教皇方济各称真的要访问基辅

乌克兰/方济各/俄罗斯

教皇方济各星期六说，应乌克兰总统泽连斯基的邀请前往乌克兰访问，是 "在考虑之中"之事。方济各今天抵达马耳他访问。在从罗马飞往马耳他的飞机上，当记者问及教皇访问乌克兰的可能性时，方济各说："是的，已经摆在桌面上了"，但没有进一步说明。方济各今天在马耳他当地讲话，不点名批评普京发动侵略战争。

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据法新社今天报道称，85岁的方济各上个月受到乌克兰总统泽连斯基邀请，不仅为基辅和莫斯科之间的谈判进行调解，并亲自访问乌克兰，该国在2月底被俄罗斯军队入侵。

方济各还受到基辅市长维塔利-克里琴科的邀请，与乌克兰人民一起 "展示教皇的同情心"。

在地中海的马耳他群岛之行中，教皇周六上午在瓦莱塔向马耳他总统乔治-维拉和外交使团发表讲话时，没有吝啬他的言辞。教皇抨击了 "某些有权势的人 "在 "民族主义利益 "驱使下的行为，法新社说，这显然是指俄罗斯总统普京，但没有点名。

教皇还谴责了 "专制的诱惑 "和 "新的帝国主义"，它们以 "可能扼杀人民和可能延续几代人生命的冷战 "来威胁世界。

乌克兰是一个以东正教为主的国家，也有一个附属于梵蒂冈的庞大的希腊天主教少数民族，集中在该国的西部。作为乌克兰的第三大教会，这个东亚天主教教派在这个前苏联共和国拥有约550万信徒。

在俄罗斯入侵之前，乌克兰在基辅控制的领土上有超过3700万人口--但不包括2014年被俄罗斯吞并的克里米亚（南部），也不包括同年以来被亲俄分裂分子控制的东部地区。