俄天然气公司因定价问题退出德国业务

俄天然气公司退出德国业务

俄国能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司周五表示，企业将退出在德国的业务，这是因为德国政府拒绝用卢布支付天然气订单。

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路透社报导引述相关声明指出，俄罗斯天然气工业将终止柏林的子公司业务，涉及的业务范围包括储存和交易天然气能源，在德国和捷克运营加油站网络等。

目前尚不清楚此举将如何影响俄罗斯对德国的天然气的供应。

在3月31日，俄罗斯总统普京签署了法令，要求德国等国开设卢布账户用于支付天然气能源，否则綫路可能被切断。在这种情况下，国际社会高度关注亚马尔-欧洲綫路天然气管道的供气情况，这个管道起点位于俄罗斯，途径白俄罗斯抵达波兰与德国。

周五当天，莫斯科表示，不会立即关闭对欧洲的天然气出口，原因是4月份的交货付款将在4月下旬和5月到来，这帮助居高不下的天然气价格出现部分回落。

虽然距离账单到期还有几週时间，但包括德国在内的多个欧洲国家需要紧急商量对策。目前德国约40%的天然气需求仍然依赖俄罗斯供应。

而俄国能源巨头关停德国业务的声明在这个关口发出，引发行业巨大波动。

作爲回应，德国政府表示，德国经济部考虑徵用俄天然气工业股份公司和俄罗斯石油公司在德国的单位与设施，以解决能源供应安全的担忧。

对此，莫斯科声明说，德国如果实施相关举动，将会从事违反国际法的行为。