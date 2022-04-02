好莱坞大影星振臂呼买F战机捐赠乌克兰

美国/乌克兰/西恩潘（Sean Penn）

美国好莱坞影星西恩潘呼吁亿万富翁只需一人出资5亿美元，为乌克兰采购2个中队共12架F-15或F-16战机，以及导弹防御系统，就可能让乌克兰战争终止。

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据好莱坞影星西恩潘在推特写道：“根据公开资料，2个中队的F-15或F-16（即12架比俄国米格或苏恺性能更好的战机），且乌克兰飞行员只要快速训练（3周时间）就能操作，需要花私人买家约3亿美元。另加上2亿美元的导弹防御系统，总共5亿美元。”

他还说：“只要一名亿万富翁，就能够终结这场在乌克兰的战争。当然，还有一些附加费用，包括武器装备和维护特殊跑道等，但似乎值得考虑。”

据中央社引述英国“卫报”（The Guardian）消息说，西恩潘（Sean Penn）恳求富豪替乌克兰购买战机之前几小时，乌克兰空军才请求提供美国制的战机。

虽然西恩潘可能不怎么适合扮演武器中间人的角色，但他参与拍摄一部有关乌克兰和其具领袖魅力的总统泽连斯基（Volodymyr Zelenksiy）纪录片，已经好几个月。

中央社说，西恩潘曾以电影“神秘河流”（Mystic River）和“自由大道”（Milk）2度夺下奥斯卡影帝。俄乌战争爆发时，他正待在乌克兰首都基辅。当天稍晚，泽连斯基官方Instagram帐号限时动态张贴一段影片，可见西恩潘与这位神情疲倦的总统会面。