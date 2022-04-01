俄罗斯携核弹头轰炸机侵入瑞典领空 传美国核轰炸机以眼还眼即飞俄边境

俄罗斯/瑞典/美国

有报道称俄罗斯总统普京派出携有核弹的轰炸机侵入瑞典领空，但遭战机拦截，事后有人看到一架美国核武轰炸机出现在俄国边境附近，疑向普京发出警告。

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据中央社报道称，俄战机侵犯瑞典领空，美核轰炸机现身俄边境示警。英国“太阳报”（The Sun）称，根据全球航班追踪应用程式Flightradar的资料，美国一架B-52同温层堡垒轰炸机（B-52 Stratofortress）昨天从英国科茨沃尔德机场（Cotswold Airport）起飞。

而瑞典媒体昨天称，俄国有4架战机在波罗的海上空飞行，朝瑞典哥特兰岛（Gotland Island）俯冲。瑞典电视第四台（TV4）、快报（Expressen）和晚报（Aftonbladet）都报道，这4架战机分别是两架苏恺24轰炸机（Sukhoi Su-24）和两架苏恺27战斗机（Sukhoi Su-27）。

这4架战机3月2日从俄国加里宁格勒（Kaliningrad）基地起飞。消息人士告诉瑞典电视第四台，据信此举是蓄意要恫吓瑞典。

瑞典出动JAS 39狮鹫战机（JAS 39 Gripen）拦截这4架战机。俄罗斯4架战机在瑞典领空停留了1分钟左右。

中央社说，尽管瑞典各大媒体铺天盖地报道，瑞典军方尚未证实此事。

此前3月稍早，瑞典当局证实有拦截行动，但有关战机携带核弹的报道至今才曝光。