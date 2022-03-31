俄军认"重新部署"而非撤军

俄军认"重新部署"

俄罗斯军方29日对外声明表示，将”大幅”减少对乌克兰首都基辅（Kyiv）、东北部切尔尼戈夫（Chernigov）的军事行动。不过此行动仅仅是因为部队正在进行”计划性”的重新部署，在完成基辅周边的主要任务后，将加强重点地区行动，优先专注于彻底解放乌克兰东部城镇顿巴斯（Donbas）的目标。美国国防部29日也称，此行为是”重新部署”，而非大规模撤军，”俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）仍想占领整个乌克兰。”

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综合外媒报导指出，俄罗斯29日在伊斯坦堡的谈判中承诺，将减少在基辅与切尔尼戈夫的军事行动，被外界视为一次”有意义的进展”，露出一丝停战曙光。然而，俄罗斯国防部昨（30）日在社群平台”Telegram”上发布每日例行报告中坦承，减少军事活动的目的是为了重新部署该地区的军队，并将目标放在”彻底解放”顿巴斯地区。

此前，乌克兰武装部队参谋总部的报告指称，俄军正从基辅与切尔尼戈夫撤军，但此行动只是”单一部队的轮替”，目的是为了误导乌克兰军方领导层。而部分迹象显示，俄军正重新集结部队，并将主要火力集中在东部战线。

“把他们困在战场上，无须攻陷城市，避免造成平民伤亡，对乌军造成重创，使其无法投入大量兵力在顿巴斯主要战线。而这些目的均已达成。”而俄罗斯国防部发言人科纳申科夫（Igor Konashenkov）在声明中提及，俄军在基辅和切尔尼戈夫战线的所有主要任务已经完成。他说，俄军第一阶段计划是迫使乌克兰集中力量、资源与军备以守卫大型城市，包括首都基辅。

对此，美国国防部发言人柯比（John Kirby）29日在例行记者会上表示，”克里姆林宫最近声称将减少在基辅周围的军事攻击，或是有关俄罗斯将撤军的报导，任何人都不应该被愚弄。”他指称，虽然五角大厦最近几天看到少数俄军撤离基辅周围，”但这些行动看起来像重新部署，而非大规模撤军。”

柯比强调，五角大厦最近有看到”明显迹象”显示，俄军正在重新部署顿巴斯地区的军事行动。此外，从俄罗斯上个月入侵乌克兰开始，克里姆林宫所宣称的官方说法与实际行动不一致，像是俄罗斯称要”和平解放顿巴斯”，但俄罗斯却在战争初期迅速将军队推进基辅，表明乌克兰首都才是俄罗斯的军事目标。