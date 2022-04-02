福岛战争40年后称伤口仍在：阿根廷独裁转嫁危机失败垮台 铁娘子更如日中天

阿根廷/福克兰群岛/英国

1982年4月1日，福克兰群岛的英国总督雷克斯-亨特（Rex Hunt）警告这些南大西洋岛屿的一千名居民，阿根廷即将登陆。攻占行动在第二天，即4月2日黎明得到确认：阿根廷军队攻占了自1833年以来一直在英国统治下的福克兰群岛。阿根廷与英国夺岛战的掰手腕，于74天后以英国压倒性胜利告终。代价报告称阿根廷方面有649死，英国方面有254亡。40年之后，福岛战争伤口未愈，阿根廷人说还在流血。这场战争也被称马岛战争，因为阿根廷将福克兰群岛称之为马尔维纳斯群岛Islas Malvinas。

广告 继续浏览后续

就福克兰群岛战争四十年，本台发表采访文章，称"阿根廷的伤口依然存在"。报道称，斯坦利港，福克兰群岛的首府，这是一个位于南大西洋边缘、距离阿根廷海岸约400公里的被风吹乱的群岛。40年前，来自布宜诺斯艾利斯的将军们挥军在这里登陆，标志着与英国人短暂但血腥的战争的开始。我们如何理解这种对立？今天它还剩下什么？

法广采访了拉丁美洲高等研究院地理学教授塞巴斯蒂安-维鲁特。

法广RFI：让我们先回顾一下背景。是什么原因突然推动了阿根廷将军莱奥波尔多-加尔蒂里的独裁政权想要把英国人 "赶出 "群岛？

Sébastien Velut: 有几个原因。第一个问题是显而易见的：1982年，阿根廷军事独裁政权正面临着一系列的内部问题，特别是严重的经济危机。它正在寻找一条出路，围绕所有阿根廷人共同的关心重新凝聚民族认同。因为说如果有一点在全国范围内能达成共识，那就是福克兰群岛是合法的阿根廷领土。

但事实证明，将军们的政治算计失误。他们认为，英国不会对阿根廷的行动作出反应。然而，在4月1日宣布阿根廷海军驶向福克兰群岛的同一天，英国海军显然已经派遣了一艘核潜艇前往现场。因此，英国毫不拖延地作出了反应。随后，英国向福克兰群岛派出了一支庞大的舰队以夺回该领土。

法广RFI：阿根廷将军们犯的另一个错误是相信美洲大陆的其他国家会支持阿根廷福克兰群岛的这一行动......。

S.V.：的确，阿根廷已经确保福克兰群岛领土被列入联合国非自治领土名单，即被称为非殖民化。阿根廷认为自己得到了其他拉美国家的支持。但情况并非如此。尤其是智利，它不支持阿根廷。它甚至成为部分英国舰队的后方基地。

法广RFI：结果是：1982年6月14日，英国再次占领福克兰群岛。执政的玛格丽特-撒切尔（Margaret Thatcher）战后变得更为强大。另一方面，在布宜诺斯艾利斯，独裁政权崩溃了。出现了与预期相反的结果。 40年后，这场为阿根廷而战的战争还剩下什么？根据1994年宪法关于福克兰群岛的规定是明确无疑......。

S.V. : 是的，在阿根廷官方文件中，总是说并重复说福克兰群岛是阿根廷的领土。这不仅在《宪法》中，而且在阿根廷地理研究所出版的官方地图中，都被认为是一个绝无争议的事实。福克兰群岛仍被列为阿根廷领土。

法广RFI：此外，自20世纪80年代末以来，所有阿根廷总统都在不同程度上坚持对福克兰群岛的这种领土要求......

S.V. : 是的，因为战争的创伤仍然存在。战争死了人。在这两个月的战争中，一艘阿根廷船只贝尔格拉诺号被英国海军击沉：300多人死亡。一艘英国船 "谢菲尔德 "号也被阿根廷人致命地击中。因此，这些死亡的重量萦绕着福克兰群岛战争的记忆。这也加强了民族主义情愫。

法广RFI：今天，福克兰群岛仍然是这场领土争夺战的核心。该群岛的经济利益是什么？

S.V.：有几个方面可以证明英国和阿根廷对这些岛屿的关注与兴趣。第一个是自然资源：福克兰群岛附近有石油和天然气，这些资源的存在已经被几次勘探所证实。因此，有潜在的能源可供开采。鉴于今天能源价格的上涨，这些资源可能有一天会被开发利用。

该群岛的第二个聚焦点是鱼类捕捞。在这些岛屿周围有一个约50万平方公里的专属经济区（EEZ），相当于法国本土的面积。这是一个在全球范围内都相当重要的捕鱼区。

对福克兰群岛关注的第三个原因是地缘战略。自福岛战争以来，英国在芒特普莱森特为英国海军建立了一个基地，从而加强了他们在该群岛的军事地位。

法广RFI：也因此，伦敦和布宜诺斯艾利斯之间经常出现紧张关系......

S.V.：是的，例如在油气开采项目中。基什内尔总统阻止了将设备送往福克兰群岛的船只。因此，紧张情绪随时都可能重新浮现。

法广RFI：一种妥协的形式，共同分享这些资源，是否可能？

S.V.：1990年代，在卡洛斯-梅内姆担任总统期间，曾试图建立资源的共同管理区机制。我认为这是相当可行的，但这需要阿根廷和英国两个政府有理性才行。我不确定情况是否如此，至少现在不是同理。

法广RFI：1982年，阿根廷民众都支持对福克兰群岛的入侵。在2022年，福岛仍然是阿根廷举国的一个焦点，甚至是 "拯救阿根廷的灵丹妙药"？

S.V.：是的，但我认为这是一个由学校和阿根廷国家的宣传所坚持不懈传达的非常多的概念。民众还相信，但已经有距离感。无论如何，阿根廷人不准备为夺回福克兰群岛而去送死。

法广RFI：40年后，这场战争给双方都留下了后遗症。在阿根廷，一个全国退伍军人委员会已经开始对与这场福岛军事冲突有关的 "酷刑行为 "提起诉讼。这是否也标志着有阿根廷集体共识？

S.V.：是的。退伍军人和伤员在战后或多或少被抛弃了。他们才是真正付出惨痛代价的人。将军们的政权只是把应征入伍的士兵送去作战，战况显示出阿根廷极大的军事准备不足。因此，军政府对退伍军人的处境负有重大责任。