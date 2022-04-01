乌军惊人一击：越境轰炸了俄油库

乌克兰/俄罗斯

邻近乌克兰边境的俄罗斯城市贝尔哥罗德（Belgorod）一座燃料储存设施今天发生火灾，当地官员称是乌克兰军用直升机越境发动攻击所致。据贝尔哥罗德州州长葛拉特卡夫称：「乌克兰两架军用直升机今天低空飞越边境后，攻击贝尔哥罗德一座燃料储存设施，引发火灾。」

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据法新社今天报道称，一名俄罗斯官员今天指控乌克兰对俄罗斯西部城市贝尔哥罗德的一个 "油库 "实施了直升机袭击，该城市距离乌克兰边境约40公里。

贝尔哥罗德州州长维亚切斯拉夫-格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）在他的Telegram账户上说："一个油库发生火灾是由于两架乌克兰军队直升机在低空进入俄罗斯领土的空袭。在另一条消息中，他说消防员正在努力扑灭大火，有两名车厂员工受伤。俄罗斯紧急情况部表示，有170多名救援人员正在应对。

俄罗斯紧急情况部还发布了一段视频，显示穿着银色隔热服的消防员正在扑灭大型油罐火焰。

与此同时，贝尔哥罗德附近一家印刷公司的主管康斯坦丁-拉赫诺夫（Konstantin Lakhnov）说，他的公司也遭到了直升机的射击。该工厂主管告诉俄罗斯国营机构塔斯社："直升机向我们发射了火箭弹（......），窗户被损坏，设备被摧毁（......），有屋顶遭破坏。

袭击发生后，当地媒体报道了加油站外车辆排队的情况，但能源部长尼古拉-舒尔金诺夫保证不会出现汽油短缺。社交网络上据称是在贝尔哥罗德拍摄的视频显示，一架直升机发射了导弹，引发了爆炸。

星期三，贝尔哥罗德地区的一个弹药库发生了爆炸，但俄罗斯当局没有明确解释事件的原因。

贝尔哥罗德位于哈尔科夫以北约80公里处，是克里姆林宫对乌克兰发动入侵攻势开始以来第二个被俄罗斯城市遭到乌克兰军队袭击。2月25日，当地和乌克兰媒体曾提到基辅对罗斯托夫附近的一个俄罗斯空军基地进行了打击，但没有得到正式确认。

法新社说，俄罗斯国防部发言人伊戈尔-科纳申科夫今天没有对贝尔哥罗德的爆炸情况作任何说明。但他说，俄罗斯军队在过去24小时内摧毁了五个乌克兰弹药库和一个燃料库。