乌克兰战争：北约增加军费开支

乌克兰战争/北约

根据北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格的评论和成员国做出的承诺，在俄罗斯入侵乌克兰后，美国以外的北约成员国计划增加军费开支。

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据华尔街日报今天报道称，乌克兰战争料将促使北约成员国提高军费开支

根据该组织周四发布的年度报告，北约30个成员国过去一年的军费开支总体增加了大约2%。在北约成员国今年大约1万亿美元的总军费开支中，美国占了近70%。其他29个成员国正在逐步增加军费支出，但大多数仍然落后于其承诺。2014年俄罗斯从乌克兰夺取克里米亚后，北约成员国承诺到2024年将其国内生产总值(GDP)至少2%用于国防开支。

根据北约的报告，包括美国在内只有八个国家的军费开支突破2%的门槛，这与上一年度报告相比有所减少，当时有11个国家达到这个目标。军费开支占GDP的比例同时受到国防预算和经济活动变化的影响，在过去两年里，经济活动受到冠状病毒大流行的冲击。但在俄罗斯于2月24日入侵乌克兰后，德国和其他军费开支未达到目标的国家最近宣布了增加军费开支的新计划。

该报道引述斯托尔滕贝格说，北约成员国很快将提交新的支出计划，为6月在马德里举行的峰会做准备。