欧中峰会：欧盟怎么说？

中国/欧盟

2022年4月1日，欧盟与中国以视频方式举行第23次双边峰会。欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔（Charles Michel）和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）与中国总理李克强举行了峰会，随后通过视频与中国国家主席习近平进行了交流。欧盟称，中欧峰会视恢复乌克兰和平稳定是共同责任。

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据欧盟方面称，欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔在峰会上说：“作为全球主要大国，欧盟和中国必须共同努力，尽快制止俄罗斯在乌克兰的战争。我们有共同的责任来维护和平与稳定，以及维护一个安全和可持续的世界。” 米歇尔称，“关键的国际准则和原则必须得到尊重。我们依靠中国的支持来实现持久停火，制止这场毫无道理的战争，解决由此引发的严重人道主义危机。”

欧盟委员会主席乌尔苏拉 ·冯德莱恩说： “我们强调，俄罗斯入侵乌克兰不仅是我们欧洲大陆的决定性时刻，也是我们与世界其他地区关系的决定性时刻。必须尊重国际法以及乌克兰的主权和领土完整。中国作为联合国安理会常任理事国，肩负着特殊责任。没有欧洲公民会理解对俄罗斯发动战争能力的任何支持。我们还讨论了如何在全球粮食安全、气候变化和抗击新冠病毒等问题上开展合作。”

关于俄罗斯对乌克兰的军事侵略，欧盟说，欧盟和中国广泛讨论了俄罗斯对乌克兰的军事侵略，这正在危及全球安全和世界经济以及粮食和能源安全。欧盟强调，其首要任务是制止俄罗斯对乌克兰这个主权国家和欧盟关键伙伴的无理无端入侵。欧盟还强调了俄罗斯允许人道主义准入和保护人道主义走廊以及避免针对平民和基础设施的重要性。

欧盟强调中国作为全球行动者为和平与稳定而努力的责任，欧盟呼吁中国支持立即结束乌克兰流血战争的努力，这与中国作为联合国常任理事国应在世界上的作用，以及中国与俄罗斯的独特密切关系相一致。

欧盟强调，俄罗斯入侵乌克兰违反了《联合国宪章》和欧安组织基本文件所载的国际法关键准则和原则，特别是尊重主权和领土完整。通过这样做，俄罗斯故意破坏了欧洲的安全架构，包括它作为缔约方的赫尔辛基最后法案、巴黎宪章和布达佩斯备忘录。

欧盟强调说，对俄罗斯实施国际制裁的唯一目的是阻止俄罗斯的侵略，尽管制裁也对欧盟及其全球合作伙伴产生了重大经济影响。任何规避制裁影响或向俄罗斯提供任何援助的行为都将延长战争流血，并导致更大的平民生命损失和经济混乱。欧盟将与各伙伴合作，追究俄罗斯和那些应对俄罗斯对乌克兰发动战争以及任何违反国际和国际人道主义法的行为负责的人的责任。任何规避制裁或以其他方式援助俄罗斯的企图都必须停止。

就双边关系，欧盟方面称，欧盟对中国的无理制裁表示失望，包括对欧洲议会议员的制裁，以及对欧盟单一市场和成员国的强制措施。它呼吁中国停止此类行动，以进行更有成效的接触，使双方都受益。

从新冠病毒大流行中复苏仍然是一个共同的优先事项。欧盟与中国领导人讨论了在疫苗接种运动和重新开放经济方面的合作。欧盟确认其承诺与中国和世界卫生组织其他成员国就大流行疫情预防、准备和应对的新协议进行合作。

欧盟指出，有必要解决长期以来对中国市场准入和投资环境的担忧，以确保平衡的贸易和经济关系。领导人授权高级别贸易和经济对话在夏季之前找到在这些问题上取得进展的具体方法。双方同意在不久的将来扩大中欧地理标志保护协定。

欧中领导人同意继续就气候变化和能源转型开展合作，这对于应对这一紧迫的全球挑战是必要的。欧盟强调了在沙姆沙伊赫举行的第 27 次缔约方会议之前采取额外措施的重要性，包括逐步淘汰煤炭。欧盟和中国将在昆明 COP15 上共同努力，确保建立一个强大而雄心勃勃的新全球生物多样性框架。环境与气候高级别对话将在夏季前举行。

欧盟还提出了透明和竞争环境对数字经济的重要性，以及人工智能的可信赖和合乎道德的使用。欧盟对网络安全威胁增加表示担忧，并呼吁在网络空间采取负责任的国家行为。欧盟和中国将恢复高级别数字对话。

欧盟方面说，欧盟重申其对中国人权状况的关切，包括对少数群体和人权捍卫者的待遇，并指出个别案例，以及对香港“一国两制”的瓦解。欧盟希望恢复实质性人权对话以解决这些问题。

欧盟重申其对“一个中国”政策的承诺，同时对两岸紧张局势加剧表示担忧。

欧中领导人还谈到了阿富汗、缅甸和朝鲜半岛局势。