普京下令今起卢布结算买卖能源 美国指俄罗斯绝望了

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俄罗斯总统普京签令规定从4月1日起，外国买家购买俄罗斯天然气必须支付卢布，如果不支付，合同将被中止。而美国评论称俄罗斯要求用卢布购买天然气，是俄罗斯陷入“绝望”的信号。此前有消息说，面对欧洲强硬立场，普京妥协允许德国等国继续用欧元付款。

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据路透社报道称，俄罗斯总统普京称已签署法令，外国买家须在俄银行开立卢布账户，并从今天星期五起用卢布结算天然气买卖。

俄罗斯总统普京星期四在一个电视讲话中表示，他已经签署了一项法令，规定从4月1日起，外国买家购买俄罗斯天然气必须支付卢布，如果不支付，合同将被中止。普京称，“为了购买俄罗斯的天然气，他们必须在俄罗斯银行开立卢布账户。从明天4月1日开始所交付的天然气都须从这些账户付款。”

普京在电视讲话中说，“如果不支付这些款项，我们将认为这是买方的违约，随之而来的所有后果由买方承担。没有人免费卖给我们任何东西，我们也不会做慈善－也就是说，现有的合同将被终止。”

俄罗斯供应欧洲约三分之一的天然气，因此，在普京试图回击西方因其入侵乌克兰而对其实施的全面制裁之际，能源是他可以动用的最有力的手段。普京强制以卢布支付的决定提振了俄罗斯货币。在2月24日入侵后，卢布曾跌至历史低点，但此后已经回升。

普京签署的一项命令设定了一种机制，买家可以将外汇转移到一家俄罗斯银行的一个特殊账户，该账户再将卢布汇回给外国买家，以支付天然气的款项。据普京说，这一转变是为了加强俄罗斯的主权，俄罗斯将恪守其在所有合同上的义务。

据路透社报道称，美国国务院发言人普赖斯(Ned Price)周四表示，俄罗斯总统普京要求外国买家用卢布支付俄罗斯天然气的购买费用，表明西方对俄罗斯的制裁已使其经济和金融陷入“绝望”。

据普赖斯称，“我认为这基本上只是俄罗斯经济陷入困境的又一迹象”，普赖斯在例行新闻发布会上告诉记者说，要由欧洲国家来决定他们如何应对。

普赖斯说，由于俄罗斯2月24日入侵乌克兰而实施的制裁、出口管制和其他经济措施，已经产生了“重大的、实质性的深刻影响”，导致俄方“经济和金融陷入绝望”。