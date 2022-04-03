乌克兰危机：莫斯科“口头”接受乌方建议 土耳其力促两国元首会谈

乌克兰/俄罗斯/谈判进程

乌克兰谈派负责人David Arakhamia （左一）在土耳其会谈后举行记者会

乌克兰与俄罗斯和平谈判的首席谈判代表大卫·阿拉卡米亚周六说，莫斯科已经 "口头 "接受了乌克兰的关键建议，基辅现在正在等待书面确认。

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在莫斯科给出自己的版本前，现在谈论俄罗斯和乌克兰之间达成协议的重大步骤都为时过早。但大卫·阿拉卡米亚（David Arakhamia）在4月2日星期六发表的声明为持续了五个多星期的冲突的和解带来了一些希望。

阿拉卡米亚在一个电视节目中表示，结束敌对行动的谈判已经取得了相当大的进展。他说："俄罗斯联邦已经对所有（乌克兰）立场做出了正式回应，即它接受这些立场，但克里米亚问题除外。" 莫斯科在2014年吞并了该地区。

这位谈判代表还说，如果乌克兰总统泽连斯基和俄罗斯总统普京之间的会议要举行， “很可能 "的地点是会在土耳其。

他透露，土耳其领导人埃尔多安本周在其国家接待了俄罗斯和乌克兰代表团，周五 "给我们和普京打了电话"，表示他愿意主办这样的会议。阿拉卡米"我们不知道日期或地点，但我们认为地点很可能是安卡拉或伊斯坦布尔。

法新社报道指出，自2月24日开始乌克兰被俄罗斯入侵以来，泽伦斯基多次呼吁与普京进行面对面的会谈。乌克兰谈判代表强调，莫斯科在会谈中同意，就乌克兰的中立性进行全民投票将是 "摆脱这种局面的唯一途径"。如果乌克兰人不同意这样的地位，"我们要么回到战争状态，也许，要么回到新的谈判"。

克里姆林宫坚持认为，乌克兰应该放弃加入北约，选择中立。

关于克里米亚，据说莫斯科拒绝了就这个2014年被俄罗斯吞并的乌克兰地区的未来地位进行谈判的建议，期限为15年。

俄军继续从乌北撤军

再战场上，乌克兰武装部队参谋总部2日在脸书（Facebook）发文表示，俄罗斯军队的空袭和导弹攻击强度已减弱，并称莫斯科当局持续自乌克兰北部撤离部队。乌克兰武装部队参谋总部也表示，撤退的俄罗斯部队也在道路上和若干居住地埋设地雷。

此外，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）2日发表深夜视讯演说表示，俄罗斯部队的目标是夺占乌克兰东部和南部地区，并抱怨西方国家未提供乌克兰足够反导弹系统。