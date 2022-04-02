壳牌购天然气受阻

当地时间 4 月 2 日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在接受采访时表示，受英国政府制裁俄罗斯天然气工业公司的影响，壳牌石油公司暂时将无法从俄方购买天然气，即便对方同意以卢布作为结算货币。

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当地时间 3 月 31 日，俄罗斯总统普京宣布，4 月 1 日起非友好国家公司应当先在俄罗斯银行开设卢布账号，再经由此账号支付所购买的俄罗斯天然气。

针对此，目前，据丹麦广播电视台（DR）报道，当地时间 4 月 1 日，丹麦沃旭能源集团（Ørsted）拒绝以卢布支付俄罗斯天然气。

沃旭能源集团表示，该集团已采取多项措施停止与俄罗斯公司的合作。此外，沃旭能源集团已停止从俄罗斯为该公司的热电联产厂购买生物质和煤炭。

沃旭能源总部位于丹麦，前身为丹麦石油与天然气公司，是丹麦最大的能源公司，也是全球最大的海上风电开发商。

更早之前，日本首相岸田文雄 4 月 1 日表示，对于俄罗斯总统普京签署与 " 不友好国家 " 以卢布进行天然气贸易结算的总统令，日本将采取拒绝的方针。此前 3 月 31 日，德国总理朔尔茨再次重申该国拒绝采用卢布结算。

Wind 数据显示，当地时间周五，NYMEX 天然气收涨 1.42%。