专家破解普京声音含秘密 称或有萎靡

俄罗斯/乌克兰/普京

俄罗斯进攻乌克兰已有1个月。日本经济新闻分析了俄罗斯总统普京演讲等的声音，以了解普京的心理状态。其压力值从军事行动几天前开始升高，进攻乌克兰以后也一直保持紧张状态。3月10日召开了商议应对欧美对俄制裁的政府会议，压力值达到平时的4成以上。不过，后来3月18日面向大众的演讲中，他并没有情绪高昂的感觉，看上去没有欲望的样子。

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据日本经济新闻的报道称，对普京声音分析，显示紧张，压力增大4成。专家称，心情的变化会影响声带，改变说话的声调。这成为掌握内心动态的线索，而内心动态是很难通过表情和语言捕捉的。

日本经济新闻调查了包括俄罗斯开始进攻乌克兰的2月24日在内的2月1日～3月18日普京发表的演讲和会谈的影像，获取了长达1小时19分钟的普京的语音数据。在熟悉评价技术的日本Risk Measurement Technologies公司（横滨市）的协助下，分析了压力值和内心的烦乱程度。

该报道称，与平时在2020年9月的联合国大会上的发言有明显变化的是开始进攻3天前2月21日召开的俄罗斯安全保障会议上的发言。普京在治安机构负责人、总理、外长、上下两院议长等面前，听取了关于承认乌克兰东部顿涅斯克与卢甘斯克两个亲俄派控制地区独立的意见。

普京短时间内交替出现压力高的状态和压力低的状态，心理学上“出现了情绪变化大、不愉快”的迹象。日本Risk Measurement Technologies的代表董事冈崎贯治说“可以推测出普京精神上处于不稳定的状态”。还通过动作验证了语音分析的结果。熟悉身体动作与心理的关系的日本北星学园大学校长大坊郁夫注意到普京将双手放在桌子上支撑身体的姿态，指出“令人感到去做决定好的某些事的意志”。

在2月24日入侵时，普京在面向国民的电视演说中表示“俄罗斯是最强的拥核国家”，发出了硬气的言论。压力值虽然剧烈波动，但一度呈现下降态势。Risk Measurement Technologies认为下降趋势体现出普京“乐观的心理状态”。俄罗斯军队被认为曾打算短时间内控制乌克兰首都基辅。此前有可能对于战况感到乐观。

据该报道，普京心理状态再次开始波动，是在与俄罗斯政府相关人士召开会议的3月10日。当天宣布了对决定撤出俄罗斯业务的外资企业的制裁方针。压力程度比平时提升4成以上。结合动作分析，北星学园大学校长大坊郁夫认为“看起来态度大变”。

日本经济新闻说，看不出兴奋感的是3月18日的演说。在合并克里米亚半岛8周年的纪念活动上，表示入侵是为了“从虐杀中解放”东部居民。俄罗斯当局表示会场汇聚了20万名听众。

语音分析显示出压力值大幅低于平时的状态。即使面对大量的听众，仍未显示出积极性，欠缺心情的高涨。北星学园大学校长大坊郁夫分析影像认为，“虽然想获得听众的反应，但结果并不顺利”，呈现出淡淡地讲述练习好的内容的样子。