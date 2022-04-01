今起不用卢布付款切不切天然气？普京或退让

乌克兰/俄罗斯/欧盟/美国

俄罗斯总统普京周四威胁称，除非用卢布结算，否则将叫停向欧洲供应天然气的合同。这是他迄今对西方制裁做出的最强有力的经济反击。俄罗斯供应的天然气约占欧洲需求的三分之一。不过，克里姆林宫今天又说，俄罗斯不会从周五起关闭对欧洲的天然气供应，因为4月1日之后交货的天然气款项将在本月下半月和5月支付。

广告 继续浏览后续

据路透社今天引述俄罗斯总统府称，俄罗斯不会从周五起关闭对欧洲的天然气供应。据克里姆林宫发言人佩斯科夫说，俄罗斯不会从周五起关闭对欧洲的天然气供应，因为4月1日之后交货的天然气款项将在本月下半月和5月支付。

据佩斯科夫在电话会议上说，普京有关以卢布支付天然气的命令是不可撤销的，卢布目前对于俄罗斯来说是最可取和最安全的货币。

俄罗斯总统普京周四威胁称，除非用卢布结算，否则将叫停向欧洲供应天然气的合同。但欧洲国家政府拒绝了普京发出的周五开始以卢布结算的最后通牒，欧洲大陆最大俄天然气接收国德国称这无异于“敲诈”。不过，莫斯科确实提供了一种机制，让买家可以通过一家俄罗斯银行获得卢布。

这场能源对决给欧洲带来了巨大影响，而美国官员正号召全球各国向普京施压，要求他停止已经持续五周的入侵，战争已导致乌克兰四分之一的人口背井离乡。

普京周四表示：“为了购买俄罗斯的天然气，他们必须在俄罗斯银行开立卢布账户。从明天开始所交付的天然气都须从这些账户付款。”

他还称，“如果这些款项不（以卢布）支付，我们将认为这是买方违约，随之而来的所有后果由买方承担...也就是说，现有的合同将被终止。”

西方国家政府表示，普京要求支付卢布将违反以欧元或美元计价的合同。德国和奥地利宣布对天然气供应发出“早期预警”，但尚未有欧盟国家表示正面临供应紧急状况。

路透社说，美国总统拜登周四推出美国有史以来规模最大的紧急石油储备释放计划，并要求石油公司开采更多石油，以降低俄罗斯与乌克兰战争期间飙升的汽油价格。