乌克兰难民：华裔美国志愿医生对中国政府立场表示失望

匈牙利/乌克兰/中国

俄罗斯入侵乌克兰的战争已经造成四百多万乌克兰人逃亡他国，作为乌克兰的邻国，匈牙利在过去的一个多月里已经接受了将近四十万乌克兰人，虽然他们中绝大多数人只是在匈牙利做短暂的停留，最终前往西欧或者北欧各国。

广告 继续浏览后续

匈牙利政府最近一周来推出一些新的接待措施，据积极参与援助难民的匈牙利汉学家绍莱特教授的介绍，乘坐火车抵达布达佩斯的人被要求在离首都五公里处的一个小镇下车，当地一个前奥运体育场被用来接待难民，这些难民随后在志愿者的帮助下被分批运往一些中转站，这些中转站负责接待并且将难民送上交通工具，帮助他们抵达最终的目的地。

法广实地采访了一个负责难民的中转站，管理该中转站的是一个名叫援助难民的民间组织，该组织的工作人员向法广介绍说：“难民援助组织的资金百分之百来自民间，来自企业以及个人，我们暂时没有收到任何来自政府的援助，难民大多数来自火车站，他们先由政府机构或者别的组织分流，之后才被送到这里，我们这里每天的最大接待能力是260人，目前我们大约有220，到目前为止，我们已经接待了2500多人，他们一般会在这里停留两三天，之后，被送往别的地方，在这里的工作人员都是志愿者。“

来自乌克兰扎婆罗热市的乌克兰难民Marta在布达佩斯民间难民接待站接受法广采访。2022年4月1日。 © 法广

在接待中心的乌克兰难民一个个显得精疲力竭，一位三十岁左右的年轻乌克兰女子吃力地用英文表示她来自扎波罗杰，对俄罗斯的侵略行为表示无比的愤慨，她说，原来他们有许多人都会说俄语，但是，今天她们都不太愿意说俄语，虽然难民所有俄语翻译。她说：“乌克兰有优点也有缺点，但是，她是我们的国家，我们的总统或许并不是全世界最好的总统，但是，他是我们的总统，如果我们喜欢俄罗斯，喜欢普京，我们完全可以拿着箱子去俄罗斯生活，但是，我们不希望受到普京的统治。“

她还介绍说，扎波罗杰市的市长每天通过网络向他们发送信息，包括当地核电站的核辐射测量数据等等。

布达佩斯一家难民接待所负责医务工作的华裔美国医生柯先生，2022年4月1日，布达佩斯。 © 法广

记者在接待中心还巧遇一位负责难民所医疗工作的年过七旬的华裔美国人，他向记者介绍说：我姓柯，我来自美国的印第安纳州，我在那边当医生，现在已经退休，我希望能够为乌克兰人做些什么。我准备在这里呆三周，目前已经有两个礼拜了。我觉得这场战争实在是一场悲剧，这些人非常可怜，十分突然地离开自己的亲人和家，到外面到处流浪，我的心中觉得十分难受。我对中国政府对乌克兰战争的立场非常失望，从人道上来讲，我对中国政府的立场很失望。”