出的转换支付货币要求。

俄罗斯总统普京上周下令向“不友好”国家出口俄罗斯天然气时用卢布结算，给卢布带去提振。此前在西方因俄入侵乌克兰而对其实施全面制裁后，卢布创下纪录低位。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周二对记者表示：“没有国家会免费供应天然气，这是不可能的，而且你们只能用卢布支付。”

据塔斯社(TASS)报导，俄罗斯议会上院议长Valentina Matviyenko表示，如果欧洲拒绝购买俄罗斯能源，莫斯科已经做好准备，并可能将供应转向亚洲等市场。

主要以欧元支付的欧洲国家表示，俄罗斯无权重置合同。七国集团(G7)本周拒绝了俄罗斯的要求。

由于担心天然气供应可能中断，欧洲天然气批发价格本周进一步上涨，尽管俄罗斯迄今履行了向欧洲出售天然气的合同义务。

佩斯科夫称，根据普京设定的3月31日的最后期限，“正在开发所有支付方式，以便这个系统对相关欧洲和国际买家来说是简单、易懂和可行的。”

G7国家敦促企业不要同意支付卢布，并表示大多数供应合同都规定了欧元或美元支付。

“这是我们的共同立场，”欧盟执委会发言人周二在布鲁塞尔的新闻发布会上表示。

欧盟执委会上周表示，正在评估各种情境，包括明年冬天全面终止从俄进口天然气，这是其应对供应冲击的应急计划的一部分。

欧洲约40%的天然气供应来自俄罗斯。去年从俄的进口量约为1,550亿立方米。

普京的要求在德国引起了担忧，担心如果公用事业企业不用卢布付款，可能会造成供应中断，并对工业和家庭造成影响。欧洲最大经济体德国严重依赖俄天然气。

德国意昂集团(E.ON)执行长Leonhard Birnbaum对德国电视台表示，如果没有俄罗斯的供应，德国经济将面临“重大损害，如果可能的话，应该避免这种损害”。他还称，德国需要三年时间才能摆脱对俄罗斯天然气的依赖。

他表示，在供应中断的情况下，德国天然气网络监管机构将优先考虑家庭供暖，而不是工业用途，因此钢铁制造商等能源需求旺盛的制造商将首当其冲地受到影响。