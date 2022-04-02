俄罗斯拉住印度 许愿卖任何新德里想买的

乌克兰/俄罗斯/印度

俄罗斯外交部长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，俄罗斯赞赏印度在乌克兰问题上的立场，并准备在贸易方面进行合作。印度称将继续从俄罗斯购买原油，因为在全球油价飙升后，印度人民需要价格较低的石油。乌克兰战争中的两个阵营都加大了拉拢新德里的力度。

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据路透社报道说，印度财政部长周五表示，印度将继续从俄罗斯购买原油，因为在全球油价飙升后，印度人民需要价格较低的石油。印度财政部长西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)表示，印度已经开始从俄罗斯购买石油，并补充称，随着供应减少，向天然气的过渡具有挑战性。

俄罗斯外长拉夫罗夫正在访问新德里，以获得印度的支持。

该报道称，此前，美国和英国官员敦促印度避免破坏以美元为基础的金融体系以及俄罗斯2月24日入侵乌克兰而受到的制裁。

据华尔街日报今天报道，俄罗斯积极拉拢新德里，称将提供任何印度想要购买的商品。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，俄罗斯赞赏印度在乌克兰问题上的立场，并准备在贸易方面进行合作。

该报道说，乌克兰战争中的两个阵营都加大了拉拢新德里的力度。

在莫斯科与美国及其盟友就乌克兰战争发生的冲突中，印度被夹在中间。在西方民主国家的一片谴责声中，与俄罗斯有着长期防务关系的新德里一直坚定保持旁观立场。印度是少数几个没有公开谴责俄罗斯入侵乌克兰的大国之一，并且在联合国与该战争有关的多项决议中投了弃权票。