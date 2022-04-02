专访布达佩斯“反华”市长谈奥尔班与中匈合作

匈牙利/中国

匈牙利4月3日举行立法选举，此次选举是匈牙利最近十多年来选情最紧绷的一次，现任总理奥尔班试图继续连选连任，倘若获胜，这将是他第五度担任匈牙利总理，匈牙利反对派在屡屡战败之后，终于结成由六大党派结成的统一站线，于去年十月推举出匈牙利霍德梅泽瓦市保守派市长马基-札伊 彼得，最新的民调结果依然是执政党略胜一筹,不过，记者在布达佩斯遇到过多位支持反对党的选民坚持认为如同2019年布达佩斯的市长选举一样，反对党出人意外获胜的可能性依然存在。

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布达佩斯市长卡拉松尼（Gergely Karácsony）是反对党联盟中的一位领军人物，为了增加反对党获胜的可能性，出于对匈牙利全国尤其是乡村保守选民占多数的考量于去年十月退出竞选，并且支持马基-札伊 彼得作为反对党联盟的候选人。

乌克兰战争喧宾夺主成为此次选举的一大焦点议题，不过，亲普京的奥尔班总理见风使舵，在第一时间对乌克兰难民敞开大门，给乌克兰政府提供人道援助，与此同时，他在与普京保持距离的同时拒绝向乌克兰运送武器，拒绝运往乌克兰的武器途径匈牙利的国土运往乌克兰，也并不支持西方对俄罗斯的制裁政策，奥尔班因此受到乌克兰总统泽连斯基的点名批评，不过，奥尔班却将自己成功地说成是和平的代言人，而支持向乌克兰运送武器的反对派则被他批评为是战争的代表。

对此，卡拉松尼市长向法广评论说： “这是奥尔班总理编造的一个巨大的谎言，这样他就可以摆脱在过去12年中与普京关系密切的耻辱。在过去12年里，他是普京的亲密盟友。此外，他也一直是俄罗斯在匈牙利和欧洲的利益的仆人“。

中国议题虽然并非是此次选举的一大关注点，但却也是受到反对党质疑奥尔班的”向东看“政策一部分。去年四月被独立调查媒体披露的复旦布达佩斯分校的计划曾经是凝聚反对党的一大粘合剂，推动他们联合一致共同推翻已经执政四届的奥尔班总理。去年六月两大反对的候选人曾经共同致函中国主席习近平，明确表示倘若他们当选，他们将撕毁现任总理与中方签署的复旦分校以及匈塞铁路协议。那么，中方对此有何回应？卡拉松尼市长就此回答说：“我们还没有收到任何中国官方的反应，但我们从外交渠道听说，中国政府对复旦的这种形式的投资不再感兴趣了。不过，我没有听说过关于布达佩斯和贝尔格莱德之间的铁路的类似意见。但反对党也要停止这个项目，因为这对匈牙利是非常不利的。首先，它将由中国贷款建造，其次，它将成为中国货物通过匈牙利进入欧洲的运输工具。在我看来，欧盟已经非常正确地决定促进欧洲内部的经济凝聚力，而这项投资却与之背道而驰。最重要的是，这是一项无法回报的投资，虽然是中国贷款，但它仍将以匈牙利纳税人的钱来实现。政府自己就说，这项投资将在一千年内得到回报，也就是说，永远不会。“

去年四月，中国在复旦修建布达佩斯分校的计划被匈牙利独立媒体Direkt36记者独家披露之后，在匈牙利引发巨大反响，布达佩斯曾经爆发多次大规模的反复旦分校示威游行，市长卡拉松尼走在示威抗议的前沿，因此被中国媒体称为是“反华”市长。