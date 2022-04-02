美英重要表态 乌克兰战争或长期化

乌战或长期化

俄罗斯对乌克兰的战争本週出现重大变化，由于意识到缺乏在多条战线上快速进攻的实力，俄军开始从基辅和哈尔科夫（Kharkov）等北部城市撤离，集中攻取乌克兰东部地区。同时，原本似乎出现曙光的和谈再度停止。英国与美国先后表达强硬态度。俄乌战事似乎有转为长期战争的可能。

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4月1日，作家、《华尔街日报》首席外交事务通讯员特罗菲莫夫（Yaroslav Trofimov）在该报发表分析文章指，在经过5个星期的激战后，俄军转向乌东地区，这标志著克里姆林宫决定进入长期消耗战，同时，俄方的新战略，以及乌克兰的反击，包括派直升机进入俄罗斯境内轰炸，表明双方都相信自己能够获胜，因此和平谈判不太可能很快达成协议。

这篇分析文章还提到，前乌克兰国防部长安德烈·扎戈罗德纽克（Andriy Zagorodnyuk）说，俄罗斯的“军事和政治战略没有改变，它仍然是歼灭乌克兰”。但扎戈罗德纽克补充说，“现在，他们的能力不再符合他们的战略愿景。”

这可能会导致长期战争，并考验双方筹备兵力以及获取武器、弹药补给的能力。

英国首相约翰逊（Boris Johnson）本周三对内阁表示，G7不会因为俄国达成停火协议而停止对俄罗斯的制裁，英国政府的观点是，英国及其盟国应该“持续加强制裁，直到俄罗斯所有部队全部撤离乌克兰”。

稍早乌克兰总统泽连斯基在接受俄媒访问时曾针对正在进行的和平谈判表示，如果俄罗斯撤军，且乌克兰获得安全保障，乌克兰可以接受中立及无核地位。但约翰逊认为，普京不值得信任。这被认为英国拒绝用提供安全保障来换取俄乌和谈。约翰逊还向内阁表示，准备向乌克兰提供“更致命的”武器。

与英国同样持强硬立场的是美国。就在瑞典媒体披露俄军携带核弹的军机曾入侵瑞典领空的第二天，4月1日，英国《太阳报》（The Sun）报导，全球航班追踪应用程式Flightradar的资料显示，美国一架B-52同温层堡垒轰炸机（B-52 Stratofortress）当天从英国科茨沃尔德机场（Cotswold Airport）起飞，前往俄罗斯边境。

《太阳报》认为，美方是刻意回敬俄军对瑞典的核威慑之举。

美国国防部也在4月1日宣布，再提供乌克兰价值3亿美元军援，项目包括弹簧刀无人机、反无人机系统、装甲车、夜视设备、弹药等。